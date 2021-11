RS-virusepidemia alkoi Suomessa, Husin sairaaloissa jo kymmenisen lasta – lääkäri kehottaa välttämään kauppakeskuksia

RS-virustaudista saattaa kehittyä pienille lapsille hankala alahengitystieinfektio, mihin liittyy hengitysvaikeuksia.

Sekä HUSin lasten infektiolääkäri Tea Niemisen (oik. ylhäällä) kuin myös THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin (oik. alhaalla) mukaan Suomessa on käynnissä RS-virusepidemia.

Länsinaapurissa Norjassa ja Ruotsissa kamppaillaan tällä hetkellä koronaviruksen lisäksi myös RS-virusepidemian kourissa.

RS-virus eli respiratory syncytial virus aiheuttaa hengitystieinfektioita ja sen hankalaoireinen muoto on erityisesti pienten lasten tauti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) lasten infektiolääkäri Tea Nieminen kertoo Ilta-Sanomille, että RS-virusepidemia on jo rantautunut myös Suomeen.

– Kyllä voidaan puhua, että epidemia on alkanut, mutta ei toki ole vielä samalla tavalla päällä kuin Norjassa ja Ruotsissa.

Nieminen kertoo, että Husin alueella on sairaalahoidossa tällä hetkellä kymmenisen lasta. Vielä viime viikolla luku oli viisi.

– Valtaosasta näistä lapsista, joita meille epidemian aikana tulee, on alle puolivuotiaita, Nieminen täsmentää.

” Ruotsissa epidemia on alkanut normaalia aiemmin ja riehunut rajuna. Ruotsin tilanne on sangen dramaattinen, mikä tietenkin huolestuttaa meitä täällä Suomessa.

Nyrkkisääntönä RS-virustaudille on, että isommat lapset ja aikuiset sairastavat sen flunssana, mutta pienemmille lapsille saattaa kehittyä hankala alahengitystieinfektio, mihin liittyy hengitysvaikeuksia.

Nieminen toteaa RS-viruksen olevan kohderyhmänsä suhteen ikään kuin käänteinen virus koronaan verrattuna. Siinä missä koronavirus on vaarallinen erityisesti ikäihmisillä, on RS-virus vaarallinen vastasyntyneillä.

Husin lasten infektiolääkäri Tea Niemisen mukaan kauppakeskuksiin ei kannata juuri nyt mennä pienten lasten kanssa.

– Osa sairastaa sen lievänä, mutta pahimmillaan voi kehittyä hankala alempien hengitysteiden infektio, jonka hoidossa tarvitaan lisähappea tai hengitystukea.

Nieminen povaa, että epidemiapiikki tulee ajoittumaan marraskuun loppupuolelle tai joulukuun alkuun, mutta epidemian kestoa on vaikea tässä vaiheessa ennustaa. Joka tapauksessa se tulee todennäköisesti jatkumaan pitkälle ensi vuoden puolelle.

– Viime keväänä ei ollut juuri lainkaan RS-virustapauksia ja sen vuoksi nyt epidemia voi meilläkin lehahtaa rajumpana.

– Ruotsissa epidemia on alkanut normaalia aiemmin ja riehunut rajuna. Ruotsin tilanne on sangen dramaattinen, mikä tietenkin huolestuttaa meitä täällä Suomessa, Nieminen pohtii.

” Pahimmillaan voi kehittyä hankala alempien hengitysteiden infektio, jonka hoidossa tarvitaan lisähappea tai hengitystukea.

Siinä missä aikuisten sairaanhoito on edelleen kuormittunut rokottamattomien koronapotilaiden täyttäessä sairaalapaikkoja, tulee RS-virus samalla lailla kuormittamaan merkittävästi lasten sairaalan toimintaa.

Nieminen kertoo, että tällaista kuormitusta ei pandemian aikana ole koronapotilaiden vuoksi lastensairaaloissa koettu.

– Me hoidamme tehohoitoa vaativia RSV-potilaitamme omassa sairaalassamme, omilla tehohoidon resursseillamme, joten samoista resursseista tässä ei varsinaisesti kilpailla, Nieminen muotoilee.

– Haastava tilanne tämä kuitenkin kaiken kaikkiaan on. Hoitajille olisi enemmän töitä, kun mitä on tekijöitä saatavilla. Tämä haaste on yhteinen kaikilla.

Ruotsissa onkin jo annettu suositus pysytellä kotona ja välttää turhia kontakteja, jos perheessä on pieniä, alle puolen vuoden ikäisiä lapsia.

– Tämä on hyvä suositus myös meille Suomeen, nyt kun epidemia tuntuu saavan vauhtia. Kauppakeskuksiin tai muihin paikkoihin missä liikkuu paljon ihmisiä on ihan turha mennä pienen lapsen kanssa, niin raskaalta kun se saattaakin juuri nyt tuntua pandemian mukanaan tuomien rajoitusten juuri höllentyessä.

Nieminen tietää kertoa, että Ruotsissa on jopa pikkuvauvojen isosisarusten toivottu pysyvän pois päiväkodista ja suositeltu heitä hoidettavan kotona.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, että Suomessa paljon korona-aikana syntyneitä, jotka eivät ole koskaan kohdanneet RS-virusta, jonka vuoksi heille ei ole myöskään syntynyt immuniteettia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, että RS-virukseen on kehitteillä rokotteita.

– Useita eri tekniikoita on parhaillaan kliinisissä tutkimuksissa. Suojan kannalta tärkeimmät kohderyhmät ovat vanhukset ja pienet imeväiset lapset.

– Pikkulasten suojaus onnistuisi parhaiten odottavia äitejä rokottamalla. Rokotetta annettaisiin odottaville äideille, jotta syntyvä lapsi saisi valmiiksi suojan äidin istukan kautta siirtyvien vasta-aineiden välityksellä.

Tällä hetkellä rokotetta annetaan vain tutkimusolosuhteissa, joten ihan hetkeen rokotteita ei tulla vielä antamaan kansallisessa ohjelmassa.

Nohynek toimii myös Kansallisessa rokotusasiantuntijaryhmässä (KRAR).

Hän kertoo RS-virukselle olevan tyypillistä, että joka toinen vuosi RSV-infektoita on paljon ja joka toinen vuosi vähemmän.

” Kauppakeskuksiin tai muihin paikkoihin missä liikkuu paljon ihmisiä on ihan turha mennä pienen lapsen kanssa, niin raskaalta kun se saattaakin juuri nyt tuntua.

Nyt käynnissä olevaan epidemiaan vaikuttaa myös Nohynekin mielestä se, että viime kaudella RS-virusaaltoa ei juuri tullut, kun koronan vuoksi matkustelu ja ihmisten kontakti olivat vähäisiä.

– Meillä on paljon korona-aikana syntyneitä, jotka eivät ole koskaan kohdanneet RS-virusta, jonka vuoksi heille ei ole myöskään syntynyt immuniteettia.

– Tämän takia RSV-epidemiatilanne voi nyt muodostua pahemmaksi kuin normaalisti, vaikka esimerkiksi ennen korona-aikaa.

RS-virustilanne ei ole tällä hetkellä paha ainoastaan Norjassa ja Ruotsissa.

– Myös Uudessa-Seelannissa on ollut erittäin paha tilanne, siellä on joutunut paljon pieniä sairaalaan ja teho-osastolle.

Nohynek toteaa loppuun, että RS-virukseen ei tule missään nimessä suhtautua välinpitämättömästi.