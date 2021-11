Hiljattain uutisoitiin Leppävirralta löytyneestä autosta ja ruumiista. Auton löysivät veljekset Antti ja Arto Suanto, jotka olivat viime kesänä ratkaisemassa vuosia vanhaa katoamismysteeriä.

Juha Laitinen katosi vuonna 2006 Leppävirralla. Oikealla kuvassa on Arto (oik.) ja Antti Suanto ja heidän vesistöetsinnöissä käyttämänsä laite.

Viime viikolla uutisoitiin, että Leppävirralta on löydetty auto, jonka sisällä oli vainaja. Vainajan henkilöllisyys ei ole tiedossa, mutta löytö voi liittyä 15 vuotta vanhaan katoamistapaukseen. Auton löysivät veljekset Antti ja Arto Suanto, jotka nousivat otsikoihin viime kesänä: tuolloin he löysivät Äänekoskella vuonna 2012 kadonneen 18-vuotiaan Jussi Peltolan.

– Peltolan löytymisen jälkeen tuumimme, olisiko toinen tapaus, jossa voisimme olla avuksi. Tunnistimme kyseisen tapauksen ja päädyimme tekemään hakuja, Antti Suanto kertoo.

Löydön tekijöistä kertoi ensimmäisenä MTV Uutiset.

Antti ja Arto Suanto tutustuivat Leppävirran tapauksen taustamateriaaleihin ennen varsinaisten vesistöetsintöjen alkamista. Kesällä he aloittivat etsinnät, joiden päätteeksi löysivät ajoneuvon.

Antti Suanto ei halua kertoa, mistä ja milloin auto tarkalleen löytyi. Myöskään poliisi ei ole kertonut tarkempia yksityiskohtia löydöstä.

Suanto kuitenkin kertoo, että he tekivät löydön jo kesällä ja että etsinnät kestivät viikkoja.

Hän kuvailee vesistöetsintöjä vaikeiksi.

– Oli jo etukäteen tiedossa, että jos on ollut niin pitkään hukassa, se (löytäminen) ei voi olla helppoa.

Löydön jälkeen veljekset ilmoittivat asiasta poliisille, joka saapui paikalle ja otti tutkinnan haltuunsa. Sen jälkeen Suannot eivät ole olleet mukana tutkinnassa.

– Meidän osuus päättyi siihen.

– Poliisi yksin tiedottaa asiasta.

Arto (vas.) ja Antti Suanto pienoissukellusveneen kanssa vanhempiensa kotipaikalla.

Arto koodasi pienoissukellusveneen ohjelmistoa kolme viikkoa ja opetteli 3D-mallintamaan tilatakseen sen osat.

Autosta löytyneen vainajan henkilöllisyys ei ole tiedossa. Ylen mukaan kyseessä saattaa olla vuonna 2006 kadonnut Juha Laitinen.

Poliisi ei ole toistaiseksi vahvistanut eikä kiistänyt asiaa.

– Sitä on vielä liian aikaista kommentoida. Asioiden selvittely on vielä kesken, tutkinnanjohtaja Teppo Sovelius sanoi Ylelle.

Juha Laitinen katosi vuonna 2006.

Savon Sanomat ja Yle kertoivat viikonloppuna, että Leppävirralla ei ole kateissa muita henkilöitä.

Poliisi tutkii tapausta henkirikoksena.

– Juha Laitisen tapausta on tutkittu aluksi kadonneena henkilönä, mutta esille tulleiden seikkojen perusteella on käynyt ilmi, että on syytä epäillä hänen joutuneen henkirikoksen uhriksi, Sovelius kertoi vuonna 2017 Ilta-Sanomille.

Vuonna 2017 poliisin oletus oli, että Laitisen ruumis oli jätetty maastoon tai vesistöön Leppävirran alueella.

Juha Laitinen katosi vuonna 2006 Leppävirralla. Ennen katoamistaan Laitinen oli poistunut Leppävirran keskustassa sijaitsevasta ravintola Virranpojasta. Viimeinen varma havainto hänestä tehtiin sunnuntai-iltana 27. elokuuta. Tuolloin hän saapui ravintolaan tuntemattoman miehen seurassa, joi oluen ja lähti saman miehen seurassa.

Viimeinen varma havainto Laitisesta tehtiin Virranpoika-ravintolassa.

Aluksi poliisi epäili Laitisen kadonneen ryyppyreissun aikana, mutta kun kävi ilmi, että Laitinen ei ollut käyttänyt pankkikorttiaan katoamispäivän jälkeen, poliisi käynnisti täysimittaiset tutkimukset.

AIEMMIN Keskusrikospoliisi on kertonut etsivänsä myös Laitisen omistamaa Seat Toledo -henkilöautoa, jolla Laitinen ja tämän seurassa ollut mies liikkuivat.

Poliisi kertoi olevansa kiinnostunut myös valkoisesta Mercedes Benz -merkkisestä autosta, jonka kyydissä Laitinen oletettavasti oli hieman ennen katoamistaan.

Keskusrikospoliisi kertoi myös suorittaneensa henkirikostutkintaan liittyen maasto- ja vesistöetsintöjä.

Antti ohjaa pientä venettä, jossa on viistokaikuluotain. Kuva on otettu ensimmäisellä etsintäreissulla 5. heinäkuuta.

Talven aikana Suannot aikovat päivittää vesistöetsinnöissä käyttämäänsä kalustoa. He käyttävät etsinnöissä kauko-ohjattavaa venettä, jonka pohjassa on viistokaikuluotain.

Kauko-ohjattavan veneen lisäksi he käyttävät pienoissukellusvenettä, joka valmistui heinäkuun alussa.