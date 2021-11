Koronapassin saaminen ei ole tällä hetkellä mahdollista kaikille kaksi rokoteannosta saaneille.

Helsinkiläinen Siiri Pekkalin, 18, sai Pfizerin koronarokotteet jo keväällä ollessaan vaihto-oppilaana Yhdysvaltain Kansasissa, josta hän palasi Suomeen kesäkuun alussa. Ongelmaksi kotimaassa on muodostunut kuitenkin koronapassi, jota hän ei tällä hetkellä voi saada kahdesta rokoteannoksesta huolimatta.

– Minulla on yhdysvaltalainen koronatodistus, muttei QR-koodia, ja en tällä sen takia pääse yhtään minnekään, baariin tai muualle. Sitä ei hyväksytä ovella, vaikka on molemmat rokotukset.

Pekkalin on ollut äitinsä Virve Kurvisen kanssa yhteydessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL), Kanta-palveluihin sekä omaan terveyskeskukseensa. Ratkaisua ei ole toistaiseksi löytynyt.

– Kaikki sanovat, ettei EU:n ulkopuolisten alueiden tietoja saada tällä hetkellä Kanta-palveluun ollenkaan. Kävimme tyttären kanssa terveyskeskuksessa, jossa he tekivät hänelle paperisen tulosteen, jossa on englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi tiedot, että hänet on rokotettu. Siinä on päivämäärät, sosiaali- ja terveystoimen leimaukset sekä terveydenhoitajan allekirjoitus ja nimenselvennys, Kurvinen kertoo.

IS on nähnyt sekä Yhdysvalloissa että Suomessa myönnetyt todistukset.

Keskiviikkona 18 vuotta täyttänyt Pekkalin halusi juhlistaa syntymäpäiväänsä kavereidensa kanssa baari-illan merkeissä, mutta ilman koronapassia tilanne on vaikea. Hän oli alkuviikosta yhteydessä erääseen paikalliseen ravintolaan, ja kertoi omaavansa sekä yhdysvaltalaisen että Suomen terveydenhuollosta saadun paperisen todistuksen koronarokotteista.

Ravintolapäällikkö vastasi, ettei hän tule pääsemään niillä sisään, sillä ilman QR-koodia paperista lappua ei voida mitenkään todentaa oikeaksi.

– Sairauslomatodistuksetkin ovat papereita, joissa on lääkärin allekirjoitukset ja leimat. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeistuksen mukaan terveydenhuollosta hankitun paperisen todisteen koronarokotuksista pitäisi kelvata, mutta ravintoloita on ohjeistettu, että vain QR-koodilliset ihmiset pääsevät ravintolaan sisään, Kurvinen toteaa.

Pekkalin toivoo, että koronapassin epäkohtia saataisiin korjattua pian.

Vaihtoehdoksi sisäänpääsyyn on annettu ravintoloiden puolelta käynti maksullisessa koronatestissä, joka löytyi Helsingistä onneksi vain 25 eurolla. Tilanne on kuitenkin epäreilu rokottautuneelle.

– On aika huutava vääryys siinä suhteessa, että tytär, joka on tehnyt kaiken oikein, ja on ollut varmaan yksi ensimmäisistä suomalaisista rokotetuista nuorista, ei saa koronapassia, kun tämä rokotukset ovat tapahtuneet Yhdysvalloissa. Eihän tämä ole oikein, ettei hän saa QR-koodia ja pitää maksaa kun muut, jotka ovat käyneet rokottamassa itsensä, pääsevät täysin ilmaiseksi, Kurvinen kertoo.

– Kun kaverini pyytävät minua ulos, minun pitää kysyä, minne he ovat menossa, riippuu paikasta. Täytyy joka kerta selvittää, pitääkö minun ottaa testi, Pekkalin sanoo.

Tilanteeseen ei ole ainakaan lähiaikoina tulossa helpotusta. Pekkalin pitää itse kohtaamistaan ongelmista huolimatta koronapassin ideaa hyvänä.

– Sillä halutaan varmistaa, että ihmisillä on suoja tai negatiivinen testitulos. Sillä pyritään vähentämään tartuntoja, mikä on fiksua. Ymmärrän, etteivät rokottamattomat pääse sisään, koska he ovat sen itse valinneet.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) lähetti lokakuun puolivälissä kunnille ja kuntayhtymille sekä Ahvenanmaan maakunnalle ohjauskirjeen EU-koronarokotustodistuksen myöntämisestä ulkomailla annetuista rokotuksista.

Suosituksena on, että kunnat myöntävät EU-koronarokotustodistuksia pyynnöstä henkilöille, jotka ovat saaneet rokotuksia EU:n ulkopuolisissa maissa. STM myös selvittää parhaillaan, miten ulkomailla annettujen koronarokotusten tiedot voitaisiin viedä Kantaan ja todistukset voitaisiin myöntää.