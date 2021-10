”Isäni on suuri juoppo”, kirjoitti 11-vuotias lapsi päiväkirjaansa – kolme tunnettua kirjailijaa kertoo, kuinka tuhoisaa vanhemman juominen oli

Juha Vuorisen äiti vaikeni isän alkoholismista, Johanna Pohjolan ylilääkäri-isä tukehtui humalassa kanankoipeen. Samuli Laiho ei kutsunut kavereita kotiinsa, koska häpesi äitinsä juomista niin paljon.

Puhumattomuus, häpeä, pelko. Nämä teemat nousevat esiin, kun kirjailijat Juha Vuorinen, Johanna Pohjola ja Samuli Laiho kertovat lapsuudestaan alkoholistiperheessä.

Omien vanhempien juominen on usein arka asia. Keskustelun avasi äskettäin viulisti Linda Lampenius, joka kertoo tuoreessa elämäkerrassaan Kesytön elämäni (Otava) äitinsä päihdeongelmasta, lääkkeiden ja alkoholin sekakäytöstä.

– Äiti alkoi silloin tällöin nappailla unilääkkeitä ja alkoholia voidakseen nukkua ja ”unohtaakseen kaikki ongelmat”, Lampenius kertoo kirjassa.

Lampenius salasi lapsena kotinsa ongelmat lähes kaikilta.

Lue lisää: Uutuuskirja: Linda Lampenius avautuu karusta lapsuudestaan – sekakäyttö oli viedä äidiltä hengen

Kirjailija Juha Vuorinen ei koskaan puhunut äitinsä kanssa isänsä alkoholiongelmasta. Vuorinen oli vain viisivuotias, kun hänen isänsä kuoli tapaturmaisesti.

Juoppohullun päiväkirja -kirjasarjalla menestyneen Juha Vuorisen, 54, lapsuudenkodissa joi isä.

Vuorinen oli vain viisivuotias, kun hänen isänsä kuoli 41-vuotiaana tapaturmaisesti.

– Isällä oli syöpä eikä enää paljoakaan elinaikaa, kun hän kaatui ja iski päänsä kivirappuun. Hän oli silloin tulossa sairaalasta tutkimuksista.

Isä ei ollut kuollessaan humalassa, mutta usein hän sitä oli. Humalassa isä tuntui vieraalta ja pelottavaltakin, eikä kodin tunnelma ollut aurinkoinen.

– Mielikuvani isän juomisesta ovat vain hämäriä, mutta eivät ne kauniita kuvia ole. Taatusti se jätti minuun jälkiä.

– En tiedä, miksi hän joi. Voi olla, että hänellä oli ollut jo pidempään syöpädiagnoosi, Vuorinen sanoo.

Aikuistuttuaan Vuorinen pystyi kuvittelemaan isänsä valtavan pettymyksen elämään kuoleman lähestyessä.

– Elämä ei mennyt hänellä niin kuin hän oli haaveillut, se meni päin vittua.

” Jokainen joka juo humaltuakseen on alkoholisti. Tälle ajatukselleni olen kyllä saanut vastustajiakin.

Juha Vuorinen on luokitellut itsensä alkoholistiksi. Kirjailija ei osaa sanoa, perikö hän isältään taipumuksen alkoholismiin.

Äitinsä kanssa Vuorinen ei koskaan puhunut isänsä alkoholiongelmasta.

Vuorinen uskoo, että aviomiehen alkoholismi ja sairastuminen olivat äidille varmasti vaikeita asioita. Äiti ei kuitenkaan halunnut puhua asiasta. Vuorisen on vaikea ymmärtää, miksi ei.

– Olen ollut surullinen molempien kohtalosta, Vuorinen sanoo.

Vuorinen pohtii, että jos isä ei olisi kuollut, hän olisi kenties voinut vielä tehdä radikaalin korjausliikkeen elämässään. Vuorinen oli itse nelikymppinen, kun lopetti juomisen kokonaan. Raittiutta on kestänyt nyt 14 vuotta.

