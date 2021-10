Seppo Kärkkäisen 12-kulmainen ”viiden tähden” loma­huvila pyörii: erikoista ratkaisua ihmetellään ja kehutaan – ”Tämä on minun unelmani”

Vauhti ei päätä huimaa, mutta maisema vaihtuu.

Kesälahti

Komealla laulullaan toivottaa Seppo Kärkkäinen, 78, Hannele ja Jaakko Holopaisen tervetulleiksi viettämään syksyisiä lomapäiviä pyörivälle huvilalleen Puruveden rannalle Kesälahdelle Pohjois-Karjalaan.

Holopaiset olivat nähneet Maaseudun Tulevaisuudessa jutun Kärkkäisen pyörivästä huvilasta Villa Pyöriäisestä ja päättivät sen innoittamina tulla testaamaan tämän ihmeellisyyden.

– Meillä oli ennen mökki pohjoisessa, mutta kun ikää tuli ja matkaa sinne oli noin 500 kilometriä, myimme sen. Nyt kun mökkikuume iskee, vuokraamme ja tulemme valmiille, Isnäsistä Kesälahdelle autoilleet Holopaiset kertovat Kärkkäiselle.

Kärkkäinen ottaa vieraansa vastaan karjalaisella välittömyydellä. Juttu luistaa ja lomakohde tulee esitellyksi käyttöohjeineen päivineen.

– Tästä katkaisijasta mökki lähtee pyörimään, opastaa isäntä sähkökaapilla ja pistää paikan pyörimään. Liikettä tuskin huomaa, mutta pientä ääntä kaksikerroksinen hirsihuvila pyöriessään pitää.

Kaksitoistakulmainen Villa Pyöriäinen kiertää akselinsa ympäri puolessa tunnissa

Villa Pyöriäinen on isäntänsä Seppo Kärkkäisen yksi elämän suurista saavutuksista.

Villa Pyöriäisessä on tilaa kahdessa kerroksessa.

Kärkkäinen kertoo saaneensa idean pyörivään kesämökkiin ostettuaan vuonna 1998 pitkän ja kapean niemitontin Puruveden rannalta Kesälahdelta.

Paikalla oli rakennuslupa tavalliselle harjakattoiselle huvilalle, mutta Kärkkäinen halusi sellaisen lomapaikan, josta voisi samalta terassilta seurata sekä auringon nousun että sen laskun ja tarvittaessa kääntää terassin tuulen suojaan.

– Silloinen Kesälahden rakennustarkastaja oli varustettu terveellä talonpoikaisjärjellä. Kun esittelin hänelle suunnitelmiani, hän sanoi, että tee mökki piirustuksiesi mukaan, kyllä sille lupa järjestyy.

Ensimmäinen Kärkkäisen samalle paikalle rakentama pyörivä huvila tuhoutui tulipalossa vuonna 2007. Palo sai alkunsa saunan peltisestä savupiipusta. Piippu oli rakennettu sen aikaisten määräysten mukaan.

Nykyinen Villa Pyöriäinen on valmistunut vuonna 2012. Samoin kuin edeltäjänsä se on ollut siitä lähtien matkailukäytössä vuokramökkinä.

– Palaute on ollut erittäin hyvää. Ratkaisua on ihmetelty ja kehuttu. Tämä on viiden tähden paikka, viittä tähteä kaikki arvostelut ovat antaneet, Kärkkäinen kehaisee.

Pyöriäisen sydän. Vesi tulee ja menee tämän laakeroidun jakokeskuksen kautta. Sitä kautta tulee myös sähkö.

Sähkömoottori pyörittää kitkapyörää ja kitkapyörä Villa Pyöriäistä.

Alun perin Pyöriäinen oli tarkoitus rakentaa umpihirrestä. Venäjältä olisi saatu rakennustarpeiksi isoja haapatukkeja. Eri vaihtoehtoja punnitessaan Kärkkäinen päätti kuitenkin tehdä rakennuksen järeistä 75x300-kuusilankuista, joiden välissä on 200 milliä selluvillaa.

Kaksitoistakulmainen huvila pyörii vahvan laakerin varassa, joka on ankkuroitu tukevaan betonilaattaan.

Itse rakennus on pystytetty tukevien teräspalkkien päälle. Palkkien päissä on rullalaakerit, joiden varassa mökki pyörii kitkarullan avulla 0,75 kilowatin sähkömoottorilla. Pyörimisnopeutta on hidastettu niin, että rakennus kiertää 360 astetta akselinsa ympäri puolessa tunnissa.

