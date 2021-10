Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä esittää koronapassin voimassaolon jatkamisen yhteydessä laajennusta lain sisältöön.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä antoi uusia suosituksia tiistaina.

Suositusten lopussa kerrottiin, että ryhmä esittää myös koronapassin käytön jatkamista vuodenvaihteen jälkeen. Koronapassia halutaan myös laajentaa tilanteisiin, joissa hallintopäätöksin asetettuja rajoituksia ei ole voimassa.

IS kysyi ryhmän jäseneltä, mitä koronapassiin liittyvät esitykset käytännössä tarkoittavat.

– Tämä on mainitun ryhmän tahdon ilmaus lainsäätäjälle. Eli tarvitaan koronapassin mahdollistavaan lakiin muutos. Nyt tilanne on se että yritys tai tapahtuman järjestäjä, kuten ravintoloitsija, voi ottaa koronapassin käyttöön vain, mikäli kyseessä olevaan toimintaan kohdistuu rajoituksia, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä kertoo Ilta-Sanomille.

Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille. Koronapassi on laissa tarkoitettu tilanteisiin, jolloin on voimassa viranomaisten asettamia rajoituksia epidemian leviämisen estämiseksi.

Passin käytön laajentaminen rajoitettujen tilanteiden lisäksi muihin tapauksiin vaatisi lain muuttamista.

– Koronapassilaki vanhenee 31.12.2021. Voimassaolon jatkamisen yhteydessä olisi mahdollisuus lain sisältöä myös muuttaa, Petäjä sanoo.

Ryhmä esitti tiistaina myös, että rokottamattomien 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien on noudatettava erityistä varovaisuutta toiminnassaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että rokottamattomat välttäisivät sisätiloja, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan kuten joukkoliikennettä.

Tällaisia tiloja ja tilaisuuksia ovat lisäksi esimerkiksi anniskeluravintolat, joukkueurheilu ja kontaktilajit, hengelliset kokoontumiset, kuorolaulutoiminta ja muut yhteislaulutilaisuudet.

Lisäksi rokottamattomia suositellaan välttämään yöpymistä edellyttäviä kursseja sekä isoja yleisötilaisuuksia, joissa istumapaikkoja ei ole määritelty.

Jos rokottamaton henkilö kuitenkin osallistuu tällaiseen toimintaan, tulisi hänen käyttää maskia ja välttää lähikontakteja, koronanyrkki suosittaa. Kaikkiin tilaisuuksiin tulisi osallistua vain terveenä.