Vuorinen on luokitellut itsensä alkoholistiksi. Sitä hän ei osaa sanoa, perikö hän isältään taipumuksen alkoholismiin. Joka tapauksessa ennen raitistumista viina maistui.

– Jokainen joka juo humaltuakseen on alkoholisti. Tälle ajatukselleni olen kyllä saanut vastustajiakin, Vuorinen sanoo.

” Mielikuvani isän juomisesta ovat vain hämäriä, mutta eivät ne kauniita kuvia ole. Taatusti se jätti minuun jälkiä.

Isästä jäi myös valoisia muistoja. Vuorinen sanoo, että isän kanssa oli ihanaa keskustella ”isoista ja tärkeistä asioista”.

– Hän oli fiksu ja lukenut mies, joka osallistui jopa Tupla tai kuitti -tietokilpailuun.

Tupla tai kuitti -kilpailu vaati todellista tietämystä. Ohjelmassa kilpailija sai valita itse aihealueen, josta hänelle esitetään toinen toistaan tiukempia kysymyksiä. Vuorisen isä oli ottanut aiheikseen Raymond Chandlerin ja Agatha Christien dekkarit.

Sitä isä tuskin osasi ennustaa, että hänen pojastaan tulisi kirjailija, jonka kirjat yltävät huikeisiin myyntilukuihin.

Siihen Vuorinen ei usko, että rikkinäinen lapsuus olisi ollut hänelle vain huono asia, mutta tietenkin hän olisi halunnut kasvaa isän kanssa – ja ilman alkoholismin varjoa.

– Jos olisin kasvanut ehjässä kodissa, en osaisi arvostaa harmonista kotiani, vaimoani ja ihania lapsiani.

Isän juominen hävetti tietokirjailija Johanna Pohjolaa. Kirjassaan Isä pullossa hän kertoo kokemuksistaan alkoholistin lapsena.

Tietokirjailija Johanna Pohjola, 44, kertoo hävenneensä lapsena isänsä juomista paljon. Häntä myös pelotti, että isälle tapahtuu jotakin pahaa humalassa. Eniten hän pelkäsi isän kuolemaa.

– Kun yöllä kuulin ulko-oven kolahtavan, tunsin helpotusta, että isä oli selvinnyt kotiin.

– Mutta joskus toivoin, että hän kuolisi, ettei tarvitsisi enää tuntea pelkoa ja häpeää. Siitä ajatuksesta tuli syyllinen olo.

Vuosi sitten julkaistiin Pohjolan kirja Isä pullossa (Gummerus), jossa hän kertoo kokemuksistaan alkoholistin lapsena. Kirjaansa hän myös haastatteli toipuvia alkoholisteja. Hän asui yhteensä kuukauden päihdehoitolaitoksissa.

Monien alkoholistiperheiden elämä voi näyttää ulospäin hyvältä. Niin Pohjolankin tapauksessa: nelihenkisen perheen isä työskenteli sairaalassa ylilääkärinä.

” Olen ollut aina isän tyttö, mutta olen tuntenut surua siitä, ettemme oikein tunteneet toisiamme. Alkoholistin menettää jo hänen eläessään.

Isän juomisesta ei ylipäänsä puhuttu. Vasta isänsä elämän loppuvaiheessa Pohjola alkoi käsitellä isänsä alkoholismiin liittyviä tunteitaan.

– Kun isä retkahti taas parin kuukauden raittiuden jälkeen, tunsin pettymystä ja myös syyllisyyttä. Siinähän ei ollut mitään järkeä, että minä tunsin syyllisyyttä, Pohjola sanoo hymähtäen.

Vasta kirjaa tehdessä Pohjola vapautui syyllisyydestä, joka syntyi siitä ajatuksesta, että hänen olisi pitänyt kyetä pelastamaan isänsä. Pohjola tietää, että alkoholistien lapsille on yleistä kokea syyllisyyttä vanhemman juomisesta.

– Se voi olla helpompi tunne kuin suru siitä, että ei ole läsnä olevaa vanhempaa, Pohjola arvelee.

