Tulevien kuukausien epidemiatilanteen ratkaisee väestön rokotuskattavuus, lääkärit toteavat Ilta-Sanomille.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektioylilääkäri Asko Järvinen arvioi Suomen epidemiatilanteen säilyvän samoissa tartunta- ja sairaalatapauslukemissa syksyn loppuun saakka. Marraskuussa alkava pikkujoulukausi voi aiheuttaa yksittäisiä tartuntaryppäitä.

– Suurin tekijä tässä on kuitenkin ihmisten yleinen käyttäytyminen. Kontakteja on enemmän ja myös rokottamattomat voivat sairastua tautiin, Järvinen sanoo Ilta-Sanomille.

Samoilla linjoilla on Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Vaikka esimerkiksi tehohoidon kapasiteetti on kieppunut Hus-alueella viime viikkoina kipurajoilla, pystytään kuormitusta ehkäisemään tehokkaasti kolmannella rokotuskierroksella.

– Voimme katsoa esimerkiksi Israelin dataa. Siellähän kolmas kierros on jo tehty, ja sekä tartunnat että sairaalahoidon tarve ovat vähentyneet. Kolmas annos selvästi palauttaa tilanteen taas aika hyväksi, Lehtonen sanoo.

– On tietysti epävarmaa, miten kauan suoja kestää. Koronavirukset ovat ovelia otuksia, ja ne ovat tottuneet kiertämään immuniteettia. Toisaalta tiedämme, että mitä useampi rokotuskierros pidetään, sitä pidemmälle immuniteetti kantaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) torstaisessa tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että Suomessa koronaepidemian valtakunnallinen kasvu on pysähtynyt. THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio mainitsi myönteisenä kehityksenä sen, että kahdella viime viikolla on annettu enemmän ensimmäisiä koronarokoteannoksia kuin kolmella edeltävällä viikolla.

Asko Järvisen mukaan väestön rokotekattavuus muodostaa syksyn epidemiatilanteen avaintekijän. Tällä hetkellä yli 12-vuotiaista suomalaisista rokottamatta on parisenkymmentä prosenttia. Järvinen arvioi tämän jättävän virukselle riittävästi tilaa laajamittaiseen leviämiseen.

– Jos ei ole vielä rokotetta hakenut, niin kyllä se olisi tässä kohtaa vähän hopi hopi. Rokote kannattaisi hakea ihan itsensä kannalta, jotta välttyisi tältä sairaudelta.

Tarvetta epidemiarajoitusten kiristämiselle on Järvisen mukaan toistaiseksi vaikea ennakoida. Päätöstä voisi perustella esimerkiksi tehohoidon kantokyvyn sekä kiireettömän hoidon turvaamisella. Tällä hetkellä rajoituksilla pyritään Järvisen mukaan lähinnä hillitsemään vauhtia, jolla rokottamattomat sairastuvat koronatautiin.

– Alueelliset rajoitukset ovat melko tehottomia, koska ne kohdistuvat lähes 80-prosenttisesti rokotettuun väestöön. Voidaan tietysti kysyä, olisivatko tällaiset rajoitukset enää välttämättömiä tai oikein kohdennettuja. Koronapassi näyttää olevan tällä hetkellä tehokkain ja fiksuin ravintolarajoitus.

Asiantuntijat arvelevat, etteivät rokotetut ole enää kovin innoissaan mahdollisista lisärajoituksista.

Norjassa koronatartuntojen määrä on nousussa, ja paikallisille viranomaisille huolta tuottaa uusi delta plus -virusmuunnos, jonka on arvioitu olevan noin 10 prosenttia alkuperäistä deltaa tarttuvampi. Järvinen ei usko, että muunnoksella tulee olemaan merkittävää vaikutusta Suomen epidemiatilanteeseen.

– Jos syntyisi variantti, joka kykenisi tarttumaan voimallisesti rokotusten lävitse ja aiheuttamaan vakavia tauteja, palattaisiin tietysti ikään kuin Monopolyn lähtöruutuun. Tällaista ei kuitenkaan ole vielä näkyvissä.

– Tavallinen delta on edelleen valtavirus, eikä delta plus ole sitä ainakaan vielä pystynyt ohittamaan. Suomessa on ollut joitakin yksittäisiä tapauksia, mutta käytännössä 100 prosenttia tartunnoistamme on tavallista deltaa, sanoo Lehtonen.

Järvinen uskoo rokotettujen suomalaisten viettävän tänä vuonna jo melko normaalisti joulua, mutta juhlapyhien jälkeen tartunnoissa voidaan havaita pientä kasvua. Lehtosen mukaan tätäkin riskiä voidaan hallita marraskuussa alkavalla kolmannella rokotuskierroksella.

– Voi olla joitakin ikäviä tarinoita, jos tautia on tuotu rokottamattomien piiriin, Asko Järvinen sanoo.