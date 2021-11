Kyseessä ei ole asianajaja, sanoo syyttäjä.

Oikeudenkäyntiavustajana toiminut henkilö on saanut syytteen huumerikoskokonaisuudessa, kertoo Syyttäjälaitos. Jutussa on kaikkiaan 20 syytettyä, joista kahdeksan on edelleen vangittuna.

Syyttäjän mukaan oikeudenkäyntiavustajana toiminut syytetty ei ole asianajaja.

Syytteet koskevat valtaosin törkeitä huumausainerikoksia. Jutun käsittelyn on määrä alkaa Helsingin käräjäoikeudessa marraskuun puolivälissä.