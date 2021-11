Sinä päivänä äänet sanoivat Mikolle: ”Tapa joku” – nyt hänen äitinsä kertoo, kuinka vasta Pirkka-veitseen tarttuminen toi pojalle apua

Lappilaisperheen elämä kiersi vuosien ajan esikoispojan psyykkisen sairauden ympärillä. Kaikki muuttui dramaattisesti, kun Mikko sai tuomion tapon yrityksestä. Nyt hän saa vihdoinkin tarvitsemaansa hoitoa psykiatrisessa sairaalassa.

Tämä juttu on julkaistu alun perin 11.7.2021. Julkaisemme pyhäinpäivän viikonloppuna uudelleen joitakin vuoden luetuimpia juttuja.

2. helmikuuta 2020 kello 10.50 nuori mies ottaa Pirkka-keittiöveitsen pöydältä, poistuu asunnostaan ja kävelee pihalle. Äänet päässä ovat sanoneet, että hänen pitää tehdä jotakin radikaalia. Tappaa joku.

Lapissa on keskitalvi. Kerrostalon piha on luminen. 34-vuotias mies iskee puukolla ensimmäistä vastaantulevaa ihmistä. Iskut osuvat reppuun. Uhri kaatuu maahan verta vuotaen.

Mikko syntyi maaliskuussa 1986. Hän oli lapsesta asti hiljainen ja kiltti. Äiti kuvailee poikaansa lapseksi, joka ei koskaan tehnyt kenellekään mitään pahaa.

Perhe kasvoi Mikon jälkeen vielä kahdella veljellä. Lapsista toinen syntyi vuonna 1987 ja kolmas vuonna 2000.

Mikko oli äidin mukaan herkkä poika. Kiltti ja rauhallinen. Hänellä oli paljon kavereita, mutta hän leikki silti mieluummin itsekseen. Hän teki yksin asioita, pohti kaikkea.

– Hän ei koskaan sanonut minulle pahasti, vaikka olen välillä ollut hänelle vihainen, Aila-äiti kertoo.

” Muutos tapahtui niihin aikoihin kun hän lähti ammattikouluun.

Elämä soljui pienessä lappilaiskunnassa tavalliseen tapaan. Pojat kävivät koulua, harrastivat musiikkia ja tapasivat kavereitaan.

Kun Mikko oli 16-vuotias, jokin muuttui. Pojasta tuli etäinen ja levoton. Kaveripiiri vaihtui. Hän oli entistä enemmän kylillä.

– Muutos tapahtui niihin aikoihin kun hän lähti ammattikouluun. Hän ei olisi halunnut lähteä sinne, mutta tapana oli lähteä opiskelemaan ammattia ja hän valitsi sähköalan.

Mikko oli äitinsä mukaan vauvana helppo ja iloinen lapsi.

Aila ei ole varma mitä kaikkea Mikolle tapahtui uudessa asuinpaikassa. Opiskelu ei kuitenkaan sujunut ja opiskelupaikka vaihdettiin lähemmäs kotia. Sieltä hän palasi nopeasti kotiin ja vanhaan kaveripiiriin.

Aila pyysi ensimmäisen kerran apua sosiaalityöntekijältä, kun Mikko oli 16-vuotias. Hän ei selvinnyt enää yksin. Poika alkoi olla paljon pois kotoa ja hän saattoi kadota useiden päivien ajaksi. Häntä täytyi etsiä. Äiti oli huolissaan.

– Sosiaalityöntekijä teki silloin väliaikaisen huostaanoton ja poika lähti nuorisokotiin. Saatoin hänet sinne sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Kodinhoitaja Aila Mellajärvi haluaa kertoa tarinansa, jotta jokainen mielenterveysongelmista kärsivä nuori saisi tarvitsemaansa apua.

Oman pojan ongelmien vakavuus paljastui perheelle lopullisesti nuorisokotiaikana, kun tämä oli viikonloppuvapaan aikana käymässä kotonaan vuonna 2003.

” Anna anteeksi, äiti.

Nuoremmat pojat olivat kotona ja Aila haki myös vanhimman poikansa kotiin kylältä. Mikko ei ollut oma itsensä, äiti epäili hänen olevan humalassa.

– Lähdin kuitenkin takaisin keskustaan, sanoin palaavani pian. Kotiin päin lähtiessäni soitin, että miten siellä menee, ja sain kuulla järkyttäviä uutisia.

15-vuotias veli kertoi puhelimessa, että Mikko on sytyttänyt pihalla itsensä palamaan.

Aila ajoi kotiin paniikissa. Ambulanssi ja poliisi olivat pihassa. Mikko makasi pesuhuoneen lattialla lääkäri vieressään ja kyseli äitiä. Hänestä oli palanut 27 prosenttia.

Hengenvaarallisen tilanteen aikana 15-vuotias yritti auttaa tuskissaan huutavaa veljeään samalla kun piti 3-vuotiasta kuopusta olkapäätään vasten.

– Anna anteeksi äiti, Mikko sanoi maatessaan eteisen lattialla.

