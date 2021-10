”Siinä kohtaa meinasi housut mennä vaihtoon” – 10 vuotta bussia kuljettanut ”Bussi-Esko” kertoo hätkähdyttävästä hetkestä Ruskeasuon varikolla

Vuosiin bussikuskina on mahtunut paljon erikoisia kohtaamisia.

Bussi-Eskona paremmin tunnettu Niko Poikulainen on jakanut jo kymmenen vuoden ajan sosiaalisessa mediassa bussikuskin arjessa kohtaamiaan sattumuksia ja hauskoja tilanteita. Bussikuski löytää usein komiikkaa terävin sanankääntein varsin tavallisista tapahtumista.

– Koetan saada juttuihin pientä marmatusta mukaan. Vaikka itsellä olisi ollut ihan hauskaa, porukka tykkää lukea niitä vähän enemmän.

Aitoudesta ei kuitenkaan tingitä edes huumorin varjolla.

– Mikään ei ole keksittyä, kaikki on tosijuttuja. Sanamuotoja pitää ehkä välillä vaihtaa, mutta kaikki on totta, hän vakuuttaa.

Kymmeneen ratin takana vietettyyn vuoteen on mahtunut monenlaista.

Hänet tunnetaan ehkä parhaiten tempauksestaan, jossa hän protestoi työnantajansa asettamaa shortsikieltoa pukeutumalla hameeseen.

– Meiltä kiellettiin shortsit vuonna 2016, kun joku oli pamahtanut töihin spandexit jalassa. Konsernijohtaja oli sitten tullut kyseistä tyyppiä rappusissa vastaan, ja siihen loppui shortsien käyttö. Koska hame oli edelleen sallittu, hain sellaisen ja käytin sitä parisen viikkoa, Poikulainen kertoo.

Tuohon aikaan iso osa busseista oli Poikulaisen mukaan ilmastoimattomia ainakin ohjaamon osalta.

– Parin vuosikerran autoissa ei ole edes mitään tuulettimia, hellepäivinä oli aika tuskaista silloin. Hame tuntui oikein hyvältä. Nykyisin autot ovat ohjaamoltaankin paljon inhimillisempiä, eli ilmastointikin yleensä pelaa.

Shortsit ovat edelleen Helsingin Bussiliikenteellä pannassa.

Pääkaupunkiseudulla julkisen liikenteen kuljettajana toimimisen ohella Poikulainen on työskennellyt myös muun muassa keikkabussin kuljettajana ja kitarateknikkona useille suomalaisbändeille, minkä peruja lempinimi Bussi-Eskokin on.

– Aloitin Mokoman kitarateknikkona vuonna 2009. Bändin rumpali Janne Hyrkäs luki jompaakumpaa iltapäivälehteä, ja totesi, että roudari on päässyt lehteen, ja näytti Esko Valtaojan kuvaa, ja siitä Esko sitten tuli. Oma mielipiteeni on, että Hyge näyttää itse enemmän Valtaojalta, mutta siitä ei sitten keskusteltu, olin kuitenkin tuore kaveri siinä porukassa.

Bussi-etuliitteen syntytarina on ajan saatossa unohtunut, mutta Poikulainen arvelee senkin tulleen Mokoman kautta hänen hakeuduttuaan myöhemmin linja-autonkuljettajan opintoihin.

Kutsumanimi jäi, vaikkei Poikulainen välttämättä itse yhdennäköisyyttä avaruustähtitieteen emeritusprofessoriin tunnistakaan.

Monet Bussi-Eskon julkaisemista tarinoista liittyvät asiakaskohtaamisiin, joita bussikuskilla on luonnollisesti paljon. Hauskuus syntyy usein arkisista tilanteista, joissa asiakas toimii jollain tavalla ajattelemattomasti.

– Tuli mieleen sellainen, kun kerran tuli vanhempi rouvashenkilö kyytiin. Hän leimasi matkakorttia, joka näytti punaista valoa eli lippu ei ollut voimassa. Sanoin, että rouva hyvä, teillä on tainnut aika loppua tuosta lipusta. Hän katsoi minua silmiin ja sanoi: ”Kuulkaas, tämä lippu on voimassa niin kauan kuin minä elän”. Hän oli varmaan käsittänyt, että kortti oli ikuinen, muttei ollut koskaan ladannut sinne aikaa tai arvoa.

Bussikuskit saavat myös vastata kysymyksiin, jotka eivät aina liity kuljettajan osaamaan aihepiiriin. Monesti tiedustellaan talon numeroita tai joitain sivukatuja, jotka eivät ole bussireittien varrella.

– Joskus kun bussi tulee päätepysäkille, matkustaja ilmoittaa, että minä jäisin tässä. Tai sitten kun on suora tie, matkustaja tulee kyytiin osoittaen eteenpäin ja kysyy, meneekö bussi tuohon suuntaan.

Välillä arjessa tulee vastaan hieman vaivaannuttaviakin tilanteita.

– Joskus tervehdin matkustajaa, ja matkustaja nyökkää vastaukseksi sille kortinlukijalle, eikä edes huomaa, että joku ihminen on siellä pleksin toisella puolella.

Aina asiakkaat eivät ole perillä suomalaisen joukkoliikenteen käytännöistä.