– Vauhti ei päätä huimaa, mutta maisema vaihtuu.

Tervetuloa Villa Pyöriäiseen Hannele ja Jaakko Holopainen. Seppo Kärkkäinen otti vieraat vastaan laulamalla.

Pyöriäisessä on kaikki mukavuudet. Sähkö on, vesi tulee ja vesi menee, harmaat vedet omaa putkeaan imetykseen ja vessavedet omaa putkeaan umpikaivoon. Kaikki on keskitetty jakamoon, Pyöriäisen sydämeen, rakennuksen alle ja laakeroitu niin, että tekniikka pelaa, vaikka rakennus pyörii ympärillä.

Kaiken tämän on Kärkkäinen itse suunnitellut kansakoulupohjalla.

– Ei sitä ihminen ilman koulutusta pärjää, keksijä naurahtaa.

– Ja itsehän nämä oli suunniteltava, kun ei valmiita löytynyt Huberilta sen enempää kuin Onniseltakaan.

Villa Pyöriäisessä on kahdessa kerroksessa viisi makuuhuonetta, iso tupa, nykyaikaisesti koneistettu keittiö, sauna, pesuhuone ja poreallas sekä pukuhuone ja kolme vessaa. Tilaa koko komeudessa on lähes 190 neliötä. Pihapiirissä on lisäksi palju ja grillikatos. Puhtaaseen Puruveteen pääsee pulahtamaan saunalaiturilta. Maisemia voi ihailla kahdelta parvekkeelta ja neljältä terassilta.

– Parasta täällä on rauha. Ja puhdas Puruvesi. Jo kansakoulun maantiedossa meille opetettiin, että Puruvesi on Suomen kirkkain järvi. Täällä sielu lepää. Samalla terassilla istuen voi nauttia auringon nousun ja laskun. Tämä on minun unelmani, on ollut sitä jo nuoruudesta saakka, Kärkkäinen tuumaa.

Saunalaiturilta pääsee pulahtamaan puhtaaseen Puruveteen.

Poreallas on kylpyhuoneen helmi.

Saunan lauteilla on tilaa isommallekin porukalle.

Keksijä jo toisessa polvessa

Keksijän kyvyt ovat Seppo Kärkkäisellä isän perintöä.

Pienviljelijä Antti Kärkkäinen kehitti 1950-luvulla Rantasalmella Fordson Major -traktoriinsa lisälaitteen, jonka avulla kivikoukulla pelloilta nostetut kivet siirrettiin pientareelle. Kärkkäisen kehittämä kivenraivauskone nimettiin keksijänsä mukaan Kivi-Antiksi.

Kivi-Anteilla oli kova kysyntä, sillä kivisiä peltoja Savossa riitti. Ensin niitä valmistettiin pientilan riihessä Rantasalmella, mutta kun tuotanto laajeni myös muihin maa- ja metsätalouden koneisiin ja laitteisiin, niiden valmistus siirrettiin ensin Joroisiin ja sieltä edelleen vuonna 1974 Kesälahdelle Pohjois-Karjalan puolelle. Kesälahdella Rantasalmen Raivausväline Oy:n nimeksi tuli Kesla Oy.

Kesla-konserni tunnetaan tänä päivänä kansainvälisenä pörssiyhtiönä. Sen liikevaihto oli vuonna 2020 noin 40 miljoonaa euroa. Traktorivarusteita, puunkorjuulaitteita sekä auto- ja teollisuusnostureita valmistavalla konsernilla on tuotantolaitoksia Kesälahden lisäksi Joensuussa ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa Saksassa. Konsernissa on noin 220 työntekijää.

Isänsä kuoltua Seppo Kärkkäinen jatkoi tämän perustamassa Rantasalmen Raivausvälineessä ja sittemmin Keslassa aina vuoteen 1998, jolloin hän jäi eläkkeelle yrityksen aktiivipalveluksesta.

– On minulla osakkeita vielä sen verran, että pääsen yhtiökokouksiin, hän naurahtaa.

Eläkepäivien harrastuksena hänellä on mieskuorolaulu sekä Saarella Etelä-Karjalassa toimiva Taloelementtitehdas Pienta Oy. Sen hirsielementeistä rakennetaan muun muassa pientaloja, niiden piharakennuksia, autotalleja ja kesämökkejä.

Ei kuitenkaan pyöriviä.

Tai jos joku sellaisen haluaa, niin eiköhän tuokin onnistune.