Tänään tv:ssä: palkittu dokumentti kertoo, kuinka saamelaiset taistelevat olemassaolonsa puolesta

Eatnameamet-dokumentti kertoo saamelaisten syvästä epäluottamuksesta Suomen valtiota kohtaan.

Ida-Maria Helander on Suomen Saamelaisnuoret SNN ry:n entinen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Eatnameamet-dokumentissa seurataan Helanderin matkaa YK:n Indigenous Issues -tapahtumaan New Yorkiin vuonna 2019.

Dokumentti Eatnameamet – Hiljainen taistelumme (2020) käsittelee saamelaisuutta eri kanteilta. Se voitti Tampereen elokuvajuhlien yleisöpalkinnon sekä Kirkon Mediasäätiön palkinnon.

Saamelaisten epäluottamus valtiota kohtaan on suuri. Historialliset vääryydet eivät unohdu. Saamelaiset joutuvat taistelemaan olemassaolonsa puolesta.

Pienessä yhteisössä on selvästi kohonneet itsemurhatilastot.

Suvi Westin ohjaamassa dokumentissa tavataan monen ikäisiä saamelaisia heidän omassa elinpiirissään. Totuus- ja sovintokomissiossa puheenvuorot ovat kiihkeitä.

Saamelaisilla on ollut hyväksyjän osa, heidän pitää antaa aina anteeksi kaikki. Silti uhrin asema ei kiinnosta.

Dokumenttielokuvassa pohditaan, miten turvata oikeudet omille lapsille ja lapsenlapsille.

Suomen valtio on vienyt saamelaisilta kulttuurin ja elinkeinon. Jos he joutuvat luopumaan omista elinkeinoistaan, se tarkoittaa sitä, että he joutuvat assimiloitumaan suomalaisiksi.

Elokuvan yksi koskettavimmista hetkistä on, kun saamelaisnuori tutkii hellävaroen hansikkaat kädessä isovanhempiensa vanhoja papereita ja asiakirjoja. Elämä on ollut ankaraa.

” Nuoren saamelaisnaisen unelmana on tulla kolttasaamen opettajaksi, mutta jos alkuperäiskansalla ei ole enää mitään syytä jäädä kotikonnuilleen, ketä hän opettaa?

Omien oikeuksien ajaminen aiheuttaa myös pelkoa. Joitakin saamelaisia on yritetty vaientaa ja blogikirjoituksia on pyydetty poistamaan.

Saamelaisen taiteilija-aktivistiryhmä Suohpanterrorin ja ympäristöjärjestö Greenpeacen mielenilmaus Inarissa 2018 vastusti Jäämeren rataa, joka halkoisi valmistuessaan saamelaisten maita.

Välillä dokumentissa ollaan mielenosoituksessa Helsingissä ja seurataan pohjoisessa Jäämeren rautatiehanketta.

Monia saamelaiskliseitäkin, kuten poroja ja kansallispukuja esitellään. Olisi ollut kiinnostavaa tietää, mitä kaikkea muuta saamelaisuus on. Kuulin nyt ensimmäistä kertaa elämässäni oikein kunnolla saamen kieltä.

Olisi myös ollut kiinnostavaa tietää, mitä saamelaisuus nykypäivänä tarkalleen on. Dokumentissa ei juuri näytetä saamelaisten arkea. Nopeasti haastatellut ihmiset jäävät vaille identiteettiä. Keitä he ovat? Millaista elämää he elävät? Tämä jää askarruttamaan.

Eatnameamet – Hiljainen taistelumme -dokumentti Teema & Fem -kanavalla to 28.10. klo 21.00 sekä Yle Areenassa.