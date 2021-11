Hietaniemen hautausmaalla on myös otettu aurinkoa bikineissä sekä kokoonnuttu piknikille.

Hautausmaalla pissaavat ja kakkaavat sekä hautojen päällä juoksevat koirat ovat aiheuttaneet harmia ja mielipahaa Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä.

Asiasta kerrottiin ensimmäisenä Kotimaa-lehden kommenttikirjoituksessa.

Hietaniemen hautausmaan ylipuutarhuri Marja Varjoniemi sanoo, että korona-aikana ilmiö on korostunut. Koirien määrä on koronaepidemian myötä lisääntynyt, ja ihmiset ovat myös ulkoilleet enemmän, kun monet sisätilat ovat olleet koronan takia suljettuina.

” Ollaan kuitenkin hautausmaalla, jossa on surevia omaisia.

Hietaniemen hautausmaalla koiranulkoiluttajia on ollut senkin takia paljon, että hautausmaa on suosittu läpikulkureitti Kampista Hietaniemen rannan ulkoilureiteille.

Varjoniemen mukaan lyhyessä hihnassa ulkoilutettavista koirista ei yleensä koidu harmia.

Hautausmaalla nähdään kuitenkin säännöllisesti, miten pitkässä fleksissä ulkoilutettavat koirat pääsevät juoksemaan hautojen päällä ja pahimmassa tapauksessa tekemään tarpeensa jonkun haudalle.

– Ollaan kuitenkin hautausmaalla, jossa on surevia omaisia. Ei ole oikea paikka antaa koiran nostaa jalkaansa hautakiveä vasten, Varjoniemi sanoo.

Suomen tasavallan presidenteistä seitsemän on haudattu Hietaniemen hautausmaalle. Kuvassa on Urho Kekkosen hauta. Ei olisi kauhean soveliasta, jos koira pitkässä fleksissä kiertäisi hautakiveä ympäri saati että jättäisi pökäleet haudan edustalle.

Hän lisää, että kännykkä vie usein koiran ulkoiluttajan huomion ja koira pääsee puuhaamaan omiaan hautojen päällä. Sen seurauksena etenkin hiekkapintaisia hoitohautoja joudutaan haravoimaan useaan kertaan koirien jäljiltä.

Koirien ulkoiluttajien ja muiden hautausmaalla vierailijoiden välille on syntynyt Varjoniemen mukaan myös suukopuun johtaneita tilanteita. Myös henkilökunta on välillä saanut osansa – Kotimaa-lehden mukaan jopa kovasanaista haistattelua – jos koiranomistajalle on huomautettu soveliaasta tapakulttuurista.

Aikaisemmin järjestyslaki mahdollisti koirien pääsyn kieltämisen hautausmaille. Hietaniemen hautausmaallakin oli koirat kieltävät kyltit.

Järjestyslain muututtua hautausmaat rinnastetaan julkisiin puistoihin, jolloin koirien pääsyä hautausmaille ei enää voida estää.

Varjoniemi toivoo silti koiranomistajien miettivän koirien ulkoiluttamista hautausmaalla uudelleen.

Hautausmaan työntekijät ovat saaneet kuulla asiattomuuksia, jos he ovat huomauttaneet koirista.

– Se on se kysymys, missä koiria ulkoiluttaa. Hautausmaa ei ole siihen ehkä kaikista soveliain paikka. Olen itsekin koiraihminen mutta olen myös sen ajan kasvatti, ettei tulisi mieleenkään viedä koiraa hautausmaalle, Varjoniemi sanoo.

– Jos koiran kanssa kuitenkin tästä läpi kulkee, pidetään lemmikki lyhyessä hihnassa eikä päästetä koiraa juoksemaan hautojen päältä. Ja jos jätöksiä tulee, kerätään ne pois. Jätösten kerääminen hoidetuilla alueilla kuuluu ihan järjestyslain piiriin, se ei ole vapaaehtoista, Varjoniemi muistuttaa.

Varjoniemi arvelee hautausmaalla tapahtuvien koirien ulkoilutusten johtuvan yleisestä tapakulttuurin höltymisestä sekä silkasta ajattelemattomuudesta.

Tapakulttuurin höltymisestä kertoo Varjoniemen mukaan sekin, että hautausmaalla näkee hölkkääviä kuntoilijoita ja pyöräilijöitä.

Hietaniemen Taiteilijakukkulalla on kesäisin otettu aurinkoa bikineissä ja kokoonnuttu piknikille.

– Ihan vieressä olisi Hietsun uimaranta, joka olisi parempi paikka, Varjoniemi miettii.

Hietaniemen hautausmaalla on monia komeita ja omintakeisiakin hautamuistomerkkejä.

– Toivoisin, että ihmiset kiinnittäisivät tapakulttuuriin enemmän huomiota. Että kunnioittaisimme toinen toisiamme ja miettisimme, että on hyvä erottaa paikat, missä tehdään mitäkin, Varjoniemi sanoo.

Sen sijaan Varjoniemi toivottaa kävelijät ja ulkoilijat lämpimästi tervetulleiksi hautausmaalle. Hietaniemessä on paljon nähtävää: kulttuurihistoriallisesti useiden merkkihenkilöiden, mm. lukuisten presidenttien haudat, komeita hautakiviä, kauniita ja myös harvinaisia kasveja sekä huolitellusti hoidettu ympäristö.

Kotimaan mukaan myös Kalevankankaan hautausmaalla Tampereella on alkanut näkyä koiria, mutta merkittäviä ongelmia ei ole toistaiseksi ilmaantunut.