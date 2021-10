”Hylje oli väsähtäneen näköinen kulkija.”

Päivystävä palomestari Jussi Jalonen joutui Luvialla sunnuntaina sellaisen pelastustehtävän eteen, ettei hän toivu tehtävästä vielä pitkään aikaan.

Palomiehet saivat iltapäivällä ilmoituksen, että hylje on lyllertänyt Luvialla pyörätielle. Hylje oli aivan keskustan tuntumassa Kuivalahdentiellä.

– Reilun 25 vuoden uran aikana osui ensimmäistä kertaa tällainen meikäläisen kohdalle. Enemmän jotain tällaista tapahtuu eläintarhan puolella.

Palokunta lähti nopeasti paikan päälle. Huolena oli, että hylje siirtyy ajotielle ja aiheuttaa vaaraa tiellä kulkijoille.

Palomiehet alkoivat hätistellä hyljettä kohti peltoa, jonne se omatoimisesti siirtyi.

Jalonen meni itse paikan päälle toteamaan hylkeen tilanteen. Paikalle oli saapunut eläinlääkäri.

Jalonen kuvaa hyljettä sanomalla ”väsähtäneen näköinen kulkija”. Se piti pientä ääntelyä.

– Hylje oli tullut hyvinkin pitkän matkaa niin sanotusti kuivalla maalla. Tarina ei kerro, mistä asti se oli tullut.

Luvialta on merelle matkaa parisen kilometriä.

– Pitkän matkan se on tullut jollain keinolla. On viikonloppu ja paikallisbussit eivät kulje, on vaikea sanoa, miten, Jalonen vitsailee.

Arvoitukseksi jää, mikä on saanut hylkeen lähtemään kuivalle maalle ja miten se on selviytynyt.

– Varmasti hän oli käyttänyt hyväkseen joen uomia ja pieniä ojia, mutta pitkiä matkoja se oli kuitenkin kuivallakin maalla tullut ja toistaiseksi tuntemattomasta syystä.

Eläinlääkärin päätöksellä väsynyt eläin jouduttiin lopettamaan. Metsämiehet lopettivat hylkeen paikan päällä.

– Nyt selvitetään, miten asianmukaisesti jatkokäsittely tapahtuu. Katsotaan, millä ja miten eläin siirretään. Pelastuslaitoksen rooli loppui tähän ja joku toinen saa jatkaa, mutta tähän ei ole selvää toimintamallia.