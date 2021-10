Ravintoloiden rajoitukset jatkuvat marraskuun puoliväliin asti

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti torstaina, että rajoitukset pysyvät ennallaan.

Ravintoloissa on voimassa rajoituksia, joilta voi välttyä koronapassilla.

Voimassa olevat aluekohtaiset rajoitukset ravintoloille pysyvät ennallaan. Valtioneuvosto päätti torstaina jatkaa ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoittavan asetuksen voimassaoloa 15. marraskuuta asti, sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa.

Tiedotteen mukaan leviämisvaiheen rajoitukset ovat voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Päijät-Hämeen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Uudenmaan maakunnassa 31. lokakuuta alkaen.

Näillä alueilla ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu klo 07–24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05–01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on sisätiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Vaihtoehtona ravitsemistoiminnan erityisille rajoituksille toimija voi edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä.

Kiihtymis- ja perustason alueilla ei ole erillisiä rajoituksia koskien asiakasmäärää tai anniskelu- ja aukioloaikoja.

IS uutisoi viime viikolla, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) oli varoittanut sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa rajoitusten ennenaikaisesta purkamisesta.

– Rajoitusten ennenaikainen lieventäminen aiheuttaa riskin, että epidemiatilanne edelleen heikkenee nykyisestä, jolloin myös muihin, matalamman riskin toimintoihin kohdistuvien rajoitusten käyttöönotto tulisi uudelleen aiheelliseksi, lausunnossa todettiin.

Hallitus oli aiemmin sanonut, että valtakunnallisista ja kattavista rajoituksista luovutaan, kun rokotekattavuus on saavuttanut 80 prosenttia. Tämä tapahtuu näillä näkymin ensi viikolla.