– Surin valtavasti isän kuolemaa, mutta olin myös helpottunut, ettei enää tarvitse olla huolissaan, kirjailija Johanna Pohjola kertoo.

Pohjola oli 11-vuotias, kun hän kirjoitti päiväkirjaansa salaisuuden: isäni on suuri juoppo. Isän alkoholiriippuvuus oli alkanut pikkuhiljaa.

Isän juominen hävetti. Pahinta oli, kun kaverit näkivät hänen isänsä toikkaroimassa kaupungilla. Hän kuvitteli, ettei kenenkään muun kotona ole samanlaista ongelmaa.

– Häpeä puhkaistaan vain puhumalla, Pohjola sanoo nyt.

Pahimpana alkoholistien lapset kokevat kuitenkin yleensä sen, että he eivät tule nähdyiksi, kun viina menee kaiken edelle.

Pohjolakin tunsi usein, että isälle tärkeintä on juominen. Viina oli aina ajatuksissa. Selvänä ollessaan isä odotti malttamattomana hetkeä hetkeä, jolloin voi taas aloittaa juomisensa.

– Kun hän tarvitsi viinaa, hänestä tuli kiukkuinen, huutava ja lyhytpinnainen.

Kun Pohjola oli saanut ajokortin, isä pyysi häneltä joskus kyytiä baariin. Jos tytär kieltäytyi, isä uhkasi ettei enää antaisi autoaan tälle lainaan.

– Isä aloitti yleensä juomisen kotona, mutta lähti sen jälkeen jatkamaan baariin.

Pohjolan isä joi yleensä vain valkoviiniä, mutta määrät olivat suuria. Työpaikallaan hän ei ollut humalassa, mutta hän sai kolme varoitusta.

” Joskus toivoin, että hän kuolisi, ettei tarvitsisi enää tuntea pelkoa ja häpeää. Siitä ajatuksesta tuli syyllinen olo.

Johanna Pohjolan isä kuoli lopulta keväällä 2017. Hän tukehtui humalassa kanankoipeen.

Pari viikkoa aikaisemmin Johanna oli kyydinnyt hänet kapakkaan. Erotessa hän sanoi isälleen: ”Oot rakas.”

– Olen ollut aina isän tyttö, mutta olen tuntenut surua siitä, ettemme oikein tunteneet toisiamme. Alkoholistin menettää jo hänen eläessään.

– Surin valtavasti isän kuolemaa, mutta olin myös helpottunut, ettei enää tarvitse olla huolissaan.

Vasta kirjaansa tehdessään Pohjola alkoi ymmärtää päihderiippuvuutta.

– Se näyttää omalta valinnalta, mutta kyse on pakonomaisesta tarpeesta.

Pohjola uskoo, että isän alkoholismi on vaikuttanut häneen aikuisenakin, esimerkiksi korostuneena hyväksynnän hakemisena.

– Olin aiemmin suorittaja ja miellyttäjä, jotta minua ei torjuttaisi. Ja olen pelännyt konflikteja.

Muusikko-kirjailija Samuli Laiho tunsi lapsena häpeää äitinsä juomisen takia. Laiho on kertonut lapsuudestaan avoimesti kirjassaan Lasiseinä.

Muusikko-kirjailija Samuli Laiho, 52, kertoo, että hänen äitinsä Eevan elämää alkoi hallita juominen avioeron jälkeen.

Laiho on kertonut karusta lapsuudestaan avoimesti vuonna 2020 ilmestyneessä kirjassaan Lasiseinä (Like).

– Pelkäsin lapsena jatkuvasti katastrofeja. Se katastrofipelko jäi syvälle, mutta kirjoittaminen paransi paljon, Laiho kertoo.

Laiholla on äidistään myös hyviä muistoja. Senkin hän on tiedostanut, että alkoholismi on sairaus.

– Hän oli herkkä, hauras ja ylikiltti, Samuli kuvaa äitiään.

