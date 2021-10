Porilainen Henrika Palenius haki ensimmäisen koronarokoteannoksen tämän viikon torstaina, vaikka mahdollisuus olisi ollut jo kesäkuussa.

Lokakuussa uutisoitiin, että Porissa sijaitsevan Satasairaalan teho-osasto on täynnä. Koronan ilmaantuvuus Satakunnassa on Suomen korkeimpia, ja koronaepidemian on kerrottu lykänneen ja vähentäneen monien kiireellistä hoitoa vaativien sairauksien, kuten sydän- ja syöpäsairauksien hoitokertoja eri puolilla maata.

Porilaiselle Henrika Paleniukselle, 32, Satakunnan sairaalahoidon kuormittuminen oli niin sanotusti viimeinen niitti. Hän päätti lähteä ottamaan koronarokotteen.

Palenius sai ensimmäisen koronarokoteannoksen tämän viikon torstaina. Ajanvarausluvan koronarokotukseen hän oli saanut 9. kesäkuuta.

– Uutisointi siitä, että tehohoitopaikat ovat täyttyneet ja esimerkiksi syöpäsairaiden hoitoja siirretään, oli viimeinen naula arkkuun. Päätin kantaa oman korteni kekoon suojaamalla itseni koronan vakavalta tautimuodolta.

– Halusin minimoida sen riskin, että joudun sairaalaan kuormittamaan hoitoa entisestään tai että minun takiani jonkun syöpäsairaan hoito lykkääntyisi.

Henrika Palenius kävi ottamassa koronarokotteen 28. lokakuuta.

Muitakin syitä rokotteen ottamiselle oli. Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteitä opiskeleva Palenius kokee, että keskustelu rokotettujen ja rokottamattomien välillä on hyvin polarisoitunutta ja ”täynnä vihaa”.

– Rokottamattomia leimataan kulkutautimyönteisiksi ja salaliittoteoreetikoiksi, kun taas rokotettuja haukutaan lampaiksi.

– Koen tärkeäksi sen, että on myös rokotettuja, jotka eivät tuomitse rokottamattomia. En missään nimessä tuomitse rokottamattomia, koska se on jokaisen oma päätös ja jokaisella on oikeus määrätä omasta kehostaan.

Kolmas syy rokotteen ottamiselle oli se, että Porin kaupunginvaltuustossa kokoomuksen varavaltuutettuna toimiva Palenius on muun muassa sosiaalisessa mediassa ottanut aktiivisesti kantaa yksilönvapauksien puolesta ja koronapassia vastaan. Hän kokee, että rokottamattomana on ollut haastavaa puhua asiasta, koska keskustelussa on helposti saanut salaliittoteoreetikon leiman.

– Toivoisin, että vastaisuudessa minunkin kohdallani keskustelu keskittyisi itse asiaan, eli esimerkiksi rokotepassiin, eikä siihen, että olen rokottamaton.

– Olen ottanut kantaa, koska koen, että on olemassa riski, että koronapassia laajennetaan ja siitä tulee pysyvä osa uutta normaalia.

Palenius kertoo, että rokotteen ottamisessa häntä on eritoten huolestuttanut mRNA-teknologia, jota ei ole näin laajasti aikaisemmin käytetty. Asiantuntijoiden mukaan mRNA-teknologia perustuu vuosien työhön, eli ymmärrystä siitä, miten se toimii, on jo paljon, vaikkakin on totta, ettei mRNA-rokotteita ei ole käytetty laajasti aiemmin.

– Suhtaudun länsimaiseen lääketieteiseen ja rokotteisiin muutoin hyvin myötämielisesti. Niillä on saatu paljon hyvää aikaan.

Sekin huolestutti, voiko rokotteesta tulla pitkällä aikavälillä, esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden kuluttua, haittavaikutuksia.

Asiantuntijoiden mukaan valtaosa rokotteen haitoista tulee ensimmäisen kuuden viikon aikana rokottamisesta, ja haitoista tiedetään jo lähes vuoden pituiselta ajalta. Annoksia on annettu yli 6 miljardia, ja rokotteiden haittaprofiili on jo hyvin tiedossa.

– Viime aikoina olen miettinyt myös sitä, että jos koronarokotetta aletaan piikittää säännöllisesti esimerkiksi puolen vuoden välein, niin ei sekään kovin kestävältä ratkaisulta kuulosta, Palenius pohtii.

– Siihen menee myös paljon resursseja, jos koko kansa pitää rokottaa jatkuvasti.

Rokotteen ottaminen pitkän punnitsemisen jälkeen jännitti, Palenius myöntää.

– Jännitti tosi paljon.

Erityisempiä sivuoireita piikistä ei tullut, olkavarsi vain hieman kipeytyi. Toinen rokoteaika hänellä on varattuna 9. joulukuuta.

Palenius toivoo, ettei keskustelu rokotteista olisi niin jyrkästi jakautunutta.

Palenius kertoo toivoneensa välillä, että hänellä olisi jokin selkeä vakaumus suuntaan tai toiseen. Kun vakaumusta ei ole ollut, on tuntunut hankalalta tehdä päätöstä rokotuksesta.

– Monella tuntuu olevan tosi selkeä mielipide rokotteesta, mutta itse olen ollut vähän sillä mielellä, että katselen, mitä tässä tapahtuu. Sekä rokotteen ottaminen että koronaan sairastuminen ovat kuulostaneet pahoilta vaihtoehdoilta, enkä ole osannut päättää, kumpi on pahempi.

– Tiedän yllättävän paljon muitakin, jotka ovat pidättäytyneet rokotteesta ja jääneet tarkkailemaan tilannetta ilman, että heillä on mitään vakaumusta.

Palenius kertoo olleensa muutoinkin pitkälti etätöissä ja -koulussa ja vähentäneensä kontaktien määrää, jolloin on tuntunut, ettei hän ole etunenässä virusta levittämässä.

Paleniusta harmittaa, että keskustelu koronarokotteista ja koronapassista on jakanut suomalaiset niin jyrkästi ”meihin” ja ”heihin”. Hän toivoo, että asioista voitaisiin keskustella järkevämmin ja ilman rajua syyttelyä.

– Molemmissa leireissä tuntuu pahalta se, että lähdetään niin voimakkaasti kritisoimaan muita. On huolestuttavaa, että keskustelu on näin kärjistynyttä ja Suomen kansa näin kahtia jakautunut.