Ensihoitaja Kari Hautamäki on nähnyt lasten haavoittuvan jengisodassa ja katsonut murhaajaa silmiin

Ensihoitaja Kari Hautamäki on joutunut uransa aikana uskomattomilta kuulostaviin tilanteisiin. Ne on nyt koottu kirjaan Et sinä (vielä) kuole.

Kokemuksistaan kirjan kirjoittanut Kari Hautamäki joutuu olemaan työssään paljon enemmän varuillaan Ruotsissa kuin Suomessa.

Heinäkuussa 2021 ambulanssi sai hälytyksen Tukholman lähellä sijaitsevaan Huddingeen. ”Ampumahaava, viisivuotias” oli ainoa tieto, jonka ensihoitajat saivat.

Perillä odotti näky, joka shokeerasi koko Ruotsin: 5- ja 6-vuotiaat lapset olivat saaneet luodeista jengien otettua yhteen Flemingsbergin lähiössä. Ensimmäisten joukossa paikalle saapui suomalainen ensihoitaja Kari Hautamäki, jonka esikoiskirja Et sinä (vielä) kuole – ensihoitajan tositarinoita ambulanssista (Deadline) ilmestyy perjantaina.

Ampuminen on yksi lukuisista, uskomattomiltakin tuntuneista tapauksista, joiden keskelle ensin Lahdessa ja sitten Ruotsissa työskennellyt ensihoitaja on joutunut.

– Kun toimin opettajana sairaanhoitajaopiskelijoille, tuli fiilis, että jonkun pitäisi kirjoittaa auki todellisen elämän keikkoja opiskelijoille mietittäviksi. Kun muutin Ruotsiin, alkoi lyhyessä ajassa eteen tulla useita väkivaltaan liittyviä keikkoja. Samaan aikaan true crime -genre alkoi näkyä mediassa, Hautamäki kertoo.

Hän päätti kirjoittaa kokemuksistaan, ja kustannussopimus syntyi 60 raakatekstisivun perusteella.

Lahdessa asunut Kari Hautamäki muutti Ruotsiin töihin, sillä naapurimaassa ensihoitajan palkka on aivan eri tasolla kuin Suomessa.

Kahden lapsen loukkaantuminen jengien luodeista shokeerasi koko Ruotsin.

Hautamäen värikäs tausta oli myös oivaa materiaalia kirjaan. Gävlessä suomalaisille vanhemmille syntynyt poika oppi tappelemaan jo nuorena. Maahanmuuttajan ulkopuolisuuden tunteeseen toi lohtua Matti Nykänen, jonka jalanjäljissä Hautamäki aloitti mäkihyppyharrastuksen perheen muutettua 90-luvulla Lahteen.

Idolinsa tapaan Hautamäelle maistui myös miestä väkevämpi, ja hän tuli kerran jos toisenkin mäkihyppytornista alas humalassa. Positiivinen seuraus oli se, että koheltaminen edesauttoi myöhempää ammatinvalintaa.

Kun pääsin pois sairaalasta, eräs kaverini totesi, että tuosta ambulanssilla matkustamisesta voisi jo saada rahaakin. Hän viittasi pariin viimeiseen vuoteeni mäkihyppääjänä, kun motivaation puutteesta johtuen olin kaatuillut hieman useammin ja joutunut sairaalaan paikattavaksi [....] Minulla ei ollut hajuakaan siitä, mitä haluaisin tehdä, kunnes mieleeni tuli se kaverini puolihuolimattomasti heitetty sarkastinen kommentti.

Hautamäki aloitti uransa ensihoitajana Lahdessa, mutta kaksi ja puoli vuotta sitten hän muutti Tukholmaan, jossa työskentelee edelleen.

Hautamäki työskenteli Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella. Kuva juhannukselta 2013.

Vuosiin mahtuu myös vuoden pesti risteilylaivalla. Pidempään siellä harva viihtyy.

– Helsingistä Tukholmaan lähtevällä laivalla oli 2 000 suomalaista, joista jokainen enemmän tai vähemmän humalassa. Siellä tapeltiin ristiin rastiin. Välillä meno tuntui täysin sietämättömältä, Hautamäki muistelee.

Kello oli puoli seitsemän illalla, kun olin juuri antanut antibiootteja klamydiaa vastaan kahdeksankymppiselle pääartistille ja olin lähdössä takaisin hyttiini. Yhtäkkiä käytävältä kuului hirveä kirkuminen, ja suomalainen mies tuli järkyttyneenä selittämään minulle, että hänen puolisonsa on hakattu. Verta oli kaikkialla. Niin paljon, etten nähnyt potilaan kasvoja kunnolla. Näytti siltä, kun koko pää olisi teurastettu.

