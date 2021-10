Suomalaisten kulutus kiihtyy samalla, kun paineet päästöjen puolittamiseen kasvavat – näin jokainen voi torjua ilmastonmuutosta

Suuret ilmastopäätökset tehdään päättäjien pöydissä, mutta myös kuluttajalla on ilmastonmuutoksen torjumisessa roolinsa. Keskiverron suomalaisen kulutus ei tällä hetkellä tue vaadittuja ilmastotavoitteita.

Ilmaston lämpeneminen ja päästöjen leikkaaminen ovat monen tekijän summa, mutta vaikka suurista – ja kriittisistä – linjoista päätetään huippupolitiikkojen suulla pian Glasgow’ssa ilmastokokouksessa, voi yksittäinen kuluttajakin vaikuttaa valinnoillaan.

Yhdestä asiasta asiantuntijat ovat nimittäin samaa mieltä: suomalaisten kulutus ei yksinkertaisesti tue vaadittuja ilmastotavoitteita tällä hetkellä. Se ei ole kestävää.

Suomalaisen hiilijalanjälki oli vuonna 2019 keskimäärin 10,3 tonnia. Ympäristöministeriön Ilmastovuosikertomuksesta (2021) selviää, että päästöt laskivat vuosina 2010–2015, mutta tämän jälkeen ne ovat pysyneet jokseenkin samalla tasolla. Kulutusperäisiin päästöihin sisältyvät alueellisten päästöjen lisäksi tuontituotteiden tuotantoketjujen päästöt ulkomailla, ja päästöistä vähennetään vientituotteiden tuotantoketjujen päästöt.

Hiilijalanjäljen kasvaminen johtuu kolmesta tekijästä: kulutusmenojen muutoksesta kulutusrakenteen muutoksesta ja teknologisesta muutoksesta. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) arvion mukaan vuosina 2000–2019 kulutuksen hiilijalanjälkeä kasvatti kulutusmenojen kasvu, kun puolestaan kulutusrakenteen ja kulutustuotteiden päästöintensiteetin muutokset vähensivät päästöjä. Kokonaisuudessaan päästöt ovat kasvaneet 4 prosenttia vuodesta 2000.

Korkealla hiilijalanjäljellä on yksi ylivoimainen yhdistävä ja selittävä tekijä: tulotaso. Kun tulot kasvavat, myös kulutus kasvaa.

Mutta aloitetaan kysymällä sitä olennaista: miksi tavallisen suomalaisen tulisi välittää omista päästöistään, Sitran projektijohtaja Markus Terho? Eikös nämä asiat ratkaista isoissa päättäjäpöydissä?

– Me kulutamme per henkilö meidän nykyisen elämäntavan ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi sekä liikaa luonnonvaroja että aiheutamme liian paljon hiilidioksidipäästöjä. Molempia täytyy muuttaa, mutta helpottava tieto on se, että toistaiseksi ollaan tilanteessa, jossa jokainen voi löytää oman tapansa elää kestävästi.

Maailmanlaajuisesti nykyiset ilmastotoimet johtavat siihen, että maapallon keskimääräinen lämpötila nousee tällä vuosisadalla keskimäärin 2,7 astetta verrattuna esiteolliseen aikaan, todetaan YK:n ympäristöohjelman (UNEP) tiistaina julkaistussa raportissa. Pariisin ilmastokokouksessa vuonna 2015 sovittiin 1,5 asteesta.

Jotta tavoitteeseen päästäisiin, vuotuiset päästöt olisi puolitettava seuraavan kahdeksan vuoden aikana. Tämä koskee myös suomalaisia.

Miten se onnistuu?

Aivan ensimmäisenä Terho suosittelee tekemään elämäntapatestin, jolla voi mitata omaa hiilijalanjälkeään ja löytää arkeensa kestävämpiä ratkaisuja. Testiä on tehty jo yli 1,2 miljoonaa kertaa.

Keinoja on monenlaisia, eikä esimerkiksi maalla asuva voi vähentää auton käyttöä yhtä helposti kuin helsinkiläinen. Terho kuitenkin vakuuttaa, että jokaiselle löytyy oma tapa muuttaa arjen tapojaan ja samalla leikata päästöjään. Se voi tarkoittaa yhtä suurta ratkaisua tai useaa pienempää.

1. Valitse terveellisempiä elintarvikkeita – itselle ja ilmastolle

Nyrkkisäännön ruokakaupassa voisi tiivistää seuraavalla tavalla: vaihtoehto, joka on terveellisempi, on usein myös ilmastoystävällisempi.

