Presidentti Niinistö kertoo Maaseudun tulevaisuuden haastattelussa, että mökkeily on ”hyvin piristävää”.

Presidentti Sauli Niinistö kertoo Maaseudun tulevaisuudessa, miten korona on vaikuttanut presidenttiperheen arkeen ja mökkeilyyn.

Into mökkeillä ja remontoida vapaa-ajan asuntoa on näkynyt monien muiden suomalaisten tapaan myös presidenttiperheen taloudessa. Presidentti kertoo lehdessä, että perhe on viettänyt kesällä poikkeuksellisen paljon aikaa omalla kesämökillään ja tehnyt siellä remonttia.

Haastattelussa mökkiläiseksi tunnustautuva Niinistö kertoo nauttivansa mökkeilystä, koska se luo kontrastia presidentin arkeen, joka voi olla hyvin kontrolloitua.

– Se on hyvin piristävää. Tässä asemassa käy helposti niin, että kaikki ainakin yritetään tarjota valmiina. Siellä on sitten omillaan, joka on todellakin äärettömän virkistävää.

Presidentti kertoi myös havainnollistavan esimerkin siitä, kuinka itse tekeminen on tempaissut hänet mukaansa mökillä.

– Ehkä kuvaavaa on, että hankimme mökille aurinkotuolit. Viisi minuuttia on ehkä pisin aika, jonka olen istunut aurinkotuolissa. Siellä on aina kaikkea puuhaa, joka on osin välttämätöntä, mutta pääosin sellaista, että se vetää puoleensa.

Hän antoi haastattelun Maaseudun tulevaisuudelle videoyhteydelle altistuttuaan koronavirukselle.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, että Niinistö altistui koronalle Malmön kansainvälisessä holokaustifoorumissa lokakuun puolivälissä. Hän kertoi myöhemmin, että hänellä ei ole koronavirustartuntaa.

Aiemmin IS:lle antamassaan haastattelussa Niinistö kertoi olevansa huolestunut Suomen koronatilanteesta. Niinistö antoi haastattelun, kun Suomen koronatilanne oli alkanut korostua negatiivisesti suhteessa muuhun Eurooppaan.

Haastattelussa hän sanoi toivovansa suomalaisilta samanlaista suhtautumista eli järkevää varovaisuutta koronaan kuin rajoitusten aikana.

– Hyvää oli ihmisten vakava suhtautuminen, ja nyt ”kun vapaus koitti”, se alkaa unohtua.

– Syntyi ehkä kuva, että tilanne on liki kokonaan ohi – ja niinhän se ei ole. Suosittelen kaikille edelleen järkevää varovaisuutta, joka ei välttämättä elämää rajoita.

Puhuessaan koronarokotteista Niinistö oli varovainen sanoissaan. Hän ei puhunut siitä, että rokotetut olisivat rokottamattomien panttivankeja.

– Mielestäni rokottamattomat ovat tehneet itse itsestään panttivankeja. Näyttää olevan kahdenlaista ilmaa. Osa suhtautuu: ”ei ole lähelläkään”. Heille totean, että jos sattuu ihan kohdalle?

Hän kertoi myös saamastaan palautteesta puhuttuaan rokotusten puolesta.

– En sitä vihapostiksi sanoisi, mutta paljon vastakkaista palautetta tulee, Niinistö muotoili.