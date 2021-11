Yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia joudutaan arvioimaan vastakkain – vakavassa tautivaaratilanteessakin, kirjoittaa Ilta-Sanomien pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Koronakeskustelu velloo rokottamattomien ja rokotettujen välimaastossa. Pitäisikö hoitohenkilökunnalle säätää rokotuspakko? Onko hoivatyötä tekevällä oikeus kieltäytyä rokotteesta? Voiko yhteiskuntaa jakaa rokotettuihin ja rokottamattomiin? Voiko palveluyritys karsinoida asiakkaitaan koronapassilla?

Keskustelu käy kuumana, eikä aina niin siistinä.

Tässä myllyssä koronavirus on painunut taka-alalle, sivustakatsojan rooliin, vaikka ei se mihinkään ole kadonnut, eikä sen tulevia liikkeitä voi ennustaa. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan lakipykäliä hätäjarrutukseen ja koronapassin ulottamista työpaikoille.

THL:n johtaja Mika Salminen sanoi Ilta-Sanomissa, että hallituksen lanseeraama vapaus 80 prosentin rokotekattavuuden jälkeen oli poliittista jargonia, eräänlainen tahtotila, jolle ei löydy lääketieteellistä katetta: rokotekattavuuden rajaa ei tiedä kukaan.

Olisiko tämä pitänyt kertoa jo elokuussa eikä vasta nyt, on kysymys, joka jää vastausta vaille, jälleen kerran.

Lue lisää: THL:n Mika Salminen: Uusi arvio paluusta normaaliin elämään

Jos ministeriön, hallituksen ja eduskunnan lainsäädännän pyhäkolminaisuus toimii, koronapassiin ja rokottamiseen liittyvät lakipykälät saataneen ensi vuoden puolella voimaan – aikaisintaan.

Koko pandemian aikana viranomaiset ovat olleet vikkeläliikkeistä virusta askeleen tai kaksi perässä johtuen lakipykälien tarkasta ennakkotulkinnasta.

Kaikki hallituksen ja ministeriön laatimat koronatoimet menevät vaikean ja aikaa vievän prosessin läpi eduskunnassa, ja siellä perustuslakivaliokunta on viime kädessä kukkona tunkiolla. Ennen päätöksiä tarkistetaan, että toimet eivät loukkaa kansalaisten perusoikeuksia.

Ja tässä on systeemin heikkous erityisesti pandemian torjunnassa.

Perustuslaki vahtii ja luettelee pitkän listan kansalaisten yksilötason oikeuksia, mutta ei vaadi juuri mitään. Tai jotain sentään: lakia pitää noudattaa, oppivelvollisuuskin on ja verojakin pitää maksaa.

Hienot perusoikeudet pysyköön, mutta kyllä kai lakiin pitäisi tuoda niiden rinnalle myös vastuuta.

Kohta kaksi vuotta rymistellyt pandemia on opettanut, että viranomaistoiminnan sujuvuuden takia kansalaisilla pitäisi olla velvollisuuksia yleisvaarallisen pandemian torjunnassa; huolehtia siis omasta ja kanssaihmisten terveydestä. Kun nykyinen perustuslaki luettelee loputtomasti oikeuksia, pandemiaa on vaikea hallita, koska erilaisilla toimilla väistämättä rikkoo jonkin ryhmän, vaikkapa rokottamattomien oikeuksia.

Mutta jos osallistuminen pandemian torjuntaan säädettäisiin velvollisuudeksi, viranomaisten ja poliitikkojen olisi helpompi perustella päätöksiä ja päätöksentekoprosessikin nopeutuisi.

” Hienot perusoikeudet pysyköön, mutta kyllä kai lakiin pitäisi tuoda niiden rinnalle myös vastuuta.

Ylen Ykkösaamussa tiistaina (2.11.) rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen ja prosessioikeuden dosentti Markku Fredman sanoivat, että kansalaisyhteiskunta rakentuu kansalaisten oikeuksille, ei velvollisuuksille.

Fredmanin mukaan hoitohenkilökunnan pakkorokottaminen on perusoikeuksien kannalta erittäin kuvaava tapaus. Siinä perusoikeudet asettuvat kavalalla tavalla vastakkain: kansalaisen on oikeus saada hoitoa, mutta sairaanhoitajalla on yksilönvapaus päättää omaan terveyteensä liittyvistä asioista.

Tartuntalain 48 pykälä on sekä selvä että epäselvä rokottamisen osalta. Pykälässä sanotaan seuraavaa:

Rokotussuojaa tarvitaan etenkin, kun työskennellään potilaan tai asiakkaan välittömässä läheisyydessä. Perinteisen hoitotyön lisäksi tällaista työtä on myös potilashuoneiden siivoaminen, ruuan jakelu potilaille tai esimerkiksi vanhusten päiväkeskuksessa toimiminen.

Osa asiantuntijoista, muun muassa Utriainen, on sitä mieltä, että jo nykyisen pykälän tekstin perusteella voitaisiin hoitotyöntekijä velvoittaa ottamaan rokote. Työntekijöiden etujärjestöt eivät näe asiaa noin yksiselitteisenä. Utriainen sanoikin Ylellä, että monet ”ammattikunnat laittavat kyllä omat oikeutensa tappiin, mutta yleisistä velvollisuuksista ollaan hiljaa”.

Lue lisää: Pääkirjoitus: Hoitajan tai lääkärin rokottamattomuus ei saa vaarantaa potilaan terveyttä ja henkeä

Nyt olisi hyvä paikka korjata lakipykälät vastaamaan pandemian torjunnan tarpeita, perusteellisesti, kattavasti ja tarkkaan harkiten.

Seuraavaa tautia odotellessa.