Kasvispohjaisten vaihtoehtojen suosiminen punaisen lihan sijaan lienee tunnetuin keino pienentää omaa hiilijalanjälkeään, eikä suotta. Täysin kasvisruokavalioon siirtyminen voi pienentää hiilijalanjälkeä 900 kilolla. Muutoksen ei silti tarvitse olla niin radikaali.

– Kasvikset ja kasviproteiinit saattavat olla kalliimpia vaihtoehtoja, mutta etenkin jos puhutaan korkeamman tulotason omaavasta suomalaisesta, niin tällä tavalla voi myös kompensoida omia päästöjään.

– Usein riittää, että muutokset arjessa toteutuvat noin 75–85-prosenttisesti. Kaikkea ei myöskään tarvitse muuttaa heti, Terho muistuttaa.

2. Tarkastele valintojasi kotona

Kotiaan ei muuteta tuosta vain pienemmäksi tai eri paikkakunnalle. Ilman sitäkin voi tehdä nykyistä kestävämpiä muutoksia.

Suomalaisen lämmityskulut kasvavat luonnollisesti kaupunkien ulkopuolella. Myös suurien neliöiden asukkaat voivat kuitenkin vaikuttaa päästöihin erilaisella talon lämmitystavalla.

– Jos asuu omakotitalossa, jossa on öljylämmitys, niin voisiko lämmitystä uusiessa miettiä esimerkiksi maalämpöä?

3. Suosi julkisia tai tankkaa ekologisemmin

Liikkumistavat vaikuttavat omiin päästöihin valtavasti. Autosta luopuminen, joukkoliikenteen suosiminen tai edes sähköautoon vaihtaminen ei kuitenkaan välttämättä ole kaikille mahdollista, eikä tarvitsekaan.

Jo biopolttoaineita hyödyntävällä autolla voi päästä lähes samaan tulokseen.

4. Osta harkiten ja kierrätä

Pikamuoti, teknologia ja muut kulutustuotteet kasvattavat yksilönkin hiilijalanjälkeä. Tuotteen valmistukseen liittyvien päästöjen lisäksi monet verkkokaupoista tilatuista tuotteista lennätetään ulkomailta. Palautetut tuotteet eivät läheskään aina päädy takaisin myyntiin.

Arvioiden mukaan esimerkiksi koko maailman vaatteiden valmistus ja jakelu aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä jopa yli miljardi tonnia vuosittain.

Omia päästöjään voi vähentää ostamalla käytettyä, ja pidentämällä tuotteiden käyttöikää huoltamalla niitä.

– Kun syömme brasilialaista lihaa tai käytämme Indonesiassa valmistettua tuotetta, niin hiilijalanjälki lasketaan käyttäjälle.

Maiden välistä vertailua tehdessä suomalainen kuluttaja ei voi myöskään huokaista liikaa helpotuksesta: keskimääräinen hiilijalanjälkemme on jopa viisinkertainen esimerkiksi intialaisiin verrattuna.

5. Vaikuta

Vaaliuurnilla vaikutetaan myös ilmastokysymyksiin.

Lisäksi omalla kuluttamisellaan voi viestiä yrityksille ja päättäjille muutoksesta kysynnässä.

– Yksilöiden vastuulla tämä muutos ei ole, se on yhteiskunnan vastuulla. Mutta me yksilöt olemme asiakkaita yrityksille sekä kansalaisia, jotka äänestävät päättäjät tehtäviinsä. Kun meidän arvomme ja asenteemme muuttuvat, niin totta kai se vaikuttaa yhteiskuntaankin.

– Vuoden 2030 jälkeen tarvitsemme jo laajan mittakaavan ratkaisuja siitä, miten energia, lämmitys ja viilennys tuotetaan niin, että se olisi vähäpäästöistä tai päästötöntä, sekä siitä, miten järjestämme liikennejärjestelmät ja kaupunkien rakentamisen. Kaikissa näissä tarvitaan systeemitason muutoksia, joita on jo aloitettu.

Poliittisten päätösten läpivieminen vie kuitenkin aikaa vuosia ellei kymmeniä. Sen takia on tärkeää, että myös yksilötason muutoksia tapahtuu.

– Muutokset voivat tuntua pieniltä, mutta kun riittävän moni tekee niitä niin saavutamme merkittäviä asioita yhteiskunnallisella tasolla.

Bonuksena parempien ilmastoratkaisujen myötä voi päätyä myös asioiden menettämisen sijaan parhaimmillaan säästämään aikaa ja rahaa tai yleisesti helpottamaan arkeaan.

– Löytämään siis ratkaisuja, joita jokainen meistä kaipaa ja jotka rakentavat hyvää elämää kullekin meistä. Tämä jää usein varjoon keskustelusta, Terho sanoo.