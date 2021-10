Rikoksista epäiltyjä on 53. Kauppaa on käyty miljoonilla euroilla.

Tulli paljasti laajan, pääasiassa pääkaupunkiseudulla operoineen nuuskaringin.

Tullin mukaan rikolliset ovat salakuljettaneet ja levittäneet noin 15 000 kiloa nuuskaa, josta se on takavarikoinut kolmanneksen. Pienimmillään takavarikoidun nuuskan määrä on ollut 130 kiloa ja enimmillään 1 500 kiloa.

Tulli on takavarikoinut myös useita satoja kiloja nikotiiniannospusseja.

Nuuskaa on tuotu muun muassa Virosta Helsinkiin saapuneissa kuorma-autoissa. Takavarikkoja on tehty myös pääkaupunkiseudulla sijaitsevista vuokravarastoista ja konteista.

Tullin mukaan nuuskabisnes on ollut miljoonaluokkaa, pelkästään vältettyjen verojen osuus on noin viisi miljoonaa euroa.

Rikoksista epäiltyinä on 53 henkilöä, jotka ovat Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan kansalaisia. Tullin mukaan toiminta on ollut suunnitelmallista, ja sitä on johdettu ulkomailta.

Maahantuotujen nuuskien epäillään olevan peräisin Ruotsista, josta se on kulkenut Keski-Euroopan maiden kautta Baltian maihin ja lopulta Suomen laittomille markkinoille.

Asiaa on tutkittu viime ja tänä vuonna törkeänä veropetoksena, salakuljetuksena ja laittomana tuontitavaraan ryhtymisenä. Nuuskatutkinnassa on paljastunut myös oheisrikollisuutta, kuten törkeä huumausainerikos, törkeä rahanpesu ja ampuma-aserikos.

Kokonaisuus siirtyy lähiaikoina syyttäjälle syyteharkintaan. Tulli teki yhteistyötä muiden maiden viranomaisten kanssa.