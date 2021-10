Saamelaisten ääniharava vetosi ministereihin: Tämä on hätähuuto

Saamelaisten sisäinen syrjintä pahenee, Kari Kyrö varoittaa.

Saamelaisten ääniharava Kari Kyrö on kiertänyt tämän viikon Helsingissä valtuus­kunnan kanssa ministereiden ja poliitikkojen luona esittämässä saamelaisten hätähuutoa.

Jos saamelaiskäräjälain uudistusta valmistelleen toimikunnan ajatukset toteutuvat, Kyrö ja monet muut koko ikänsä Inarissa asuneet voivat jäädä ilman äänioikeutta.

Kun tähän asti saamelaisuuden määritelmä on liittynyt polveutumiseen ja kieleen, uudessa esityksessä keskeinen kriteeri on kielitaito.

Käytännössä saamelaisen pitäisi pystyä todistamaan, että joku esivanhempi on puhunut saamenkieltä. Jos isovanhemmista ei satu olemaan merkintää kirkonkirjoissa, voi jäädä saamelaiskäräjävaaleissa ilman äänioikeutta.

Inarissa syntynyt Kyrö on tehnyt elämäntyönsä Kevon luonnonpuiston puistomestarina. Perheen kuuluisuus on poika, hiihtovalmentaja Kari-Pekka Kyrö.

Kari Kyröllä saamelaisuuden perusta tulee äidin puolelta. Äiti oli Inarin kantasukuja, Morottajia.

Morottajien saamen kielen menetyksen juuret olivat Kyrön mukaan siinä, että 1700-luvulla uskontoa lyötiin päähän ja saamelaisten piti opetella suomea.

– Minun esi-isäni kuuden sukupolven takaa on istunut kirkon porstuassa jalkapuussa, kun on ollut jukuripää eikä halunnut vaihtaa kieltä. Kun meni oikein tiukalle, hänelle tuomittiin raipan iskuja.

Kyrön mielestä on hullua, että silloin piti vaihtaa pakolla kieli suomenkieleen. Nyt kun jälkikasvu ei enää hallitse saamenkieltä, on osattava kieltä, jotta pääsisi vaaliluetteloon.

Viime saamelaiskäräjävaaleissa hän oli ääniharava ja keräsi 220 ääntä. Äänivyörystä huolimatta häntä ei ole valittu mihinkään päättäviin tehtäviin eikä toimikuntiin.

Saamelaiskäräjävaaleissa osa valituista pääsee kuntien kiintiöistä. Kiintiöt turvaavat pysyvän enemmistön pohjoissaamenkielisille alueille.

–Käytännössä yksi ja sama porukka päättää asioista. Asiat valmistellaan salaisina ja ne tuodaan valmiina yleisistuntoon, joka on kumileimasin. Yksinkertaisella enemmistöllä ratkaistaan kaikki asiat.

Tilanne ei Kyrön mielestä korjaannu, jos uudet esitykset tulevat voimaan.

– Saamelaisilta aiotaan ottaa pois yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Voi olla saamelainen ilman äänioikeutta ja osallistumatta itseään koskevaan päätöksentekoon.

Esityksen mukaan nykyinen vaaliluettelo mitätöidään ja sen jälkeen laaditaan uusi vaaliluettelo.

Mallissa jokainen joka tuntee olevansa saamelainen, voi olla saamelainen. Saamelainen ei kuitenkaan tule automaattisesti merkityksi vaaliluetteloon eikä pääse äänestämään.

Äänioikeuden saisivat ne, jotka täyttävät kielimääritelmän.

– Mitä tästä seuraa. On saamelaisia, joilla on äänioikeus, ja on saamelaisia, joilla ei ole äänioikeutta, Kyrö tulkitsee.

Kari Kyrön ja valtuuskunnan vetoomuksen otti vastaan oikeusministeriössä Otto Andersson.

Kun pieni porukka päättää asioista, saamelaiskäräjien esitykset vastaavat Kyrön mielestä suppeasti alueen kulttuuria ja ajavat lähinnä porotalouden etuja.

– Vanhaa kulttuuriporonhoitoa käytetään keppihevosena ja sillä yritetään rajata muita elinkeinoja.

Kyrön mielestä vanhaa poronhoitoa ei enää ole olemassa.

– On liiketalouspohjainen porotalous, joka on täysin koneellistunutta ja keinorehuruokittua.

Yhden kulttuurin suosiminen köyhdyttää Kyrön mielestä saamelaisten kulttuuria ja elinkeinoja, kuten metsästystä, kalastusta, matkailua.

– Lapin voima on aina ollut se, että on sovittu alueiden yhteiskäytöstä. Kymmenen viime vuoden aikana se on tukahdutettu.

Huolestuttavaa esityksessä on Kyrön mielestä se, että saamelaiskäräjät saisivat valtaa maan käyttöön.

Esityksen mukaan maankäytöstä tulisi sopia saamelaiskäräjien kanssa. Asioista pitää neuvotella niin pitkään, että syntyy yksimielisyys. Jos ei synny, pitäisi saada saamelaiskäräjien lupa.

– Se tarkoittaa veto-oikeutta kaikkiin maankäyttöhankkeisiin.

Kyrön mielestä aiemmin saamelaiset pystyivät sopimaan asioista. Nyt vallassa ovat kieliaktivistit.

– On tullut niin paljon aineellista hyvää, kyse on rahasta ja vallasta.

Kyrö muistuttaa, että saamelaiskäräjillä on yli 60 palkattua ihmistä, joista puolet on vakituisessa virassa.

Vallankäyttö näkyy Kyrön mielestä rahanjaossa. Saamelaiskäräjien budjetti on 8,5 miljoonaa euroa.

– Joka vuosi tulee lisää rahaa. Suurin piirtein kaikkeen, mitä käräjät esittää, valtio myöntää rahaa.