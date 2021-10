Videota on katsottu kymmeniä miljoonia kertoja.

Rovaniemeläinen valokuvaaja ja videokuvaaja Toni Eskelinen ei ollut uskoa silmiään, kun hän lähti lokakuun alussa ulkomaille ja katsoi siellä Instagram-tiliään. Hänen syyskuussa julkaisemaansa videota oli katseltu kymmeniä miljoonia kertoja.

– Oli kyllä epätodellinen olo, kun tulin takaisin, että loppuuko tämä. Ei ole loppunut, edelleen tulee katselukertoja.

Video on kuvattu syksyllä Rovaniemellä, kun ruska oli täydessä väriloistossaan.

Hitiksi noussut video on katseltavissa tämän jutun yläpuolelta.

Eskelisen ystävä Samuli Rosenberg ehdotti hänelle videon tekemistä Lapin ruskan keskellä kiitävästä sähkösurffaajasta.

Sähkösurffaus eroaa perinteisestä surffauksesta siinä, etteivät aallot anna vauhtia, vaan apuna vauhtia antamassa on sähkömoottori.

Kaverukset ottivat yhteyttä yrittäjä Jaakko Tossavaiseen, jonka yrityksessä voi harrastaa sähkösurffausta.

– Sitten lähdimme tekemään. Emme me kauan jää miettimään, jos saamme hyviä ideoita. Emme kyllä arvanneet, että tällaista saamme aikaan. Ehkä se osuu johonkin algoritmin oikeaan palaseen, jotain ihmeellistä siinä on käynyt.

Video on kuvattu Kemijoella lähellä Rovaniemen keskustaa. Videolla Tossavainen kiitää Kemijoella taustanaan Lapin väriloisto. Eskelinen kuvasi menoa dronella.

Video kestää kymmenisen sekuntia. Eskelisen tilillä videota on jaettu 32 miljoonaa kertaa. Sen lisäksi videota on jaettu isoilta tileiltä.

– Muiden tilien kautta videota on jaettu varmaankin joitakin kymmeniä miljoonia. On jo ihan mahdotonta träkätä, mitä muualla on tapahtunut. Minulla oma Instagram-tili on mennyt jo tukkoon tuon johdosta.

Video on ollut hyvää mainosta Lapille ja Rovaniemelle. Myös kaupungin virallinen turismisivu Visit Rovaniemi on jakanut videon tilillään.

Eskelinen toivoo, että ihmiset näkevät, miten Rovaniemellä on hyvä mahdollisuudet vesistömatkailulle ja ruskan ihailuun.

– Kun Suomen Lappi ja Rovaniemi mainitaan, ehkä ihmiset näkevät, että täällä on innovatiivisuutta tehdä asioita.