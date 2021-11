Yhdysvaltalainen taistelualus rantautui Helsinkiin – tälläinen on 154-metrinen USS Arleigh Burke (DDG51)

Hernesaaren satamaan Helsinkiin kiinnittyi merkittävä yhdysvaltalainen ohjushävittäjä.

Yhdysvaltain laivaston ohjushävittäjä USS Arleigh Burke (DDG51) vierailee Suomessa tiistaista perjantaihin.

2.–5.11.2021 tapahtuvan vierailun aikana Hernesaaren satamaan kiinnittyneellä aluksella ei järjestetä yleisöesittelyjä.

Vierailua isännöi Rannikkolaivaston 7. Pintatorjuntalaivueen komentaja, komentaja Jussi Jämsén.

– Satamakäynti toteutetaan kansalliset covid-19-rajoitukset huomioiden, Merivoimat kertoo sivuillaan.

USS Arleigh Burke (DDG51) on Arleigh Burke -luokan hävittäjä, jonka päällikkönä toimii komentaja Patrick Chapman. Alus on 154 metriä pitkä ja 18 metriä leveä. Henkilöstöä aluksella on noin 330.

Alusluokan tärkein aseistus ovat Tomahawk-risteilyohjukset, jotka on sijoitettu siiloihin kannen alle.

Alusluokan laivat voivat torjua sukellusveneitä ja ja pintamaaleja.

Suomessa vieraileva alus on ensimmäiseen 21:n aluksen sarjaan kuuluva. Se otettiin palveluskäyttöön 4. heinäkuuta 1991.

