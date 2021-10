Tutkimus: Paris­kunnan ero­riski on suurempi, jos molemmat puolisot ovat kokeneet vanhempien avioeron

Aiempien tutkimusten mukaan Yhdysvalloissa ja Norjassa eroriski vastaavassa tilanteessa oli kolminkertainen.

Pariskunnan eroriski on korkeampi, jos molempien vanhemmat ovat eronneet, ilmenee Turun yliopiston tutkimuksesta. Eroriski on huomattavasti suurempi kuin sellaisessa tapauksessa, jossa kummankaan puolison vanhemmat eivät ole eronneet tai jos vain toisen vanhemmat ovat eronneet. Yhteys on vahvempi avioliitossa kuin avoliitossa.

Vanhempien eron kokenut myös valitsee useammin puolisokseen toisen vanhempien eron kokeneen verrattuna sellaiseen, jonka vanhemmat eivät ole eronneet, kerrotaan tiedotteessa.

Suomessa eroriski on tutkimuksen mukaan kaksinkertainen niillä pariskunnilla, joissa kumpikin puoliso on kokenut vanhempien avioeron. Aiempien tutkimusten mukaan Yhdysvalloissa ja Norjassa eroriski vastaavassa tilanteessa oli kolminkertainen.

Yliopiston tutkimuksessa hyödynnettiin suomalaista rekisteriaineistoa 28 000 pariskunnasta. Tutkimuksessa otettiin huomioon yksilöiden parisuhdehistoria ikävuosilta 18–45.