Äiti oli nuorena teatterissa tanssijana ja kuiskaajana, mutta päätyi lopulta tekemään töitä rakennussiivoojana. Samuli Laihon isä on näyttelijä Pekka Laiho. Vanhemmat erosivat, kun Samuli oli 11-vuotias.

” Naisen alkoholismi oli silloin häpeä, ei siitä puhuttu. Voin vain kuvitella, miten suurta häpeää äiti itse tunsi.

Eron jälkeen äiti ja poika asuivat Kontulassa kaksiossa. Lähes elämänsä loppuun asti äiti kävi töissä rakennussiivoojana, joten vuokrat tuli maksettua. Muuten elämä oli levotonta ja arvaamatonta.

– Äiti kielsi alkoholisminsa. Häneen tuli myös uhmakkuutta, jota vastaan aloin kamppailla. Elämä oli sitten jatkuvaa riitelyä, Laiho hymähtää.

Kun Samuli yritti estää äitinsä juomista, äiti laittoi uhmavaihteen päälle: niin kauan kuin hoidan hommani, kukaan ei puutu asiaan.

– Se oli kuin seinälle olisi puhunut, Samuli muistaa.

– Kaikissa kirjoissani on kerrottu addiktioista, tavalla tai toisella, Samuli Laiho kertoo.

Kirjassaan Samuli Laiho kertoi häpeästä, jota hän tunsi lapsena äitinsä juomisen takia. Hän ei kutsunut kavereita kotiinsa, eikä puhunut äidistään kavereilleen.

– Nyt meillä on usein tupa täynnä lasten kavereita, Samuli kertoo omasta perhe-elämästään.

1970-luvulla varsinkin taiteilijapiireissä juhlittiin paljon. Silti Samuli huomasi jo varhain, että hänen äitinsä juominen ei ollut enää tavallista juhlimista.

– Naisen alkoholismi oli silloin häpeä, ei siitä puhuttu. Voin vain kuvitella, miten suurta häpeää äiti itse tunsi, Samuli sanoo.

Äiti oli usein siinä kunnossa, ettei kyennyt tekemään tavallisia kotitöitä. Ehkä hän ei edes muistanut, että lapsi saattaa tarvita esimerkiksi ruokaa.

– Heitin Saarioisten einespitsan sähkögrilliin, Samuli kuvaa sen ajan kotiruokailuaan.

” Äiti kielsi alkoholisminsa. Häneen tuli myös uhmakkuutta, jota vastaan aloin kamppailla. Elämä oli sitten jatkuvaa riitelyä.

Samuli pakeni usein kodin kaaottisuutta nuorisotalolle. Pelastukseksi tuli Hearthill-yhtye (1988–1993), jossa hän pääsi nauttimaan huikeasta suosiosta. Bändimenestys ei kuitenkaan poistanut kipua, jota hän kantoi sisällään.

– Tein helvetin kovan duunin, että pääsin jaloilleni. Ongelmat koteloituivat sisälleni. Kuljetin pitkään sisälläni koteloitunutta yöperhostani, Samuli kertoo.

Samuli Laihon äiti kuoli 43-vuotiaana maksakirroosin aiheuttamaan sisäiseen verenvuotoon.

Laiho käsittelee riippuvuutta myös keväällä julkaistussa kirjassaan Sielun palomies, jossa toinen päähenkilö on riippuvainen huumeista.

– Kaikissa kirjoissani on kerrottu addiktioista, tavalla tai toisella, Samuli toteaa.

Sitä Samuli Laiho ei osaa sanoa, miksi hänen äidistään tuli alkoholisti. Syynä saattoi olla ympäristötekijät, perinnöllisyys, taipumus masennukseen, yliherkkyys tai jokin ihan muu. Vain siitä voi olla varma, että hänen tavoitteensa ei ollut tuhoutuminen.

– Olen nyt vapaa lapsuuteeni liittyvästä katkeruudesta. Mutta aina olisi parempi käsitellä vaikeat asiat heti. Se työ on kuitenkin edessä.