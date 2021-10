Joukkoliikenne maksuttomaksi ja ruuhkamaksut kaupunkeihin? Mats Uotila ja Lauri Lindén väittelivät liikenteen päästöistä – lue, miten viestinvaihto eteni

Ilmastonmuutos nousee jälleen vahvasti esille, kun YK:n ilmastokokous COP26 alkaa sunnuntaina Glasgow’ssa Skotlannissa. Liikenteen päästöt ovat yksi merkittävä kysymys ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Suomessa kotimaan liikenne muodostaa noin viidenneksen maan kasvihuonepäästöistä (vuoden 2019 tilanne). Yli 90 prosenttia kotimaan liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä. Niistä henkilöautoliikenteen osuus on yli puolet. Päästöjä voidaan vähentää kepeillä ja porkkanoilla. Mikä olisi oikea tapa vähentää liikenteen päästöjä Suomessa?

Uotila: Eivät suomalaiset ilkeyttään aja polttomoottoriautoilla. Itselläni on vuoden 2001 Saab, koska siihen rahani riittivät. Sähkö- ja biokaasuautojen määrää saadaan lisättyä, kun niiden ostamisesta tulee mahdollinen ja kilpailukykyinen vaihtoehto.

Lindén: Liikenteen päästöt on tärkeimpiä vähennyskohteita, ja niihin tulee löytää ratkaisuja. Tämä ei ole ilkeyttä, ja ymmärrän monen vaikean tilanteen. Periaate silti on, että saastuttaja maksaa. Yritetään tehdä tämä oikeudenmukaisesti.

Uotila: Polttoaineen hinnannousu laskee työssäkäyvien ostovoimaa. Töihin on pakko ajaa – tätä ei ratkaista loputtomasti bensan hintaa nostamalla. Aloittaisin poistamalla autoveron, se auttaisi uudistamaan autokantaa päästöttömään suuntaan.

Lindén: Autoveron poistoa voisin kannattaa. Sähköautojen kohdalla vero poistetaankin, ja se on keskeistä. Bensan hinnan täytyy tulevaisuudessa nousta, jos päästötavoitteisiin halutaan päästä. Tärkeää on tehdä tämä sosioekonomisesti ja alueellisesti reilusti.

Uotila: ”Sosioekonomisesti ja alueellisesti reilusti” kuulostaa hienolta, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Hallitus on tuplaamassa sähköautojen käyttöveron. Tuntuu, että tärkeintä ei ole ympäristö vaan jatkuva verojen korottaminen.

Uotila: Tosiasia on kuitenkin se, että bensan hinta näkyy suoraan duunarin lompakossa. Ei ole hallitukselta myöskään kovin loogista yhtäältä pyrkiä lisäämään sähköautojen määrää, mutta samalla nostaa niiden verotusta.

Uotila: Tärkeää on myös huomioida se, että Suomessa on hyvin erilaisia alueita. Joukkoliikenteen käyttö saattaa onnistua kaupungissa, mutta esimerkiksi minulle se ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Tämä pitäisi muistaa kehä kolmosen sisällä.

Lindén: Maaseudulla ja kaupungeissa on eri tilanteet toki. Kannatan joukkoliikenteen maksimoimista. Esimerkiksi uusia ja nopeampia junareittejä. Sen tulee olla myös taloudellisesti kannustavaa. Mats on kuitenkin oikeassa siinä, että monessa paikassa auto on välttämättömyys.