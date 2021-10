Tällaiset riskit on rokotettujen ja rokottamattomien yhteisjoulussa

Täysin rokotetut voivat viettää asiantuntijoiden mukaan joulua varsin huoletta.

Joulun pyhien lähestyessä koronatilanne ja sen aiheuttamat rajoitukset juhlintaan voivat mietityttää. Viime vuoteen verrattuna tilanne on hyvä siinä mielessä, että valtaosa kansasta on rokotettu tautia vastaan. IS kysyi asiantuntijoilta, voidaanko tänä vuonna viettää normaalia sukujoulua ilman suurempia rajoituksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, että sukujoulun viettämisen turvallisuus riippuu pitkälti siitä, onko osallistujat rokotettu.

– Jos joulun viettäjät ovat saaneet rokotesuojan kahdella annoksella ja osa ikäihmisistä jo kolmannenkin annoksen, eihän silloin ole mitään estettä viettää joulua. Rokottamattomien kohdalla asia on toisin. Jos on hyvin immuunipuutteinen sukulainen, ehkä hänen ei ole järkevää tavata täysin rokottamatonta ihmistä.

Rokottamattomien tulisi Nohynekin mukaan käyttää harkintakykyä juhlasuunnitelmissaan etenkin jos osallistujien joukossa on ikäihmisiä. Täysin hän ei kuitenkaan tyrmää rokottamattomien sukujoulun viettoon osallistumista.

– Periaatteessa kun ihminen on rokotettu, silloin hän harvoin sairastuu vakavaan tautiin, eli rokottamatonkin jos haluaa viettää rokotettujen ikäihmisten kanssa joulua, hän tuskin on kauhean iso riski ikäihmisille.

Harkintakykyä tulee silti käyttää, sillä on myös ikäihmisiä ja vakavien immuunipuutosten riskiryhmiin kuuluvia, joiden immuniteetti ei kahdesta tai ehkä kolmestakaan rokoteannoksesta huolimatta ole riittävällä tasolla.

– Tällaisten ihmisten kohdalla voi ajatella, että täysin tai osittain rokottamaton jos huonolla tuurilla levittää koronavirusta, voi olla sitten riski. Näitähän olemme nähneet hoitokodeissa, joissa vanhus on saanut kaksi rokoteannosta ja tästä huolimatta saanut vakavan taudin, joka on johtanut menehtymiseen. Eli onhan se mahdollista, hän lisää.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Asko Järvisen mukaan täysin rokotetut voivat viettää joulua suhteellisen huoletta.

– Eihän se ihan sitä tarkoita, ettei kukaan voisi sairastua, mutta itse näen, että täysin rokotettujen kesken tilanne on sangen hyvä. Jos seassa on rokottamattomia, tartuntariskit lisääntyvät. Jos rokottamattomat ovat hieman vanhempia, yli 40-vuotiaita, silloin sellaiset laajemmat tapaamiset saattavat sisältää riskin, että joulun jälkeen on joku sairaalassa.

Koronatilanne tuskin muuttuu oleellisesti ainakaan parempaan suuntaan lähikuukausina.

– Tauti jää tänne pyörimään ja sitä tulee esiintymään koko talven lävitse, varmaan vähän vaihdellen, välillä enemmän ja välillä vähemmän.

Mikäli tapausmäärät nousevat merkittävästi voisivat uudet rajoituksetkin tulla vielä Järvisen mukaan tarpeeseen terveydenhuollon toimintavarmuuden ja tehohoidon kapasiteetin riittävyyden turvaamiseksi.

– On hankala sanoa, mitä ne olisivat, mutta ravintolarajoitukset ovat varmaan ne tehokkaimmat, Järvinen toteaa.