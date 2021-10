Kolme suomalaista kertoo: Jopa yli vuosi leikkausjonossa koronakriisin takia – ”Et voi edes kuvitella, miten raskasta on olla, kun kaikki tuijottavat”

Moni suomalainen odottaa tällä hetkellä hoitoon pääsyä. Jonot ovat kasvaneet entisestään koronapandemian myötä.

Terveydenhuolto on tällä hetkellä kuormittunut useissa sairaanhoitopiireissä Suomessa.

Ilta-Sanomien aiemmin haastattelema Husin johtajaylilääkäri Jari Petäjä on kertonut, että koronaepidemian merkitys muiden sairauksien hoitojonojen kasvamiseen on merkittävä. Hän uskoo, että suuremmalla rokotuskattavuudella olisi vaikutus hoitojonojen kutistumiseen.

– Ei voida sanoa, että jos kaikki ottavat koronarokotteen, kaikki hoitojonot poistuvat. Mutta kyllä sillä merkitystä ehdottomasti on, Petäjä totesi haastattelussa.

Petäjän mukaan eniten ovat kasvaneet sellaisten leikkausten jonot, jotka eivät vaadi tehohoitoa ja jossa potilaat eivät kohtuuttomasti kärsi. Esimerkiksi hampaiden poistoleikkausten hoitojonot ovat kasvaneet kahdessa vuodessa 238 prosenttia. Tänä vuonna 31. elokuuta jonossa oli 1 396 ihmistä.

IS:n läpikäymissä hoitojonotilastoissa korostuivat etenkin niin sanotut kiireetöntä hoitoa vaativat toimenpiteet, mutta Petäjä muistutti, ettei ”kiireetön hoito” tarkoita sitä, ettei sairaus olisi vakava.

– Kiireetön hoito -nimike tarkoittaa sitä, että sairautta ei tarvitse hoitaa aivan heti. Sairaus itsessään ei kuitenkaan ole kiireetön. Esimerkiksi tekonivelleikkaus saattaa kuulostaa kiireettömältä. Jos vanhempi ihminen joutuu jonottamaan kyseistä leikkausta pitkään, liikuntakyky saattaa huonontua tuona aikana pysyvästi pysyvästi ja kuntoutuminen leikkauksen jälkeen jää vajaaksi. Jonotusaikana voidaan menettää merkittävä osa niistä hyödyistä, joita ajallaan suoritettu leikkaus olisi kyennyt tarjoamaan.

”Kävellä ei hirveästi viitsi”

44-vuotias järvenpääläismies odottelee nilkkanivelen luudutusleikkausta jalkakirurgian erikoisyksikköön. Lähete tehtiin 18. toukokuuta, mutta mitään tietoa leikkauksen ajankohdasta ei vielä ole.

– Soitin alkuviikosta asiasta ja sain tietää, että kuuden kuukauden hoitotakuussa ei voida pysyä. Ihan tarkkaan ei pystytty kertomaan, milloin pääsen leikkaukseen, mutta ainakin ensi vuoden puolelle se menee. Pääsen sinne aikaisintaan helmikuussa.

Helmikuun puolivälissä lähetteen tekemisestä tulee kuluneeksi 9 kuukautta.

Jalan vamma vaikuttaa elämänlaatuun huomattavasti. Mies on ollut sairauslomalla toukokuusta asti ja kertoo pystyvänsä päivässä seisomaan noin tunnin verran.

– Kävellä ei hirveästi viitsi. Jos rahaa olisi paljon, menisin yksityiselle. Mutta pakko on vain odotella.

– Kyseessä on vanha vamma, ja jalka on huonossa kunnossa. Kantaluun ja telaluun välistä on hävinnyt rusto kokonaan, siinä on luu vasten luuta, joten liikkuminen ei paljon kiinnosta.

44-vuotias järvenpääläismies kertoo pystyvänsä seisomaan noin tunnin päivässä, mutta esimerkiksi käveleminen ei kunnolla luonnistu.

