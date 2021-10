Kommentti: Kesäaika vai talviaika on boomerein keskustelu ikinä

Kesä- ja talviajasta keskustelu on vanha juttu ja tuskin oikeasti kiinnostaa ketään, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Miikka Kaskinen.

Sunnuntaina 31. lokakuuta käännetään taas kelloja tunnilla taaksepäin, siirrytään talviaikaan ja ”päästään” nukkumaan tunnin pidempään.

Seuraa se ikävä hetki, kun joutuu kääntämään oman huushollin kellot. Minulla on yksi yöpöydällä, yksi kaksioni keittiössä, yksi mikrossa ja sitten vielä rannekello.

Suoriudun toimenpiteestä ihan kohtalaisessa ajassa aamukahvini kanssa.

Myönnän, että olin itsekin joskus sitä mieltä, että viisareiden kääntely pitäisi päättää. Jompikumpi aika, ihan älytöntä siirrellä kelloja.

Viime vuosina olen kuitenkin muuttanut suhtautumistani ja antanut koko keskustelulle elämässäni sille kuuluvan arvon, eli hyvin vähäisen.

Pähkinänkuoressa keskustelu kellojen siirtelystä kiteytyy siihen, että pysyvässä talviajassa valoisa aika painottuu aamuun ja kesäajassa iltaan. Mutta onko tälläkään loppupeleissä juuri merkitystä suuntaan tai toiseen?

Koronapandemia, ilmastohätätila, globaali nälänhätä, maapallon ylikansoitus ja Lazion vaihtelevat otteet Serie A:ssa. Maailmassa tapahtuu ihan oikeita ja merkityksellisiä asioita, jotka ansaitsevat ajan ja omistautumisen.

Toisaalta on myös sympaattista ja jollain erikoisella tavalla turvallista, jos ja kun keskustelu asiasta on edelleen kiivasta. Se tarkoittaa, että ihmisillä on aika hyvin asiat omassa elämässään.

Tällaiselle ihmiselle suosittelen kävelemistä luonnossa, kirjan lukemista, Edu Kettusen tuotantoon tutustumista tai vapaaehtoistyötä ikäihmisten parissa.

Tunnin pidemmät yöunet ja niistä puhuminen omalle kissalleen tai rapussa naapurin mummolle on samanlaista itsepetosta kuin vaikkapa veronpalautukset ja niistä keskusteleminen.

”Hei minä sain näin paljon veronpalautuksia, olinpa fiksu!”

”Päivä pitenee ja päivä lyhenee”, on loputonta skeidaa, jonka taivastelusta tunnistat pomminvarmasti boomerin.

Mahtaako esimerkiksi Kesärannassa pääministeri Sanna Marin Benjamin Peltosen kuuntelun ja siivoilun lomassa jutella henkilökunnalle, että mitä mieltä he ovat kellojen siirtämisestä.

Summa summarum kesäaika vai talviaika, ihan sama.

Ei kiinnosta ainakaan nuoria ja tuskin kiinnostaa tuleviakaan sukupolvia. Mitä nyt kellojen siirtelyistä, jos ei ole kohta maailmaa, jossa kelloja siirrellä.

Get ovet it.