Juha Laitisen katoamista alettiin tutkia henkirikoksena vuonna 2017. Poliisi ei ole vahvistanut eikä kiistänyt, että kyseessä on Laitinen.

Leppävirralla vesistöstä on löytynyt auto, jonka sisällä on vainaja. Keskusrikospoliisi vahvisti asian Ylelle perjantaina. Savon Sanomat uutisoi asiasta omiin lähteisiinsä viitaten torstaina.

Varmuutta miehen henkilöllisyydestä ei ole, mutta mediatietojen tietojen mukaan poliisi selvittää, onko kyse vuonna 2006 kadonneeksi ilmoitetusta miehestä. Savon Sanomat ei paljasta omassa jutussaan kadonneen henkilöllisyyttä, mutta Ylen mukaan kyseessä saattaa olla vuonna 2006 kadonneeksi ilmoitettu Juha Laitinen.

Savon Sanomien ja Ylen mukaan tiedossa ei ole muita alueella kadonneita.

Keskusrikospoliisin rikoskomisario Teppo Sovelius ei vahvistanut eikä kiistänyt Ylelle, että kyseessä on Laitinen.

– Sitä on vielä liian aikaista kommentoida. Asioiden selvittely on vielä kesken, hän sanoi.

Hän ei myöskään kerro, mistä auto löytyi. Savon Sanomien mukaan auto nostettiin järvestä Leppävirran Kotalahden suunnalla.

Lue lisää: Savon maakuntaraja erottaa kahta mysteeriä: Nunna Elisabet käveli kadoksiin, Juha hävisi 13 vuotta sitten autoineen

Laitisen katoamista on tutkittu viime vuosina henkirikoksena. Henkirikostutkimukseksi Laitisen katoaminen muuttui vuonna 2017 – yli kymmenen vuotta katoamisen jälkeen. Poliisi ei ole kertonut, mikä sai muuttamaan tutkimuksen katoamisesta henkirikostutkinnaksi.

– Juha Laitisen tapausta on tutkittu aluksi kadonneena henkilönä, mutta esille tulleiden seikkojen perusteella on käynyt ilmi, että on syytä epäillä hänen joutuneen henkirikoksen uhriksi, rikoskomisario Sovelius kertoi aiemmin Ilta-Sanomille.

Kadonneen etsintöjä Kotalahden avolouhoksella heinäkuussa 2009

Vuonna 2017 poliisin oletus oli, että Laitisen ruumis oli jätetty maastoon tai vesistöön Leppävirran alueella.

Vuonna 2019 Sovelius kertoi Ilta-Sanomille, että ainakin tuolloin epäilty rikosnimike oli tappo. Ilta-Sanomat uutisoi, että Laitista oli etsitty syksyllä 2018 siihen asti, että talvi saapui. Tutkinnanjohtajana toimiva Sovelius kertoi, että tutkinta ja etsinnät jatkuisivat keväällä, kun lumet sulavat. Tarkempaa tietoa etsittävistä paikoista Sovelius ei kertonut.

Lue lisää: KRP pyytää vihjeitä yli 11 vuotta sitten kadonneesta Juhasta: ”Syytä epäillä hänen joutuneen henkirikoksen uhriksi”

Laitinen katosi vuonna 2006 Leppävirralla, josta poliisi nyt löysi auton. Ennen katoamistaan Laitinen oli poistunut Leppävirran keskustassa sijaitsevasta ravintola Virranpojasta. Viimeinen varma havainto hänestä tehtiin sunnuntai-iltana 27. elokuuta. Tuolloin hän saapui ravintolaan tuntemattoman miehen seurassa, joi oluen ja lähti saman miehen seurassa.

Aluksi poliisi epäili Laitisen kadonneen ryyppyreissun aikana, mutta kun kävi ilmi, että Laitinen ei ollut käyttänyt pankkikorttiaan katoamispäivän jälkeen, poliisi käynnisti täysimittaiset tutkimukset.

Viimeinen varma havainto vuonna 2006 kadonneesta Juha Laitisesta tehtiin elokuussa 2006 Ravintola Virranpojassa Leppävirran keskustassa.

Aiemmin Keskusrikospoliisi on kertonut etsivänsä myös Laitisen omistamaa Seat Toledo -henkilöautoa, jolla Laitinen ja tämän seurassa ollut mies liikkuivat. Poliisi kertoi olevansa kiinnostunut myös valkoisesta Mercedes Benz -merkkisestä autosta, jonka kyydissä Laitinen oletettavasti oli hieman ennen katoamistaan.

Keskusrikospoliisi kertoi myös suorittaneensa henkirikostutkintaan liittyen maasto- ja vesistöetsintöjä. Sovelius kertoi Ylelle perjantaina, että poliisi on kuulustellut tutkimuksen aikana useita henkilöitä pääosin todistajina, mutta myös rikoksesta epäiltyinä.