Töitä tehtiin yksin, ja ainoa ammatillinen tuki oli puhelimen päässä oleva FinnHEMSin helikopterin lääkäri. Hautamäen mukaan suomalainen risteilykansa ei ole silti ainoa vitsaus laivoilla.

– Minulla on mielikuva, että suomalaiset aiheuttavat enemmän ongelmia kuin ruotsalaiset. Ero on siinä, että ruotsalainen nuoriso käyttäytyy huonommin kuin suomalainen, mutta aikuisiällä ruotsalainen ehkä väsyy tai aikuistuu, sillä aikuiset suomalaiset käyttäytyvät huonommin kuin ruotsalaiset, hän pohtii.

Hautamäki lähti kaksi ja puoli vuotta sitten Ruotsiin töihin puhtaasti rahan takia. Hoitajan palkassa on kahden naapurimaan välillä käsittämätön ero: pelkästään pohjapalkalla ruotsalainen tienaa kuukaudessa lähes 2 000 euroa suomalaista kollegaansa enemmän.

– Kyllästyin Suomessa palkkaan ja itkuvirsiin siitä. Palkoista on naristu vuosikymmeniä, eikä mitään muutoksia tunnu tapahtuvan. Vastuuta palkkojen nostamisesta kierrellään. Luvataan tehdä parannuksia työoloihin, mikä on tärkeää, mutta palkka-asiasta vaietaan, Hautamäki sanoo.

Hautamäki pystyy matkustamaan usein Suomeen lapsensa luokse, nykyään joka viikko.

– Työnantaja maksaa matkakuluni. Mikä työnantaja toimisi Suomessa näin?

Hän kuitenkin myöntää, että lapsuusajan kultaiset muistot Ruotsista vaihtuivat pian kulttuurishokkiin.

– Olin puulla päähän lyöty. Tämmöistäkö tämä nykyään on? Todellisuus ruotsalaisissa lähiöissä on kaikkea muuta kuin stereotyyppinen ajatus Ruotsista ja ruotsalaisesta elämän kepeydestä: rikoksia, väkivaltaa, ihmisten köyhyyttä ja huonovointisuutta. En ole Suomessa nähnyt koskaan rottaa livenä, mutta Ruotsissa näen joka yövuorossa rottien vilisevän, hän kertoo.

Hautamäki näkee ruotsalaisen yhteiskunnan nurjan puolen lähes jokaisessa yövuorossa.

Huono-osaisuuteen liittyy jengiväkivalta, joka on leimahtanut liekkeihin huonotuloisten asuttamissa lähiöissä.

– Ruotsissa on tietynlainen vaikenemisen kulttuuri. Kuitenkin pelkästään Tukholmassa jengit ampuivat viime vuonna toisiaan 366 kertaa, eli kerran päivässä. Tänä vuonna se luku ylitettiin jo elokuun lopulla. Asia on arkipäiväistynyt, koska sitä tapahtuu koko ajan. Siksi tapaukset eivät aiheuta kahvipöytäkeskusteluita tai isoja otsikoita, hän sanoo.

Miehen tekemät kolme ensimmäistä viiltoa olivat pitkiä ja syviä, mutta siitä neljännestä, jota potilas edelleen sahasi, näkyi selvästi myös jo luu. Minulla meni pari sekuntia sisäistääkseni, että tämä kaveri sekosi nyt ihan totaalisesti ja kunnolla. Hän todellakin yritti sahata kättänsä irti.[...] Kun tajusin, etten saa ovia auki, mietin, hyökkäisinkö uudelleen potilaan päälle sillä erotuksella, että kohdistaisin turvakenkieni rautakärjen hänen päähänsä käden sijaan. Se olisi varmin tapa saada potilas tajuttomaksi ennen kuin hän saisi turvavyönsä auki. Minulla oli kotona tytär, enkä halunnut kuolla tänne enkä tänään.

Hautamäki ei pelkää työssään, mutta hän joutuu olemaan Ruotsissa enemmän varuillaan kuin Suomessa.

– Jengien toiminta näkyy minunkin työssäni. Tekijä on saattanut paeta paikalta, mutta muita jengiläisiä voi olla lähettyvillä. Siinä on aina varautuneisuutta ja kireää tunnelmaa, sillä poliisi on myös yleensä paikalla. Ei ole pitkä aika, kun ambulanssi joutui jengiläisten takaa-ajamaksi. Ambulansseja on myös kivitetty. Siellä tapahtuu uskomattomia asioita.

Hautamäki osoittaa sormellaan ruotsalaista maahanmuuttopolitiikkaa, joka on hänen mielestään epäonnistunut.

– Kantaruotsalaisiakin on huonoissa tilanteissa, mutta asia korostuu maahanmuuttaja­taustaisissa lähiöissä. Siellä näkee ruotsalaisen maahanmuuttopolitiikan epäonnistumisen: onko valtiolla todellista halua integroida ihmisiä kantaväestöön? Kaikille osoitetaan kämppä samasta paikasta kuin kaikille muillekin, vähän niin kuin dumpataan ihmiset vain jonnekin.

