Vantaalainen portsari ihmeissään koronapassin kanssa – törmännyt ainakin neljään eri käytäntöön

MaRa:n varatoimitusjohtajan mukaan järjestölle tulee jatkuvasti kyselyitä koronapassiin liittyen.

Pääkaupunkiseudun ravintoloilla on koronapassien tarkastuksessa monenkirjavaa käytäntöä.

Vantaalainen 42-vuotias eri ravintoloiden järjestysmiehenä toimiva mies on pää pyörällä koronapassin käytöstä. Hän on törmännyt ravintoloissa ainakin neljään erilaiseen käytäntöön, miten koronapassia kysytään asiakkaalta.

– Haluaisin toimia oikein tässä hommassa, mutta mikä on oikein ja mikä väärin? En saa siitä selvää. Tilanne on niin sekava, ettei siinä ole päätä eikä häntää.

Vantaalainen ymmärtää hyvin, että koronasulkujen jälkeen ravintoloitsijat haluavat saada aikaan myyntiä mahdollisimman paljon.

Joku on laskenut, että kannattaa vaatia koronapassia jo aikaisin illasta ja saada täytettyä kaikki asiakaspaikat. Jotkut ravintolat taas ajattelevat, että kun he eivät kysy koronapassia vielä alkuillasta, he saavat myytyä ruokia ja juomia passittomille asiakkaille.

– Olen järjestysmiehenä ravintoloissa, joissa melkein kaikki ovat maahanmuuttajia. He tulkitsevat sääntöjä eri tavalla, kun on kielellinen probleema. Kavereilta vielä kuullaan, miten voi tehdä.

Yhdessä järjestysmiehen tietämässä ravintolassa sisään pääsee kello 21 jälkeen vain passilla. Sitä ennen sisään on päässyt myös passittomia. Asiakkaat saavat ostaa, juoda ja oleskella ravintolassa kello 00.00 asti, sen jälkeen passittomat lentävät ulos.

Toisessa paikassa kaikki pääsevät sisään ilman passia kello 00.00 asti. Sen jälkeen sisällä oleville passittomille kerrotaan, etteivät he saa ostaa enää juotavia, mutta saavat juoda aiemmin ostamiaan juomia ja oleskella ravintolassa kello 01.00 asti, jonka jälkeen passittomat joutuvat ulos.

Osa ravintoloista tarkastaa koronapassin jo ovella, kun taas toiset tarkastavat vasta puoliltaöin.

Kolmannessa paikassa, jossa myydään pizzaa ja muuta ruokaa kello 01.00 asti, kaikki pääsevät sisään ilman passia kello 00.00 asti. Puolen yön jälkeen järjestysmiehet kiertävät ja kertovat passittomille, että he eivät saa ostaa enää juomia, mutta saavat juoda entisiä juomia ja oleskella ravintolassa kello 01.00 saakka.

Neljännessä paikassa sisään pääsee kello 00.00 asti ilman passia. Puolen yön jälkeen passit tarkastetaan ja passittomat joutuvat ulos. Sisään pääsee vain koronapassilla.

– Perjantai-iltana jouduin hankalaan tilanteeseen, kun yksi oli ostanut viittä vaille 12 kaksi tuoppia olutta. Hän meni ulos tupakalle ja kun hän pyrki sisälle, sanoin, ettei hän passittomana pääse enää takaisin. Hän vaati saada rahoja takaisin juomista.

Järjestysmiehen piti käydä asiakkaan kanssa vartin keskustelu.

Lue lisää: Kello löi 00.00 – helsinkiläisessä baarissa alkoi tapahtua

Lue lisää: Aamuyö opetti yhden tärkeän asian – näin korona­passin tarkastus käytännössä toimii ravintoloissa

Järjestysmies kertoo joutuneensa altavastaajaksi, kun eri ravintoloissa on erilaiset käytännöt. Asiakkaat eivät tiedä kunkin paikan käytännöstä.

Järjestysmiehen pitää sitten vängätä ovella asiakkaan kanssa, miten ravintola tulkitsee säännöksiä.

Ravintoloiden erilaiset säännöt ovat aika ajoin johtaneet epäselvyyksiin sisäänpääsyn yhteydessä.

– Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että koronapassia tarvitaan yöllä. Puolen yön jälkeen ollaan niin tuubassa, että halaillaan ja syljeskellään toisen lasiin, että on perusteltavissa tämä homma.

Alan etujärjestön, matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa:n varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi ei ihmettele, jos käytännöt kangertelevat ja koronapassista on vääriä käsityksiä.

– Laki on epämääräinen, ja meille tulee koko ajan soittoja ja kyselyitä. Oli kolme päivää aikaa varautua lain tuloon. Miten yksittäinen ravintola tai ovimies voi osata lain täydellisesti?

Aittoniemen mielestä säännöt ovat selkeitä ravintolan kannalta: Ravintolan on tehtävä omavalvontasuunnitelma, johon se kirjaa, minä aikoina se käyttää koronapassia.

– Viranomainen lähtee siitä, ettei aikoja saa vaihdella päivittäin, vaan suunnitelmassa kuvataan viikonaika ja koronapassi tulee voimaan suunnitelmassa valittuna aikana. Sen jälkeen mennään tarkastamaan sisällä olevat ihmiset. Ne joilla, ei ole passia, heitetään ulos, hän havainnollistaa.

Asiakkaan kannalta tilanne voi näyttää sekavalta, Aittoniemi myöntää.

MaRa:n varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi myöntää, että asiakkaan näkökulmasta tarkastuskäytännöt voivat vaikuttaa sekavilta.

– Asiakas ei voi tietää, missä koronapassia kysytään ja missä ei. On ravintolan valinta, ottaako se koronapassin käyttöön vai ei.

Säännöt ovat Aittoniemen mielestä selvät siinä, että puolen yön jälkeen passittomat eivät voi jäädä istumaan ravintolaan. Kyseessä on koronaturvallisuusasia.

– Kun suunnitelmassa mainittu kellonaika tulee, kaikilta katsotaan passi. Ne joilla ei ole passia, heitetään ulos.

Aittoniemi on kuullut, että ihmiset yrittävät kiertää koronapassia ja ostavat viittä minuuttia ennen puolta yötä tuopin ja yrittävät väittää, että lain mukaan minulla on tunti aikaa nauttia juomisesta.

– Ei se niin mene, ulos vaan ja maksettu tuoppi jää pöydälle. Lain mukaan se menee niin.