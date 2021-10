Selvitimme, miten joulua voi viettää turvallisesti, vaikka koronatilanne on pahentunut. Lue vastaukset kymmeneen mieltä askarruttavaan kysymykseen.

Suomen kodeissa mietitään, miten joulua voi turvallisesti viettää, ettei covid-19-tauti vaaranna läheisten terveyttä.

Koronatartuntojen määrät ovat syksyn mittaan nousseet ja sairaalaan on joutunut kasvava määrä ihmisiä.

Samaan aikaan rokotteiden tehon heikkeneminen pohdituttaa. THL päätyi viime viikolla suosittelemaan kaikille yli 60-vuotiaille kolmatta koronarokotusta aikaisintaan kuusi kuukautta toisen annoksen jälkeen.

Keräsimme vastaukset 10 yleiseen kysymykseen joulunvietosta. Kysymyksiin vastasivat Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ja Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

1. Voiko sukujoulun viettoon kutsua isovanhemmat, jos he eivät ole vielä saaneet kolmatta rokotetta?

Lehtonen:

– Kyllä voi. Vaikka rokotussuoja toisen rokotusannoksen jälkeen hiipuu, ei se kokonaan katoa. Toivottavaa toki olisi, että myös muut vieraat olisivat rokotettuja, koska tällöin koronan leviämisriski olisi pienempi.

Kaukoranta:

– Paljon riippuu marraskuusta ja siitä, miten hyvin rokotukset etenevät, miten Viron heikko koronatilanne heijastuu Suomeen ja millaisista luvuista pääkaupunkiseutu ponnistaa adventtiaikaan. Pienilläkään hengitystieoireilla tai tilanteissa, joissa kaveripiirissä on todettu tartuntoja, ei pidä osallistua perhekesteihin.

– Tilanne vaihtelee kovasti maan eri osissa ja esimerkiksi epidemian perustasolla perinteisen sukujoulun viettäminen on mahdollista. Leviämisvaiheen alueilla suosittelisin joulun viettoa omissa porukoissa, kotipaikkakunnalla tai omalla tai vuokratulla mökillä. Viimeistään tässä vaiheessa jokaisen kannattaisi ottaa mahdollisesti puuttuvat rokotteet. Täysi pitkänmatkan juna tai bussi saattaa aiheuttaa ikävän yllätyksen.

– Junassa voi varata seurueelle oman hytin, matkapäivän siirtoa voi harkita ja omaa tai vuokrattua autoa pohtia. Nämä ohjeet koskevat perusterveitä reissaajia ja esimerkiksi lastenlasten luo Kainuusta matkaavia isovanhempia.

2. Onko mahdollista, että ennen joulua tulee vielä rajoituksia, jotka rajoittavat joulun viettoa kuten viime vuonna?

Lehtonen:

– Pidän tätä epätodennäköisenä. Sairaanhoidon tarve on pysynyt jo useamman viikon melko tasaisena, vaikkakin aivan liian korkealla tasolla. Aivan viime päivinä koronapotilaiden sairaanhoidon tarve on kuitenkin hiukan laskenut. Rokotuskattavuudella on tilanteeseen iso merkitys ja rokotuskattavuutta pitäisi meidän edelleen nostaa, jotta päästäisiin esimerkiksi Tanskan tai Norjan tasolle.

Kaukoranta:

– Valitettavasti uusien rajoitusten mahdollisuutta ei voi täysin poissulkea. Tässä vaiheessa jokaisella on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen joulu kahden kuukauden päässä odottaa. Parhaita keinoja ovat maskin käyttö julkisessa liikenteessä, tutuissa porukoissa pyöriminen ja ylimääräisten kontaktien välttäminen tuiki vieraisiin ihmisiin, rokotteen ottaminen ja hengitystieoireiden ilmaantuessa testiin hakeutuminen.

3. Voivatko rokotetut ja rokottamattomat viettää joulua yhdessä?

Lehtonen:

– Voivat kyllä, mutta silloin olisi hyvä noudattaa myös muita suojatoimia eli käyttää kasvomaskeja ja koettaa pitää turvavälejä tartuntariskin pienentämiseksi. Oireisena ei pidä suvun joulujuhlaan mennä.

Kaukoranta:

– Kyllä voivat ja pitää voida. Rokottamattomille suosittelen julkisilla paikoilla maskien käyttöä puolitoista viikkoa ennen joulua, jouluostosten tekemistä hyvissä ajoin ruuhkan ja altistumisten välttämiseksi, oman terveydentilan kriittistä arviointia ja tarvittaessa testiin hakeutumista ennen joulumatkalle ja joulunviettoon lähtemistä. Jos itse olisin rokottamaton, aloittaisin tipattoman tammikuun jo Lucian päivänä ja jättäisin baari-illat loppiaisen jälkeiseen aikaan.

