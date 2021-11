Koronapassin vastustajiin hiiltynyt Sirdie myönsi ”ansiomitaleja” valittajille – seuraukset yllättivät pubin pitäjät

Kalliolaisen Pub Sirdien omistaja Mikko Vehmas uskoo somekampanjan tuoneen pubille kokonaan uusia asiakkaita. Hän otaksuu, että kampanja aiheutti lopulta porua lähinnä pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Muutama viikko sitten Helsingin Kalliossa sijaitseva Pub Sirdie ilmoitti sosiaalisessa mediassa, että se ryhtyy myöntämään ansiomitaleita koronapassista loukkaantuville.

Nyt kalliolaispub kertoo Facebook-sivuillaan, että lokakuusta saattoi kehkeytyä myynnillisesti tämän vuoden paras kuukausi.

Onko somekampanjalla mahdollisesti ollut tähän vaikutusta?

– Se päivitys oli hieman provosoivasti kirjoitettu. Varmasti sillä on ollut isompi vaikutus, että korona-aikaa on kestänyt kohta kaksi vuotta ja meillä on ollut 10 asiakaspaikkaa käytössä. Nyt, kun saimme jälleen 20 asiakaspaikkaa käyttöön, niin ei siihen hirveästi taikatemppuja tarvittu, että kassavirta kasvoi lokakuussa selvästi, Pub Sirdien toinen omistaja Mikko Vehmas sanoo.

Vehmaan mukaan pubissa on kuitenkin viime viikkoina näkynyt myös aivan uusia asiakkaita. Heidän hän uskoo tulleen käymään juuri somekampanjan innoittamina.

– He ovat selvästi liittyneet asiakaskuntaan sen takia, koska olemme kertoneet, että meillä on koronapassi käytössä ja meillä on turvallista olla.

Pub Sirdie ryhtyi lokakuussa myöntämään tällaisia ansiomitaleita henkilöille, jotka loukkaantuivat pubin käyttöön ottamasta koronapassista.

Vehmas kertoo, että Pub Sirdien käynnistämän somekampanjan tarkoituksena oli tukea yhteiskunnan avautumista ja kannustaa ihmisiä ottamaan koronarokote.

Kampanja sai hänen mukaansa varsin hyvän vastaanoton Helsingissä. Soraääniä tuntui kantautuvan enemmänkin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, sellaisista paikoista, joissa tuskin kukaan oli edes kuullut Pub Sirdiestä ennen kuin valtakunnallinen media uutisoi somekampanjasta.

– Minulla on sellainen tunne, että kampanja herätti enemmän porua sellaisissa maakunnissa, joissa koronapassia ei ollut jouduttu edes ottamaan käyttöön. Meidän kampanja sai vihaista palautetta ihmisiltä, jotka kuvittelivat, että kampanja jotenkin estäisi heidän pääsyn heidän kantapaikkaansa jossain ihan toisella paikkakunnalla kuin Helsingissä, Vehmas sanoo.

Vehmaan mukaan lokakuusta alkanut hyvä vire näyttäisi jatkuvan myös loppuvuoden. Pub Sirdieen on esimerkiksi viime viikkoina tullut useita pikkujouluvarauksia, joissa koko pubi on saatettu varata työpaikkaporukan käyttöön.

– Tosiasia on, että jos emme olisi ottaneet koronapassia käyttöön, emme olisi saaneet kaikkia asiakaspaikkoja käyttöön. Myöskään tällaisia varauksia ei välttämättä olisi tullut, ellemme olisi kertoneet passin käyttöönotosta julkisesti.

Somekampanjasta kimpaantuneet ihmiset puolestaan ilmoittivat boikotoivansa pubia. Yhdestä tällaisesta ilmoituksesta Sirdien pitäjät teetättivät ”Matti ei tuu meille” -tekstillä varustettuja julisteita, joita he sitten myivät eteenpäin. Vehmas kertoo heidän ostaneen julisteista saaduilla rahoilla neljä rokotepakettia Unicefin verkkokaupasta.

– Niillä pitäisi saada rokotettua maailmalla lähes toistasataa lasta poliota ja tuhkarokkoa vastaan, hän sanoo.