Mikko on perheensä esikoinen, syntynyt vuonna 1986. Hänellä on kaksi nuorempaa veljeä.

Mikko vietiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Hänet pidettiin nukutettuna kaksi viikkoa. Hoitojakso kesti kaikkiaan kaksi kuukautta.

– Kun hän heräsi Oysissa, niin ei muistanut tapahtuneesta mitään. Silloin jo luultavasti oli sairaus taustalla, mutta sitä ei tietääkseni tutkittu, Aila sanoo.

Kotiin palattuaan Mikko eristäytyi muista ihmisistä. Äidin mielestä hän käyttäytyi pelokkaasti ja arasti. Hän pelkäsi tulta, ja oli paniikissa kun talosta katkesivat sähköt.

Lopulta äiti sai pojan ulos talosta ja he lähtivät paikalliseen baariin yhdessä. Kun Mikko vietti aikaa pubissa kavereidensa kanssa, joku nainen tuli sanomaan, että ”mitä sieki tänne tulit sääliä kerjäämään”.

– Sen jälkeen pojalla meni jonkun aikaa, ennen kuin halusi liikkua missään. Näistä tapahtumista Mikko kertoi minulle surullisena, Aila kertoo vakavana.

Mikolla oli paljon kavereita, mutta hän leikki silti mieluummin itsekseen.

Nuorisokotijakson jälkeen Mikko palasi kotiin. Tilanne paheni. Äiti oli usein yhteydessä mielenterveystoimistoon. Hän kaipasi pojalleen pitkäaikaista tukea ja vakituista, säännöllistä apua.

Lopulta tilanne paheni siihen pisteeseen, että poika oli saatava hoitoon. Vuonna 2016 perhe sai seurata kahta tapahtumaketjua, joiden jälkeen Mikko vihdoinkin pääsi psykiatriseen hoitoon Muurolaan Rovaniemelle.

Poika lähti kalastusreissulle. Siellä hän oli sekavan oloinen, pälyilevä ja pelokas. Hän kertoi, että puolustusvoimat oli tulossa hakemaan häntä Kittilän lentoasemalta. Hän kertoi kuulevansa ääniä.

Samana vuonna hän hortoili metsässä Ylläsjärvellä. Hän murtautui kahteen mökkiin ja yritti uida joen yli. Lopulta ambulanssi löysi hänet samoilemasta tien varresta ilman vaatteita.

– Ambulanssi soitti poliisit paikalle ja poliisit toivat Mikon kotiin. Hän oli sekava, rauhaton, epäluuloinen ja pälyilevä. Miksei häntä viety silloin suoraan hoitoon? äiti ihmettelee.

” Vakavaa sairautta sairastava ei kykene itse ottamaan vastuuta lääkehoidosta.

Muurolan sairaalassa Mikko oli kolmen kuukauden jakson. Hänellä diagnosoitiin paranoidinen skitsofrenia. Äidin mielestä pojan olo parani hetkellisesti. Kotiin palamisen jälkeen aluksi kaikki tuntui olevan hyvin.

Suunnitelmia terapiasta, lääke- ja pistoshoidoista sekä työpajatoiminnasta kyllä tehtiin, mutta ne eivät Ailan mukaan toteutuneet. Äidin kokemusten mukaan arjen tuki jäi saamatta ja luottamussuhde hoitoalan ammattilaisiin jäi syntymättä.

– Mikko haki itse apua sairaalasta. Hänet otettiin sisään ja kotiutettiin vähän ajan päästä. Lääkkeitä vaihdettiin. Apu ei ollut sellaista kun hän olisi tarvinnut. Hänen olisi pitänyt saada säännöllisesti pistoksia skitsofreniaan, mutta kun hän meni terveyskeskukseen, siellä ei muutamana kertana ollut ketään antamassa sitä. Hän turhautui siellä käymiseen, äiti sanoo.

– Hän koki, ettei lääkkeestä ole apua. Vakavaa sairautta sairastava ei kykene itse ottamaan vastuuta lääkehoidosta. Pillerilääkkeiden ottamista ei kukaan valvonut. Poika olisi tarvinnut ammattimaista, pitkäaikaista apua.

2. helmikuuta 2020 Mikko on huonossa kunnossa. Hän asuu omassa asunnossaan. Äiti soittaa pojalleen säännöllisesti. Mikko on etäinen ja omissa oloissaan.

Klo 10.40 Mikko soittaa hätäkeskukseen. Hän kertoo päivystäjälle, että asunnossa on käynyt varkaita. Häneltä on viety kalliita soittimia. Puhelun lopuksi hän pyytää apua: ”Mulle pitäis soittaa ambulanssi. Pitäis päästä mielisairaalaan, mulla on vähän huono fiilis.”

3 minuutin ja 1 sekunnin pituinen puhelu katkeaa yhtäkkiä. Apua ei lähetetä paikalle.

