Twitterissä kiertävässä teksti-tv-tekaisussa otsikossa näyttää lukevan, että Niinistö tappaa Putinin. Vitsi on vanha.

Erikoinen teksti-tv:tä mukaileva kuvamanipulaatio kiertää sosiaalisessa mediassa. Teksti-tv:n oikeassa otsikossa lukee ”Niinistö tapaa Putinin perjantaina”, mutta manipuloidussa versiossa verbiin on lisätty toinen toinen p-kirjain, jolloin viesti muuttuu tapaamisesta tappamiseksi.

Ylen yleisövuorovaikutuksen päällikkö Sami Koivula oikoo asiaa Facebook-tilillään. Hänen mukaansa manipulaatioita ovat jakaneet yllättävätkin tahot.

– Monen ensimmäisenä ajatuksena tällaisen nähdessään on, että kysymys on toimittajan kirjoitusvirheestä. Kyseessä on kuitenkin kuvamanipulaatio. Todellisuudessa Ylen Teksti-TV-lähetyksessä ei ole missään vaiheessa ollut tuollaista kirjoitusvirhettä, hän kirjoittaa.

Vitsi on Koivulan mukaan vanha.

– Idea tällaiseen ”hupsutteluun” ei sinällään ole uusi – pikemminkin tämä on eräänlainen kielinikkarien ja/tai trollien klassikko. Tismalleen saman aiheen photoshoppailuväärennös tehtiin jo vuonna 2017, kun Teksti-TV-otsikon "Presidentti: Tapaan Putinin kahdesti" verbistä poistettiin yksi a-kirjain ja pantiin homma somekiertoon, hän sanoo.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vierailee perjantaina Kremlissä ja tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin.

Teksti-tv:tä mukaileva kuvamanipulaatio kiertää sosiaalisessa mediassa.

Tapaaminen on muuttunut tappamiseksi aiemmin myös iltapäivälehtien manipuloiduissa otsikoissa, Koivula kertoo.

– Ymmärrän, että kiusaus tällaiseen askarteluun on suuri. Sinälläänhän tuollaisen kirjoitusvirheen sattuminen ei olisi edes täysin mahdotonta – eikä tapaa/tappaa -verbeillä näin savolaissyntyisen murteenrakastajan vinkkelistä toisaalta ole välttämättä aina suurtakaan merkityseroa! hän kirjoittaa.

– Valitettavasti kuitenkin on niin, että osa median kuluttajista oikeasti luulee, että tällaisia otsikkoja on vastuullisen median toimesta oikeasti laadittu ja julki laitettu. Näin ei siis tälläkään kerralla ole käynyt.

Teksti-tv:n toimittaja Matti Rämö on kommentoinut asiaa Twitterissä. Hän jakoi julkaisussaan kuvan todellisesta etusivusta, jonka otsikossa Niinistö tapaa – ei tapa – Putinin.

– Jos se parodiaversio olisi ollut totta niin eiköhän se otsikko olisi ollut ylempänä sivulla, kommentoi eräs twitteristi asiaa.

– ja keltaisella huomiovärillä, Rämö vastasi kommenttiin.