4. Onko odotettavissa, että suhtautuminen rokotteisiin hiertää sukulaisten välejä joulun alla?

Lehtonen:

– Joulu on rauhoittumisen aikaa, jolloin tuollainen epäsopu pitää työntää syrjään.

Kaukoranta:

– Ja takuulla helposti hiertää, kyllä tässä sen verran syvät poterot on vuoden aikana onnistuttu kaivamaan puolin ja toisin. Suosittelisin kuitenkin pysähtymistä ja joulun perusajatuksen mieleen palauttamista sekä toisten ihmisten ja heidän ratkaisujensa kunnioittamista.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo, että oireisena ei joulujuhlaan saa missään nimessä mennä. Joululaulut ja lähikontaktit lisäävät tartuntariskiä.

5. Pitäisikö sukujoulun vietossa olla maskit päässä?

Lehtonen:

– Jos juhlaan osallistuu korkean riskin henkilöitä taikka rokottamattomia, kannattaa minusta maskia käyttää. Minusta on juhlan isänniltä kohteliasta laittaa maskeja ja käsidesiä esille, kun vieraita korona-aikana kutsuvat.

Kaukoranta:

– Ainoa, joka saa pitää maskia jouluna on aattoillan pukki. Käytännössä merkittävä osa ikänsä ja taustasairauksiensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvista on saanut kolmannen rokoteannoksen ennen joulua ja lopuillakin riksiryhmiin kuuluvista on kaksi rokotetta, joista toinen alle 6 kuukautta sitten saatuna.

6. Missä tilanteissa jouluna riskit ovat suurimmat?

Lehtonen:

– Jos joulujuhlaan tullaan oireisena ja paikalla on riskiryhmiin kuuluvia, esimerkiksi iäkkäitä henkilöitä. Oireisena ei joulujuhlaan saa missään nimessä mennä. Joululaulut ja lähikontaktit lisäävät tartuntariskiä.

Kaukoranta:

– Näkisin suurimpana riskinä kauppakeskusten ja liikennevälineiden ruuhkat. Siellä liikkuu paljon tuntemattomia, tappituntumalla mennään eikä se muutenkaan niin kivaa ole. Tästä tulee varmaan verkkokaupalle taas uusi huippuvuosi.

7. Uskaltaako pikkujoulut järjestää?

Lehtonen:

– Pikkujoulut vastaavat melko lailla ravintolailtaa. Samoin periaattein kannattaa toimia eli niillä alueilla, joissa on paljon tartuntoja, kuten leviämisvaiheessa, olisi hyvä juhlijoilta edellyttää rokotussuojaa, minkä voi mainita kutsussa. Koronapassillahan voi leviämisvaiheen alueen ravintoloissa nyt juhlia myös puolenyön jälkeen.

Kaukoranta:

– Jos olet tekemisissä työporukan kanssa arkena, voit kyllä mennä pikkujouluihinkin. Järjestämisessä toivoisin, että oman työporukan kanssa juhlittaisiin, vuokrattaisiin vaikka ihan oma tila ja jatkotkin pidettäisiin omassa seurassa.

8. Uskaltaako mennä joulukirkkoon?

Lehtonen:

– Hyvin uskaltaa. Itse käyttäisin myös kirkossa kuitenkin kasvomaskia.

Kaukoranta:

– Jep. Mutta nuhanenät jääkööt kotiin syömään pipareita ja possun takajalkaa. Suurin osa kirkkokansasta on rokotettu tuohon mennessä jo kolmasti ja loput rokotusikäisistä kahdesti. Maskin käyttöä suosittelen ja kotiin palatessa pestään kädet.

Rokottamattoman lapsen uskaltaa istuttaa joulupukin syliin, jos pukki on rokotuksensa ottanut.

9. Kannattaako vallitsevissa olosuhteissa tilata joulupukkia kylään?

Lehtonen:

– Pukilta voi kysyä rokotussuojasta. Itse tilaisin vain rokotetun pukin.

Kaukoranta:

– Mikäs joulu se ilman pukkia on? Suosittelisin ”naapurin äijää”, eli siis ihmistä jostain tutusta piiristä.

10. Uskaltaako rokottamattoman lapsen istuttaa pukin syliin?

Lehtonen:

– Kyllä uskaltaa, jos pukki on rokotuksensa ottanut.

Kaukoranta:

– Kyllä uskaltaa, jos vain lapsi uskaltaa. Siitähän se useammin on kiinni, eikö? Kontakti jää yleensä syystä tai toisesta lyhyehköksi.