Selvitys: Lasten retuuttaminen on lisääntynyt – laissa kielletty kuritus­väkivalta ei ole hävinnyt Suomesta

Lastensuojelun keskusliiton tuoreen selvityksen mukaan miehet ja itse kuritusväkivaltaa kokeneet suhtautuvat siihen muita sallivammin.

Kuritusväkivaltaa käytetään Suomessa edelleen kasvatuskeinona, vaikka se on ollut lailla kiellettyä jo vuodesta 1984. Asia selviää Lastensuojelun keskusliiton Kovemmin käsin – Suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2021 -selvityksestä.

Kuritusväkivallalla tarkoitetaan henkistä tai fyysistä väkivaltaa, jossa vanhempi, muu aikuinen tai sisarus pyrkii aiheuttamaan lapselle kipua säädelläkseen tämän käyttäytymistä tai rangaistakseen. Kuritusväkivalta voi olla esimerkiksi tukistamista, läimäyttämistä tai pilkkaamista.

Selvityksen perusteella suomalaisten tietoisuus siitä, että kuritusväkivalta on laitonta, on viime vuosina hieman heikentynyt ja asenteet ovat koventuneet.

– Erityisesti muutos näkyi kysymyksissä henkisen ja fyysisen väkivallan haitallisuudesta lapsen kasvulle ja kehitykselle. Näissä suhtautuminen oli kautta linjan sallivampaa. Miehet suhtautuvat naisia hyväksyvämmin kuritusväkivaltaan, ja osittain miesten asenteet olivat muuttuneet edellisiä kyselyjä sallivammiksi. Asenteisiin ja omaan käyttäytymiseen vaikuttaa eniten oma kuritustausta, selvityksen kuvauksessa luonnehditaan tuloksia.

Vastaajista 62 prosenttia kertoi itse kokeneensa kuritusväkivaltaa lapsena.

Keväällä 2021 toteutetun selvityksen mukaan 1011 vastaajasta 14 prosenttia piti kuritusväkivaltaa hyväksyttävänä kasvatuskeinona, ja täysin eri mieltä asiasta olevien osuus on pienentynyt. Selvityksessä kävi myös ilmi, että kuritusväkivalta nähdään vähemmän haitallisena lapselle kuin aiemmin.

– 44 prosenttia vastaajista on käyttänyt itse jotain kuritusväkivallan muotoa. Erityisesti kovakouraisen kiinni tarttuminen tai retuuttaminen on selvityksen perusteella lisääntynyt viime vuosina, ja jopa 32 prosenttia vastaajista vastasi tehneensä sitä usein tai joskus. Tukistamista on käyttänyt viidennes vastaajista, Lastensuojelun keskusliiton tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteessa erityisasiantuntija Annukka Paasivirta muistuttaa, että suurin osa suomalaisista ei hyväksy lapsiin kohdistuvaa ruumiillista kurittamista edes poikkeustapauksissa.

– On silti huolestuttavaa, että asenteissa ja tietoisuudessa on havaittavissa tällainen muutos. Emme tiedä, onko se seurausta koronapandemiasta vai muusta, mutta on tärkeää, että siihen kiinnitetään huomiota, Paasivirta toteaa.

Lastensuojelun keskusliitto on seurannut kuritusväkivaltaan liittyviä asenteita Suomessa koko 2000-luvun ajan. Uusin selvitys toteutettiin keväällä 2021 Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa ja siihen vastasi 1011 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista.