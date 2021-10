Nyt on vielä luvassa lämpöä ja aurinkoa viikon­lopuksi, meteorologi kertoo ilmiön syyn – ”Tilanne on kiinnostava”

Sää lämpenee viikonlopuksi. Lauha sää jatkuu ensi viikon alussa, jolloin alkaa marraskuu.

Lokakuun viimeisestä viikonlopusta on ennusteiden mukaan tulossa lämmin ja osin myös aurinkoinen koko Suomessa.

– Perjantaina sää on aluksi tihkusateinen ja sumuinen maan keskivaiheilla. Päivällä pilvipeite rakoilee paikoin maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Lappia, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen kertoo Ilta-Sanomille.

Lämmintä ilmaa virtaa ensin kohti pohjoista.

– Etelästä on tulossa lämmintä ilmaa ja se vaikuttaa viikonlopun säähän. Lapissa on ollut pakkasta, ja kun sumuisessa säässä tulee aluksi jäätävää tihkua, tiet ja jalkakäytävät ovat liukkaita, hän sanoo.

Perjantaina lämpötila kohoaa yleisesti koko maassa.

– Päivän ylimmät lämpötilat ovat maan eteläisissä osissa noin +12 astetta ja keskiosissa noin +10 astetta. Lapissakin lämpötila nousee muutaman asteen plussan puolelle. Nollaraja on Rovaniemen korkeudella, Parviainen kertoo.

Myös Foreca kertoo lämpimästä tuulahduksesta Twitter-tilillään.

Lämmin sää jatkuu lauantaina, vaikka Lappiin pääsee yöllä Parviaisen mukaan Jäämeren suunnalta hetkellisesti kylmää ilmaa. Lapissa on yöllä pakkasta.

– Maan eteläosissa päivän ylimmät lämpötilat ovat noin +10 astetta, keskiosissa noin +8 ja Lapissakin lähellä nollaa, Parviainen sanoo.

Lauantai on hyvä ulkoilupäivä laajassa osassa Suomea.

– Sunnuntaina päivä on poutainen koko maassa. Maan eteläosien lämpötilat ovat noin 6–9 astetta plussan puolella, keskiosissa noin +8 astetta ja Lapissa lähellä nollaa.

Marraskuun alku ei näytä heti ensi viikon alussa kylmimpiä puoliaan.

– Lämmin ilmavirtaus vaikuttaa Suomessa ainakin ensi viikon alussa ja maan etelä- ja keskiosissa on päivällä vielä noin +5 astetta, Parviainen sanoo.

Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne kertoo ilmiön syyn.

– Tilanne on kiinnostava, sillä eteläisen ja itäisen Euroopan yllä on hyvin laaja korkeapaine. Lämmin ilma virtaa Suomeen etelästä ja lounaasta. Ilmamassa on lämmintä noin 1,5 kilometrin korkeudessa, hän sanoo.

Lumisateet vaihtuvat vesisateiksi, kun sää on vaihtelevasti vuoroin pilvistä ja aurinkoista.

– Jos samanlainen ilmamassa vaikuttaisi Suomeen keskellä kesää, meillä olisi nyt hellettä, mutta maa on jo sen verran jäähtynyt Suomessa, että päivälämpötilat nousevat ylimmillään noin +13 asteeseen, Rinne kertoo.