Mies kertoo, että monen päätös jättää rokote ottamatta ärsyttää. Suomessa on tällä hetkellä noin 750 000 yli 12-vuotiasta, jotka eivät ole ottaneet ensimmäistäkään koronarokoteannosta.

– Ottaahan tämä sillä tavalla aivoon, että kun osa ihmisistä ei halua ottaa rokotetta ja sitten he tukkivat sairaanhoitoa entisestään. Onneksi itselläni ei ole kyse mistään supervakavasta asiasta.

– Kaikkia kohtaan tämä ei ole reilua.

Mies ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään pelätessään joidenkin rokotevastaisten suuttuvan hänen näkemyksistään.

Hän kertoo tuntevansa sympatiaa hoitajia kohtaan ja katsoo, etteivät hoitajien työn kuormittavuus ja työstä saatu palkka kohtaa.

Ilta-Sanomat on nähnyt miehen lääkärinlausunnon ja lähetteen.

”Et voi edes kuvitella, miten raskasta on olla, kun kaikki tuijottavat”

Vantaalla asuva 44-vuotias nainen kärsii esteettisestä haitasta ja kivusta toisessa silmässään. Hän odottaa pääsyä leikkaukseen, jossa silmä poistetaan ja sen tilalle laitetaan proteesi.

Myöskään hän ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään.

Hän on saanut lähetteen silmätautien yksikköön marraskuussa 2020, mutta mitään tietoa siitä, milloin lääkärille pääsee, ei ole. Ilta-Sanomat on nähnyt epikriisin ja lähetteen.

Nainen soitti Husiin keskiviikkona tiedustellakseen asian etenemisestä ja kertoo hoitajan sanoneen jonon olevan hyvin pitkä.

– Hoitaja myönsi, että koronasta johtuen jonot ovat vielä entistäkin pidemmät.

” Et voi edes kuvitella, miten raskasta on olla, kun lapset ja kaikki muutkin ihmiset tuijottavat. En näytä omasta vapaasta tahdostani tältä.

Hänen silmänsä vaurioitui tapaturmassa vuonna 2005.

– Verkkokalvo irtosi ja sitä on monta kertaa laitettu takaisin, mikä ei valitettavasti ole onnistunut.

– Vuosien saatossa silmä on mennyt huonommaksi. Siihen tuli harmaakaihi, sitä on leikattu, se on kierossa...

Nainen kertoo, että sinänsä silmässä ei ole mitään akuuttia hätää tällä hetkellä, mutta se on hyvin häiritsevän näköinen.

– Halloween on tulossa, niin en tarvitse mitään erityistä maskia, hän vitsailee hirtehisesti.

Husista kerrottiin naiselle, että jono on hyvin pitkä.

Silmään oli jo vuonna 2019 suunniteltu leikkaus ja aika oli varattu, mutta leikkauspäivänä lääkäri päätti, ettei suostu leikkaamaan silmää. Sitä ennen ja sen jälkeen useat muut lääkärit ovat päätyneet siihen, että silmä pitää poistaa esteettisistä syistä, nainen kertoo.

Pienyrittäjänä työskentelevä nainen on pohtinut työpaikan vaihtoa, mutta pelkää, ettei häntä huolita minnekään töihin tämänhetkisen ulkonäkönsä takia. Lisäksi silmäleikkauksesta toipuminen voi kestää kauan, eikä nainen usko olevansa kovaa valuuttaa työmarkkinoilla, jos joutuu heti jäämään pitkälle sairauslomalle.

– Ei kukaan halua sellaista töihin.

– Kaikki asiat ovat nyt ikään kuin odotustilassa tämän takia.

Esteettisen haitan lisäksi silmässä on myös ajoittain kipuja. Marraskuun 2020 jälkeen nainen on joutunut kahdesti käymään päivystyksessä tulehduksen takia.

