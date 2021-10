Helena Petäistö ikävöi Ranskan-kotiinsa, jossa hän ei ole ollut kahteen vuoteen.

MTV:n pitkäaikainen Ranskan ja Brysselin kirjeenvaihtaja Helena Petäistö on viihtynyt koko pandemia-ajan Suomessa.

Lauantai-iltana 30.lokakuuta hän saapui ex-pääministeri Paavo Lipposen huhtikuisen 80-vuotispäivän kunniaksi pidettyyn juhlakonserttiin Helsingin Musiikkitalossa.

Konsertti oli Päivi ja Paavo Lipposen rahaston järjestämä.

Helena Petäistö ja Paavo Lipponen ovat vanhoja ystäviä.

– Lipponen on ollut koko EU-jäsenyytemme ajan vahvin ja merkittävin pääministeri, jolla oli uskomaton eurooppalainen verkosto ja pääsy Euroopan korkeimpiin vallan kammareihin, Helena Petäistö kertoi.

– Lipponen oli vahva eurooppalainen vaikuttaja, jota kuunneltiin kaikissa kanslioissa myös suurissa jäsenmaissa. Se oli upeaa seurattavaa.

Vallan kammarit ovat tuttuja myös Helena Petäistölle, joka on pitkän kirjeenvaihtajauransa aikana asunut vuosikymmeniä Pariisissa. Hän kaipaa nytkin kovasti Ranskan-kotiinsa. Viimeksi hän on ollut siellä lähes kaksi vuotta sitten.

– Suunnittelen Pariisiin menoa. Epäilen, että asunnossani on viiden sentin pöly, ainakin naapurin mukaan, Helena Petäistö kertoi.

– Aion pyyhkiä pölyt ensimmäisenä. Naapurini on laittanut kuvia asunnostani. Varmaan joudun laittamaan suojahaalarit, kun siivoan, Helena Petäistö suunnitteli matkaa Pariisin-kotiinsa, jossa hän ei ole ollut pandemian takia..

Helena Petäistö iloitsee siitä, että kaikki on asunnossa tallessa.

– Moni on lähtenyt Pariisista pois. On ollut paljon asuntomurtoja. On tärkeää, että on naapureita, jotka pitävät silmällä.

Paavo Lipposen kunniaksi järjestetyssä gaalakonsertissa esiintyivät Päivi ja Paavo Lipposen rahaston nuoret solistit.

Konsertin jälkeen Musiikkitalon lämpiössä oli pienimuotoinen cocktail-tilaisuus. Paavo Lipponen vastaanotti siellä onnitteluita. Hänen eteensä muodostui kunnon jono. Kättelyjonossa seisoivat niin presidentti Tarja Halonen kuin Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

Ja pian sinne suuntasi myös Helena Petäistö.