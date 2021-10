Yrittäjä ajoi takaa epäiltyä murtomiestä – päätyi itse käsirautoihin ja sai sakot

Vaasan hovioikeuden mukaan yrittäjä oli syyllistynyt liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Jyväskyläläinen autovuokraamoyrittäjä oli tammikuun iltahämärissä vuonna 2020 siivoamassa vuokrakeikoilta tulleita autoja, kun hän havaitsi toimipisteensä pihamaalla ylimääräistä liikkeellä. Tuntemattomaksi jäänyt henkilö oli saapunut paikalle henkilöautolla ja liikkui vuokra-autojen välissä hämärän turvin.

Kun yrittäjä halusi selvittää, millä asioilla tuntematon henkilö tontilla liikkui, tämä lähti autollaan peruuttaen pakenemaan paikalta. Jossain vaiheessa pakoauton nokka kääntyi menosuuntaan ja yrittäjä lähti omalla autollaan perään.

Epäilty hämärämies pääsi kuitenkin pakenemaan, ja yrittäjä itse raudoitettiin poliisin toimesta. Hovioikeudesta tuli perään vielä 495 euron sakot.

Jyväskylän taajama-alueella tapahtuneessa takaa-ajossa vauhti oli yrittäjän arvion mukaan enimmillään 52 kilometriä tunnissa. Sen verran vauhtia oli kuitenkin ollut, että muutamassa käännöksessä oli pitänyt käyttää käsijarrua. Takaa-ajoon sattumalta liittyneen poliisipartion toinen poliisi arvioi oikeudessa autojen vauhdin merkittäväksi.

Poliisiauto seurasi takaa-ajoa hälytysvalot vilkkuen tietämättä, että kyseessä oli mahdollisen murtovarkaan takaa-ajo. Partio luuli, että molemmat autot yrittivät poliiseilta karkuun. Yhdessä vaiheessa poliisiauton edellä kulkeneet autot liikkuivat myös yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä.

Epäillyn murtovarkaan pakoautona ollut Mazda jatkoi matkaa, mutta yrittäjä pysähtyi kadunvarteen. Tämän jälkeen tunteet kuumenivat, ja lopulta yrittäjä jouduttiin raudoittamaan pysäytyspaikalla. Yrittäjä ei ollut takaa-ajon aikana soittanut hätäkeskukseen ja poliisit pitivät takaa-ajoa normaalina liikennepakona.

Lopulta asian oikea laita selvisi ja käsiraudoista vapautettu yrittäjä pääsi jatkamaan töitään. Vuokra-autojen luokse palattuaan hän havaitsi yhdestä vuokra-autosta rikotun ikkunan. Auton sisältä löytyi myös tiirikka ja auton virtalukko oli rikottu.

Koska ylinopeutta oli ilmeisesti ajettu ja väliin yrittäjä oli seurannut pakoautoa jalkakäytävää ja pyörätietä pitkin, asia eteni oikeuteen. Keski-Suomen käräjäoikeus totesi miehen syyllistyneen liikenneturvallisuuteen vaarantamiseen, mutta jätti hänet rangaistukseen tuomitsematta, koska hänen syyllisyytensä oli kokonaisuutena arvioituna vähäinen. Käräjäoikeuden mielestä vastaaja oli itse rikoksen uhri ja hän oli yrittänyt saada mahdollisen rikollisen vastuuseen.

Jutun syyttäjä valitti päätöksestä Vaasan hovioikeuteen. Hovioikeus luki miehen syyksi niin ikään liikenneturvallisuuden vaarantamisen, mutta katsoi ettei häntä voi jättää rangaistukseen tuomitsematta. Hovioikeuden mielestä yhdistetyllä jalkakäytävällä ja pyörätiellä lyhyenkin matkaa ajaminen saattoi sivulliset vaaraan.

– Ajo on tapahtunut ilta-aikaan, jolloin ihmisiä on vielä ollut liikkeellä. Liikenne­turvallisuuden vaarantaminen on siten tältä osin ollut lajissaan moitittava ja haitallinen. Epäiltyjen rikoksentekijöiden kiinni saamiseksi olisi tullut ensin yrittää turvautua toimivaltaisen viranomaisen eli poliisin apuun, hovioikeuden päätöksessä todetaan.

Vaasan hovioikeus tuomitsi miehelle liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 15 päiväsakkoa, jotka hänen tuloillaan tiesivät 495 euron sakkolappua. Lisäksi maksettavaa kertyi asianajokuluista, rikosuhrimaksusta ja todistelukustannuksista.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, vaan siihen voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.