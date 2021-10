Helsingin seudun liikenteen hallitus päätti ehdottaa tarkastusmaksun korottamista tiistaina. Lopullisen päätöksen asiassa tekee liikenne- ja viestintäministeriö.

Helsingin seudun liikenteen hallitus päätti tiistaina ehdottaa, että liputta matkustamisesta saatava tarkastusmaksu nostetaan 80:stä sataan euroon. Päätös on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Lopullisen päätöksen maksun nostamisesta tekee liikenne- ja viestintäministeriö.

Sosiaalisessa mediassa muun muassa vasemmistoliiton kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo (vas) otti kantaa tiistaiseen päätökseen.

– Tämä on minusta erittäin typerä ja lyhytnäköinen päätös, Honkasalo kirjoitti.

Honkasalo ehdotti twiitissään, että 15–17-vuotiailta ei perittäisi tarkastusmaksua ollenkaan.

Honkasalo perustelee maksun poistamista sillä, että se iskee kovaa haavoittuvassa asemassa oleviin ja nuoriin.

– Yksi vaihtoehto voisi olla, että julkinen liikenne olisi maksutonta alaikäisille, hän sanoi Ilta-Sanomille keskiviikkona.

Veronika Honkasalo eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 20. lokakuuta 2021

Nykyinen 80 euron tarkastusmaksu on ollut käytössä yli vuosikymmenen. HSL:n matkalippujen tarkastusyksikön päällikkö Janne Solala sanoo, että sinä aikana tarkastusmaksun yleisestävä vaikutus on merkittävästi heikentynyt. Samaan aikaan avorahastus – siis että lippua ei tarkasteta kulkuvälineeseen noustessa – julkisessa liikenteessä on lisääntynyt.

– Senkin takia olisi ensiarvoisen tärkeää, että yleisestävä vaikutus tehostuisi.

Hän perustelee maksun korotusta sillä, että reilussa kymmenessä vuodessa yleinen kustannus- ja hintataso on noussut. Hän sanoo myös, että samaan aikaan rikemaksut ovat nousseet, mikä on vähentänyt muun muassa ylinopeuksia. Hän toivoo, että tarkastusmaksun korotuksella ilman lippua matkustaminen saadaan vähenemään.

– Kyllä se on aika merkittävä ongelma tälläkin hetkellä.

Hän kertoo, että HSL menettää vuodessa noin 10 miljoonaa euroa ilman lippua matkustamisen vuoksi. Samaan aikaan tarkastusmaksuista HSL saa vuodessa noin kolme miljoonaa euroa vuodessa.

– Kun meille tulee näin merkittäviä taloudellisia menetyksiä, paineet nostaa lippujen hintoja kasvavat entistä enemmän, jolloin se ei ole maksaville asiakkaille oikeudenmukaista.

HSL kertoi keskiviikkona, että se nostaa kausilippujensa hintoja vuodenvaihteessa.

HSL:n lipuntarkastaja.

Honkasalon mielestä asiassa pitäisi ottaa huomioon lisäksi myös sosiaalipoliittiset tekijät.

– Pitäisi selvittää, millaisia vaikutuksia tarkastusmaksuista on eri väestöryhmille.

– Eri selvitysten mukaan tarkastusmaksut ovat yksi syy nuorten velkaantumiseen.

Vuonna 2017 julkaistun Suomen akatemian rahoittaman Nuoret ja velka -tutkimushankkeen mukaan vuosina 2008–2013 alle 18-vuotiailla yleisimmät ulosoton perusteet olivat joukkoliikenteen tarkastusmaksut, rangaistusmääräyssakot sekä liikennevakuutusmaksut.

Tutkimuksen mukaan ulosottoon päätyy pieni osa alaikäisistä, mutta tapauksiin pitää suhtautua vakavasti, sillä velat voivat aiheuttaa moninkertaiset ongelmat tulevaisuudessa.

Tarkastusmaksut ovat lain mukaan suoraan ulosottokelpoisia, mikä tarkoittaa, että ne voidaan ulosmitata ilman käräjäoikeuden tuomiota. Maksamattomasta tarkastusmaksusta ei lähetetä myöskään muistutusta ennen ulosottoon siirtämistä.

– HSL myöntää tarvittaessa maksuaikaa ja asianomainen voi tehdä maksusuunnitelman, jolloin tarkastusmaksun voi maksaa maksimissaan kolmessa erässä Solala sanoo.

– Käsitykseni on, että useissa tapauksissa vanhemmat hoitavat maksun. Toki ei varmasti aina näin.

Solalan tiedossa ei ole, kuinka monen alle 18-vuotiaan tarkastusmaksut etenevät ulosottoon. Hän ei usko, että määrä olisi korostanut.

– Jos se olisi, tieto olisi tullut minulle.

Lipuntarkastuslaite

Ehdotus tarkastusmaksun poistamisesta alle 15–17-vuotiailta ei ole uusi. Vuonna 2017 Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo ehdotti samaa Ylen haastattelussa. Hän perusteli maksun poistamista sillä, että pienistä tarkastusmaksuista voi tulla myöhemmin suuria ongelmia.

HSL:n Solala ei ajatukselle tarkastusmaksujen poistamisesta lämpene. Hän uskoo, että tarkastusmaksun poistaminen lisäisi ilman matkalippua matkustamista entisestään, mikä puolestaan lisäisi entisestään taloudellisia tappioita ja aiheuttaisi paineita korottaa lippujen hintoja.

– Sanoisin, että se johtaisi entistä enemmän siihen, että heidän kannustimensa ostaa lippu olisi heikompi kuin tällä hetkellä.

– Pahoin pelkään, että liputtomuustilanne pahenisi entisestään tässä ikäryhmässä.

Sosiaalisessa mediassa osa keskustelijoista on tulkinnut Honkasalon kehottavan nuoria matkustamaan ilman lippua. Honkasalo sanoo aloittaneensa keskustelun, koska kaipaa siihen lisää näkökulmia.

– Olisi hienoa, jos suomalaisessa yhteiskunnassa voisi puhua siitä, mitä pienituloisten arki Suomessa on ilman, että leimataan näitä ihmisiä.

Et siis kannusta ketään matkustamaan ilman lippua?

– En tietenkään.