Mikko ottaa Pirkka-keittiöveitsen ja lähtee ulos. Kello 10.54 hän puukottaa ensimmäistä ihmistä, joka tulee häntä pihalla vastaan. Uhri on entinen triathlonisti, vasta kaksi viikkoa aikaisemmin Kolariin muuttanut Kaisa Sali.

Ennen tapahtunutta Mikko oli ollut vailla asianmukaista lääkitystä yli vuoden ajan.

Puukotuksen jälkeen sekava Mikko viedään Rovaniemelle. Kun äiti pääsee tapaamaan poikaansa, hän huomaa Mikolla psykoosiin viittaavia oireita ja pyytää poliisia kutsumaan lääkärin paikalle.

Mikko toimitetaan Muurolan sairaalaan ja sieltä ambulanssilla Turun psykiatriseen sairaalaan. Tämän jälkeen hän pääsee hoitoon.

– Mikolle oli hankittu asianajaja, jonka sitten halusin vaihtaa, koska hän ei ollut sillä hetkellä itse kykenevä valitsemaan avustajaansa. Noin kuukausi tapahtuman jälkeen äiti sai pojan avustajaksi oululaisen asianajajan Kari Erikssonin.

Lapin käräjäoikeus totesi 16.4.2021 Mikon syyllistyneen tapon yritykseen ja huumausainerikokseen, mutta jättää hänet syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta. Mikko passitetaan Vanhan Vaasan sairaalaan psykiatriseen hoitoon.

” Olen tukenut ja yrittänyt parhaani vanhempana, enempään ei kykene.

Aila-äiti on jälkeenpäin miettinyt, että perheen tarina voisi näyttää toisenlaiselta, jos Mikko olisi saanut diagnoosin ja siihen liittyvän hoidon ajoissa. Hoitoonmääräämispäätöksessä vuonna 2016 lääkäri kirjoittaa, että potilas tarvitsee ympärivuorokautista tiivistä seurantaa ja hoitoa.

– Avohoidon toimet ovat riittämättömät ja potilas ei kykene sitoutumaan niihin eikä vapaaehtoispohjaiseen hoitoon, todetaan hoitoonmääräämispäätöksessä.

Ailan kokemusten mukaan sekä Mikko että muu perhe ovat jääneet ilman tukea. Hän kertoo yrittäneensä selviytyä kolmen pojan yksinhuoltajana kaikista sairauden tuomista ongelmista melkein omin avuin.

– Oman perheen, työkavereiden ja naapurin apu ja tuki on ollut tärkeää, sekä ennen puukotusta että sen jälkeen.

Aila kokee, että mielenterveystoimistossa häntä olisi syyllistetty tapahtuneista. Äidin mukaan hänelle olisi sanottu, että ”olisitte tekin omaisena voineet”.

– Olen tukenut ja yrittänyt parhaani vanhempana, enempään ei kykene.

Kuva Poliisin esitutkintamateriaalista.

Aila pyysi kriisiapua puukotuksen jälkeen Mikon hoitavalta lääkäriltä, mutta hänen mukaansa sähköpostiin ei vastattu. Mielenterveyshoitaja järjesti palavereita, mutta lääkäri ei äidin mukaan osallistunut niihin.

– En ole saanut kotikunnan terveyskeskuksen kautta apua, jota olisin tarvinnut. Keskusteluapua olen saanut ja se on auttanut jaksamaan.

” Vanhempia ei saa jättää yksin.

Kolmen pojan äitinä Aila on tottunut siihen, että asioista pitää sanoa suoraan. Apua on haettava, jos omat voimat loppuvat. Nuoren mielenterveysongelmat ovat kuitenkin vanhemmille liian monimutkaisia asioita yksin hoidettavaksi.

– Siinä vaiheessa kun lapsi aikuistuu, vanhemmilla on vain vähän vaikutusvaltaa. On vaikeaa saada apua, vaikka soittaa ja vaatii. Vanhempien pitää silti sinnikkäästi ja rohkeasti vaatia apua lapsensa sairauden kanssa! Jos lapsen käytös muuttuu, siihen pitää alkaa heti hakea syitä ammattilaisten kanssa. Vanhempia ei saa jättää yksin.

Aila on myös huomannut, että omasta jaksamisesta on huolehdittava. Nuoren ongelmien kanssa ei jaksa, jos oma fyysinen ja psyykkinen kunto ei kestä.

– Rakkaus lasta kohtaan säilyy hautaan asti. Ei se lopu, vaikka kauheuksia tapahtuu. Voimia kaikille vanhemmille, jotka ovat samassa tilanteessa. Tällaiset tapahtumat koskettavat isoa joukkoa ihmisiä, sekä uhrin että tekijän perheitä ja omaisia. Lainatakseni asianajajani Kari Erikssonin sanoja "tekijäkin on jonkun äidin lapsi".

Juttua varten on haastateltu Aila Mellajärven lisäksi Mikon (nimi muutettu) veljeä ja häntä käräjäoikeudessa avustanutta asianajajaa Kari Erikssonia. Juttua varten on myös käyty läpi tapauksen oikeusaineisto, hoitoonmääräämispäätökset ja THL:n mielenterveyslausunto.