Hautamäki haluaa lapsensa kasvavan Suomessa. ”Kuin kesämökille tulisi”, hän kuvailee fiilistään saapuessaan Ruotsista.

Hautamäki mietti jossain vaiheessa, haluaisiko hän lapsensa kouluun Ruotsiin mutta luopui ajatuksesta.

– Parin vuoden kokemuksen perusteella lapsella on Suomessa parempi olla. Tämä on suurin ero Suomen ja Ruotsin välillä: Minusta tuntuu joka kerta, kun laskeudun Helsinki-Vantaalle, että tulen kesämökille rauhoittumaan. Täällä on ihan pirun rauhallista.

Joissakin kirjaan päätyneissä tapauksissa on koomisia piirteitä, toiset ovat ainoastaan traagisia. Vaikka kahden ammutun lapsen tapaus oli järkyttävä, Hautamäen mukaan se ei kuitenkaan ollut hänen uransa pahin.

Tumbassa tapahtunut tulipalo, joka myöhemmin varmistui perheen isän tekemiksi tuhopoltoksi ja kahdeksi murhaksi, riipaisi kokenutta ensihoitajaa syvältä.

Lähestyessäni terassia oli näky kuin kesämökin puutakan perimmäisessä nurkassa: kaikki oli palanut miltei hiileksi, niin kova ja kuuma palo oli ollut.[...]Tunnelma oli epätodellinen, ja pelkäsin jalkojeni murtavan terassin hiiltyneet laudoitukset. Kestivät ne painoani jonkin aikaa, kunnes seuraavalla askeleella tunsin, miten jokin meni rikki jalkani alla. Rutina kuulosti siltä kuin näkkileipä olisi musertunut. Katsoin alas. Hetken aikaa tunsin, että pyörtyisin juuri siihen paikkaan. Hetken aikaa mieleni ei pystynyt käsittelemään sitä näkyä, jonka näin jalkojeni juuressa.

– Perheen isä oli minulle ensin ihan tavallinen potilas. Kun häntä alettiin pitää murhaajana, olin samassa tilassa ihmisen kanssa, joka on tappanut puolet perheestään mutta on silti oikeutettu hyvään hoitoon. Minulle hän muuttui keikan aikana uhrista tekijäksi, Hautamäki kertoo.

– Olin todella vihainen, mutta ajatukset eivät saaneet vaikuttaa työn tekemiseen. Se tilanne jäi vahvasti mieleen. Perheen tytärten kohtalot jäivät mietityttämään. He menettivät kerralla äidin, veljen ja isänsä, joka meni vankilaan.

Tumbassa tapahtunut tuhopoltto vaati kaksi uhria. Perheen isä tuomittiin elinkautiseen.

Suomessa tapauksen uutisointi jäi pieneksi, todennäköisesti siksi, että se ei saanut Ruotsissakaan suurta palstatilaa. Siihen on syynsä.

– Ei tällaisista asioista juuri kirjoiteta, koska niissä ei ole enää mitään erikoista. Tässä oli erikoista ainoastaan se, että koko talo paloi, Hautamäki sanoo.

Nykyään hän tekee viikon töitä Ruotsissa, jonka jälkeen viettää viikon Suomessa. Hautamäki saa pian opettajan paperit. Hän harkitsee parhaillaan, jatkuuko ura esihoitajana Ruotsissa.

– Niin kauan kuin liksat ovat Suomessa tällaisia, en tule takaisin, hän sanoo.

Kirjasta jäi pois niin paljon tapauksia, että niissä riittäisi materiaalia jatko-osalle. Sellainen on Hautamäen suunnitelmissa.

– Jos kirjat saisi vielä myytyä tv-sarjaksi jonnekin, se olisi tämän projektin täyttymys. Olen niin kyllästynyt Greyn anatomioihin. Niissä annetaan alasta vähän sellainen kuva, että ollaan vain liinavaatevarastossa panemassa, mutta ei meillä ole aikaa sellaiseen, hän nauraa.

Tosielämän ”erotiikkaa” on toki sattunut joskus keikoillakin. Todellisuus kun on monesti tarua ihmeellisempää.

Koputin, tai enemmänkin hakkasin asunnon ovea. Ovi aukesi, ja miltei samalla sekunnilla noin 50-vuotias naishenkilö otti minua riveleistäni kiinni ja repi minut keittiön puolelle. Koko tapahtumassa ei mennyt kuin pari sekuntia. Tuo nainen kamppasi minut maahan, istahti päälleni ja samaan aikaan yritti vääntää kättäni hänen haaroväleihinsä.

Jutun kursivoidut kohdat ovat otteita Et sinä (vielä) kuole -kirjasta.