– Olin Rautatientorilla parkissa kaistan vasemmassa reunassa. Sitten tuli aasialainen turistiryhmä, joka yritti löytää sisäänkäyntiä bussin vasemmasta kyljestä. He olivat varmaan tottuneet siihen, ja he raaputtelivat siinä sitten kyljen teippejä.

Turistien kanssa myös kielimuuri luo välillä koomisia tilanteita.

– Joku puhuu venäjää tai ranskaa, minä puhun suomea takaisin ja heilutellaan käsiä, sitten on liput myyty ja kaikki ovat tyytyväisiä.

Keikkabussiajoilta mieleen on jäänyt hupaisa kohtaaminen järjestyksenvalvojan kanssa.

– Saavuimme Mokoman kanssa keikkapaikan pihaan. Järjestyksenvalvoja tuli sanomaan ”ei tänne saa bussilla ajaa, täällä on tänään konsertti”, eli he käännyttivät esiintyjän pois.

Yllättävien asiakastilanteiden joukosta eräs säikähtäminen yövuorossa naurattaa Poikulaista edelleen.

– Olin muistaakseni ajamassa Hakuninmaalle, ja katsoin Kannelmäen kohdalla, että takapenkillä nukkuu joku kaveri. Ajattelin, että tästä tulee varmaan tosi kivaa, kun hän herää tuolta kännissä. Ajoin sitten päätepysäkille, avasin kaikki ovet ja sammutin koneen. Hän heräsi siihen, kun tärinä lakkasi.

Poikulaisen tiedusteltua väsyneeltä matkustajalta määränpäätä selvisi, että tarkoituksena oli jäädä kyydistä Hotel Haagan kohdalla.

– Sanoin, että pysy kyydissä, ajan Hämeenlinnanväylää Ruskeasuon varikolle, jätän sinut hotellin pysäkillä pois. Näin myös tehtiin. Sitten ajoin varikon pihaan. Auto ruutuun, sammutan koneen, lähden tarkistamaan autoa, selän takaani herää toinen. Siinä kohtaa meinasi housut mennä vaihtoon. Tämä ensimmäinen ei viitsinyt sanoa, että siellä oli toinenkin kaveri takana. Sehän ei näy peilistä, kun oli kuolleessa kulmassa takanani.

Tässä vaiheessa Poikulainen ei enää taksinkuljettajaksi ryhtynyt, vaan tyytyi opastamaan henkilön läheiselle pysäkille.

Bussikuskin työn yksi parhaista puolista on Poikulaisen mukaan ajamaan pääseminen, sillä hän ei ole koskaan omistanut minkäänlaista autoa, eikä aja vapaa-ajallaan.

Usein asiakkaiden kommentit piristävät kuljettajan päivää, tai helpottavat oloa stressaavissa tilanteissa.

– Olin ajamassa jotain ihan tuulilasiin asti täyttä bussia keskustaan päin. Joku matkustaja tokaisi matkalla, että on kiva, että kuljettaja ajaa näin täyttä bussia näin rauhallisesti. Se oli todella kiva palaute siinä hetkessä.

Aina palaute ei ole kuitenkaan positiivista. Poikulaisen riesana on eräs vakioasiakas, joka muistaa huomauttaa myöhästymisestä joka kerta kun näin tapahtuu. Tulipa kerran vastaan myös etupenkille asemoitunut kartturi.

– Se hahmo tuli kyytiin. Valot olivat vihreänä, mutta kun pysäkki oli täynnä porukkaa, enhän minä päässyt eteenpäin enkä voinut ajaa bussien viereiselle kaistallekaan.

”Miksi et mene?” -kuului tässä vaiheessa etupenkistä.

– Ei ollut mitään mihin ajaa, valo oli kyllä vihreä, mutta ei ollut tietä. Seuraavissa valoissa pysäkin jälkeen hän huusi ”let’s go” kun valo oli punainen. Sitten hän Hakaniemen päätepysäkillä huomasi olevansa väärässä bussissa. Oli ihan hyvä, etten kuunnellut ohjeita.

Arkisten tilanteiden jakaminen on toiminut Poikulaiselle eräänlaisena terapiana kymmenen ratissa vietetyn vuoden aikana. Pahimmillaan 12-tuntisiksi venyvät työpäivät pleksikopissa helpottuvat sosiaalisesta mediasta saadun tuen avulla.

– Jos joku tilanne on siepannut pahasti, ei tarvitse sitten kotona murjottaa. Luulen, että tämä on myös aika hyvää vertaistukea kollegoille. En ole blogia hirveästi mainostanut, mutta kyllä meillä on ihan pomoja myöten kaikki tienneet, kuka sitä kirjoittaa.

Vuorotyö on kuitenkin vaatinut veronsa, ja Poikulainen on päättänyt suunnata nyt uusille apajille opiskelun merkeissä. Alasta hän ei ole vielä täysin varma.

– En ainakaan julkisuuteen möläytä vielä, koska se saattaa sitten olla jotain ihan muuta. Korkeakoulu on suuntana, sen enempää en tiedä.

Bussikuskin työstä Poikulainen jää kaipaamaan erityisesti ison auton ajamista sekä työpaikkaansa. Taakse jäävät tosin myös esimerkiksi aikaiset aamuyön herätykset, jotka eivät olleet niin mieleisiä.

– Jään kaipaamaan myös firmaa, Helsingin Bussiliikennettä. Ruskeasuon varikko on kyllä yksi parhaista työpaikoista, missä olen ollut. On ollut helppoa olla töissä.