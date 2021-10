Järvenpäässä kansa hullaantui 400 euroa kilolta maksavasta lihasta: ”Soitin heti tänne, että onko lihaa vielä jäljellä”

Järvenpään Citymarketista saa viikonlopun aikana harvinaista – ja kallista – herkkua, Kobe-härän lihaa.

Lihatiskille on käytännössä pieni jononpoikanen koko ajan, vaikka eletään perjantaita puoltapäivää eikä missään nimessä ole vilkkain kauppahetki.

Lasivitriinin hintalapussa on lukema 399 euroa kilolta.

Totta se on – ihmiset jonottivat saadakseen lähes 400 euron kilohintaista lihaa!

Lihamestari Janne Sarasteen veitsi suihki tauotta, lihapalat katosivat paperikääreeseen ja sen jälkeen asiakkaiden ostoskärryihin tai -koreihin. Veitsi upposi äärirasvaiseen, rasvaprosentiltaan 60–70:n väliin olevaan lihaan niin kuin – no, kuuma veitsi voihin.

Ei, pilkku ei ole väärässä paikassa. Kobe-härän hinta on helposti yli kymmenkertainen suomalaiseen lihaan verrattuna.

Ketkä lihaa sitten jonottivat? Eivät pukumiehet tai pröystäilijät vaan aivan tavalliset kansalaiset, jotka halusivat pientä luksusta arkiaterioiden keskelle.

Järvenpään Citymarketissa vietetään Japani-viikkoa, ja tarjolla on loppuviikon ajan ”lihamaailman samppanjaa”, Kobe-härän lihaa. Kilohinta on vaatimattomasti 399 euroa.

Kobe-lihan tulosta Järvenpäähän kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Lihamestari Janne Sarasteen veitsi upposi rasvaiseen Kobe-lihaan kuin kuumaan voihin.

Järvenpää on ensimmäinen paikka Suomessa, jossa Kobe-lihaa on myynnissä ruokamarketissa. Aikaisemmin sitä on voinut saada vain harvoista ravintoloista.

Aki Kolehmainen oli ajanut kesken työpäivän Helsingistä Järvenpäähän vain saadakseen pienen siivun tätä herkkua.

– Kun näin uutisen, soitin heti tänne, että onko lihaa vielä perjantaina jäljellä. Ehkä Tampereelle asti olisin voinut vielä ajaa, Kolehmainen naurahti.

Aki Kolehmainen ajoi kesken työpäivän varta vasten Helsingistä Järvenpäähän hakemaan Kobe-lihaa.

Nautiskelijaksi tunnustautuva Kolehmainen on aikaisemmin maistanut sekä Kobe-härän että Australian Wagyu-härän lihaa. Lisäksi hän sanoo käyneensä syömässä 16 kertaa Chez Dominique -ravintolassa omalla rahalla.

– Ruoka voi olla makuorgasmin aihe. Kobe-liha on rakenteeltaan ja rasvapitoisuudeltaan sellainen, että se sulaa suussa. Liha on niin täyteläistä, ettei sitä edes tarvitse ostaa mitään isoa könttiä, Kolehmainen sanoi.

Kaj Sundström maksoi 114 gramman siivusta lähes 46 euroa.

– Ei tällä hinnalla ihan koko sukua viitsi ruokkia, Sundström hörähti.

– Vielä kalliimmaksi silti tulee, jos käy syömässä ravintolassa normipihvin, Sundström vertasi.

114 grammaa ja 45,95 euroa. Kaj Sundström halusi uteliaisuudesta maistaa Kobe-lihaa ensi kerran.

Hyrylässä asuva Sundström halusi kokeilla Kobe-lihan makua silkasta uteliaisuudesta, kun lihaa oli lähialueen kaupassa tarjolla.

– Olen niin sanottu mainoksen uhri. En ole koskaan aikaisemmin maistanut. Haen tämän yhteyteen hyvän punaviinipullon. Jos en lihasta välitä, niin onpahan sitten viini ainakin hyvää, Sundström mietti.

Myös Matti ajoi varta vasten Helsingistä Järvenpäähän Kobe-lihaa hakemaan.

– Se on se makuprofiili. Kobe-liha on sellaista, ettei sitä voi edes verrata suomalaiseen lihaan, Matti sanoi.