Tilanne turhauttaa häntä.

– Haluaisin päästä eteenpäin tässä. En voi ikuisesti odottaa, että kaikki muut saavat hoitoa.

– Mutta ennen kaikkea minua käy sääliksi lääkärien ja hoitajien puolesta.

Hän tuntee ärsytystä myös siitä, että rokottamattomia päätyy jatkuvasti sairaalahoitoon koronainfektion takia ja samalla monen kiireettömään hoitoon jonottavan elämä on odotustilassa.

– Todella monella ihmisellä tällainen odottaminen vaikuttaa elämänlaatuun. Suomessa koronatilanne ei tietenkään ole läheskään niin paha kuin monessa muussa maassa, mutta jossain kohtaa myötätunto niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät halua ottaa rokotetta eikä heillä ole siihen kunnon perusteita, alkaa hävitä.

– Sellaista minäminä-juttua. Yhteiskunnassa ihmisillä ei ole vain oikeuksia vaan on myös velvollisuuksia. Ei saa olla niin itsekäs, hän tuhahtaa.

Hammashoito lykkääntyi pitkien jonojen ja koronan takia.

”Ongelma tuplaantui”

Husin alueella asuva äiti kertoo vaikeavammaisen 10-vuotiaan poikansa hammashoidon lykkääntyneen huomattavasti pitkien jonojen ja koronan takia.

– Heinäkuussa 2020 kävimme hammaslääkärissä, jolloin pojalla todettiin suussa viisi reikää. Niitä oli sekä maito- että rautahampaissa. Hammaslääkäri arvioi, että poika pitää nukuttaa hampaiden paikkausta varten, joten hän teki lähetteen.

Ilta-Sanomat on nähnyt lähetteen, joka tehtiin 29.7.2020, ja lisäksi muita dokumentteja, jotka vahvistavat äidin kertomuksen. Äiti ei halua omaa nimeään julki suojellakseen poikaansa.

” Loppujen lopuksi hammaslääkäriaikaa jouduttiin odottamaan vuosi.

Äiti kertoo lääkärin sanoneen, että hoitoajan pitäisi järjestyä vuoden loppuun mennessä. Niin ei kuitenkaan käynyt.

– Loppujen lopuksi hammaslääkäriaikaa jouduttiin odottamaan vuosi.

Vihdoin hammaslääkäriaika järjestyi 20.7.2021 eli lähes tasan vuosi lähetteen saamisen jälkeen.

– Silloin reikiä oli jo yhdeksässä hampaassa ja hampaita jouduttiin poistamaan. Ongelma oli siis tuplaantunut odottelun aikana.

– Leikkauksesta tuli lapsi, jolla oli useampi aukko ja tikkejä suussa, syöminen oli sen jälkeen hankalaa. Pieni ongelma kasvoi suureksi.

Äiti on kiitollinen siitä, että hampaat saatiin lopulta hoidettua eikä hoidon saamisen pitkittyminen ehtinyt aiheuttaa esimerkiksi tulehdustilaa suussa.

– Luojan kiitos tässä ei ollut kyse mistään syöpähoidosta, vaan asia saatiin vielä korjattua. Tämä oli hoitovelasta vielä viattomasta päästä, mutta entäs syöpä- ja sydänpotilaat, hän kysyy.

Äiti on tuohtunut siitä, että korkeiden tartuntalukujen takia niin moni joutuu kärsimään eri tavoilla: moni on menettänyt työpaikkansa, kärsii pitkistä hoitojonoista, saa pitkäaikaisia oireita koronataudista tai kuolee siihen. Häneltä ei heru sympatiaa Suomen päättäjille, jotka ovat avanneet yhteiskuntaa, vaikka moni aikuinen on edelleen rokottamatta ja lapsille ei ole vielä rokotteita eikä heitä suojata kouluissa edes maskein.

– Elämme valheellisessa turvallisuudentunteessa.