Suomessa on todettu neljä uutta koronakuolemaa – uusia tartuntoja 673

Suomessa on uusia koronavirustartuntoja todettu reilu 673.

Suomessa on raportoitu eilisen jälkeen neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Koronakuolemia on raportoitu Suomessa kaikkiaan 1 154.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu tänään 673. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on raportoitu 7 471, mikä on 368 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronatartuntoja on epidemian aikana vahvistettu 156 959.