Jouni Hyytiäinen muisteli, että Järvenpäässä oli pieni satsi Kobe-lihaa myynnissä jo 5–10 vuotta sitten, jolloin hänkin sitä maistoi. Lisäksi Hyytiäinen on syönyt maailman arvostetuimmaksi lihaksi mainittua Kobea työmatkoilla Japanissa.

Helsinkiläinen Matti pitää Kobe-lihan makuprofiilista. Mukaan kotiin lähti pieni herkkupala.

– Halusin nyt yhden pihvin ostaa, kun viimeksi onnistuin paistamisessa. Valmiina pihvi on sellainen, että sitä voi syödä vaikka tikulla. Ei siinä pihviveistä tarvita, Hyytiäinen kuvaa.

– Ei tätä perusruuaksi voi sanoa, Kobe-lihalla on kulttimaine, Hyytiäinen lisää.

Seppo Kotkanen jätti Kobe-lihan tällä kertaa muille mutta sanoi, että harvakseltaan hän voisi sitä ostaa.

Seppo Kotkanen sanoo maistaneensa Kobe-lihaa aikaisemmin mutta jätti nyt 400 euron kilohintaisen lihan väliin.

– En tällä kertaa ostanut. Harvakseltaan voisin ostaa, en joka viikko tai edes joka kuukausi. Eikä sitä tarvitse koko kiloa kerralla ostaa, Kotkanen sanoi.

Japani-viikko juontaa juurensa kauppias Markku Hautalan suuresta kiinnostuksesta Japaniin, jossa hän on vieraillut useita kertoja.

Kauppias Markku Hautala sai Kobe-lihaa myyntiin Järvenpäähän hyvien Japanin-suhteidensa ansiosta. Hautala riisui kasvomaskin pois kasvoilta valokuvauksen ajaksi.

– Minua kiehtovat japanilaisten valtava sitoutuminen ja tarkkuus. Kaikki asiat tehdään ihan viimeisen päälle, Hautala sanoo.

Japani alkoi näkyä Järvenpään Citymarketissa vuonna 2016, kun Hautala toi marketiin sushin. Sen jälkeen asiat ovat johtaneet toiseen ja kolmanteen. Ensimmäinen Japani-viikko järjestettiin keväällä, ja siinä yhteydessä tuli kyselyjä, voisiko myös aitoa Kobe-lihaa saada myyntiin.

Prosessi ei ollut aivan helppo. Jotta Kobe-lihaa saa myydä, myyjällä täytyy olla Japanin Kobe-yhdistyksen myöntämä sertifikaatti. Sertifikaatin saamisessa auttoivat Hautalan hyvät suhteet Japaniin.

Tarkalleen ottaen Hautalalla ei ole vieläkään sertifikaattia, se on tällä hetkellä jossakin postin matkassa Suomen ja Japanin välillä.

– Kobe-yhdistys ei lähetä sertifikaattia sähköisesti. Saimme kuitenkin aloittaa lihan myynnin muutaman päivän etuajassa, koska sertifikaatti meille on kuitenkin myönnetty, Hautala sanoi.

Hautalan mukaan Kobe-lihan menekki on ollut jo nyt iso. Siitä on oltu laajasti kiinnostuneita.

– On tullut paljon kyselyitä, että ”voitko varata, tulen lauantaina hakemaan”.

Hautala sanoo teemaviikkojen perimmäiseksi motiivikseen halun vahvistaa suomalaista ruokakulttuuria.

Teemaviikon aikana on myynnissä lihojen lisäksi monia muitakin japanilaisia elintarvikkeita kuten sushia, simpukoita, merisiilejä, eri kaloja, siidereitä, oluita, rypäleitä ja meloneita. Hinnatkin ovat ns. ”kohdallaan”.

– Vihaan sanaa edelläkävijä, mutta edelläkävijyyden hinta on epäonnistuminen. Jokin aina onnistuu mutta jokin menee pieleen. Esimerkiksi nyt Japani-viikolle piti tulla yksi kalalaji, mutta muutama päivä sitten kävi ilmi, ettei se ehdikään. Ensi kerralla sitten vähän paremmin!

Mikä on Hautalan oma mielipide Kobe-lihan hinnasta?

– Jos Hautalan pojan pitäisi sitä itse ostaa, niin ehkä siinä alkaisi vähän yskittää.