Tapio Sadeojan kolumni: Kärsitäänkö leikkausjonoissa turhaan? Suomella olisi keino helpottaa tilannetta, mutta juuri mitään ei tapahdu

Olisiko jo aika, että tämän maan terveydenhuollon resursseja – olivat ne sitten julkisia tai yksityisiä – käytettäisiin täysimääräisesti suomalaisten hyväksi, kysyy kolumnissaan Tapio Sadeoja.

Muistatteko, kun pandemia alkoi viime vuoden keväällä, Suomessa oli pulaa lähes kaikesta. Kun kansakuntaa piti alkaa testata vaarallisen viruksen varalta, Suomesta puuttui testaajia, välineitä, laboratoriokapasiteettia ja jäljittäjiä. Yksityiset terveysalan toimijat tarjosivat apuaan, mutta se ei kelvannut sosiaali- ja terveysministeriölle. Eikä hallitukselle. Vaikka tarve oli huutava.

Kun rokotukset alkoivat, keskusteltiin, voisivatko yksityiset toimijat – ennen muuta työterveyshuolto – olla mukana operaatiossa. Ei voinut.

Hallituksen taistelu yksityistä terveydenhuoltoa vastaan vaikuttaa ajoittain jopa vimmaiselta, mikä on heijastunut niin sote-uudistukseen kuin hinkuun poistaa kela-korvaukset. Kysehän on puhtaasti ideologisesta väännöstä, jonka jalkoihin jäävät järki ja pahimmassa tapauksessa Suomen kansan terveys. Mikään, edes kaikkein järkevinkään vastaväite, ei tahdo saada vastakaikua. Niin kuin yleensä, vaikea sanoa, kumpi sumentaa pahemmin järjen, ideologia vai valta. Myönnettäköön, että tämä ongelma ei ole tämän hallituksen yksinoikeus.

Viime viikkoina sadat koronapotilaat ovat taas täyttäneet sairaalat ja täyttävät varmasti pitkälle talveen, mikä on ajanut terveydenhuoltojärjestelmän koville. Hoitohenkilökunta on uupumuksen partaalla ja ei-kiireellisiksi määriteltyjä leikkauksia joudutaan lykkäämään. Se, että valtaosa lykättävistä leikkauksista on ei-kiireellisiä, ei paljon lohduta, tai ei ainakaan saisi lohduttaa, sillä niihinkin liittyy valtava määrä inhimillistä tuskaa. Sitä paitsi sairaus itsessään voi olla hyvinkin vakava.

Rokotekattavuuden nousun toivotaan tuovan helpotusta tilanteeseen, mutta se on pitkä ja kivinen tie kuten monissa maissa on todettu. Koronatodistus olisi ehkä luonut rokotuksen väliin jättäneille murheenkryyneille edes jonkin verran painetta ottaa piikit, mutta sitäkään ei saatu aikaiseksi ajoissa. Ensin keväällä pääministeri jostain kumman syystä sitä vastusti ja myöhemmin STM hoiti lainvalmistelun tunnetun terhakkaasti.

Leikkausjonot olisi pyrittävä purkamaan mahdollisimman nopeasti tarpeettoman inhimillisen kärsimyksen välttämiseksi. Nopein tapa helpottaa tilannetta tuntuu itsestään selvältä: täydentävien leikkauspalveluiden ostaminen terveysyhtiöiltä. Vastuu tästä on sairaanhoitopiireillä, mutta jostain syystä juuri mitään ei tapahdu. Rahatkin ovat periaatteessa olemassa, niitä ei ole kuitenkaan haluttu panna liikkeelle. Kysymys kuuluukin, miksi pandemiankaan aikana julkisen ja yksityisen terveydenhoidon toisiaan täydentävät roolit eivät millään toteudu. Tai ei haluta toteutuvan milloin mistäkin syystä.

Olin hieman yli 20 vuotta sitten leikkausjonossa. Leikkausta edeltävät lisätutkimukset oli määritelty ei-kiireelliseksi. Teetin lisätutkimukset – pankkilainan avulla – yksityisellä puolella ja päädyin kiireellisenä suoraan leikkauspöydälle. Jos olisin jäänyt julkisen puolen jonon päähän, tuskin olisin tässä kirjoittamassa tätä kolumnia.

Todennäköisesti kovin monen jonoon joutuneen potilaan tilanne ei nyt ole yhtä paha. Mutta monien sairaus pahenee, kivut yltyvät ja mahdollisuudet parantua leikkauksessa heikkenevät koko ajan. Huolestuneen ja mahdollisesti kovista kivuista kärsivän odottavan ihmisen aika on pitkä, loputtomalta tuntuvan pitkä.

Olisiko nyt, poikkeusolojen kestettyä reilusti yli 1,5 vuotta, jo aika, että tämän maan terveydenhuollon resursseja – olivat ne sitten julkisia tai yksityisiä – käytettäisiin täysimääräisesti suomalaisten hyväksi.

Voisikohan ideologiat ja milloin minkäkin politikoinnin heittää edes vähäksi aikaa romukoppaan?

Tiedän kyllä vastauksen, mutta kunhan kysyin.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.