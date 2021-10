Asiantuntijat: Koronavirus muuntuu koko ajan – deltavariantin muunnos voi olla entistäkin tartuttavampi

Helsingin yliopiston tutkija, biologi Tuomas Aivelon mukaan koronavirus jyllää ainakin tämän talven vielä Suomessa.

Tutkija, biologi Tuomas Aivelo muistuttaa, Suomessa on toistaiseksi matala rokotuskattavuus.

Tänään myös Ylen ykkösaamussa haastateltu Helsingin yliopiston tutkija, biologi Tuomas Aivelo puhuu Ilta-Sanomille koronaviruksen muuntumisesta. Hänen mukaansa koronatilanne tulee jatkumaan samanlaisena kevääseen asti.

– Se muuntuu koko ajan ja tähän mennessä sille on ollut hyödyksi, kun se on mennyt ihmisestä toiseen, Aivelo kuvailee.

– Valintapaine alkaa mennä siihen, että se osaa kiertää immuunipuolustusta.

Deltavariantti on Aivelon mukaan Suomen yleisin koronaviruksen esiintymismuoto ja se kehittyy sitä mukaa, kun pääsee kiertämään kansan keskuudessa. Samaa tahtia kehittyy myös suomalaisten immuunipuolustusjärjestelmä.

Jos verrataan pandemian aluksi tartunnan saaneita ja vaikka äskettäin muuntoviruksen sairastaneita – uudempi virusmuoto antaa paremman suojan jatkoa ajatellen, hän kertoo.

– Myös rokotetta pitäisi kehittää samaa tahtia, hän sanoo.

Koronaviruksen Suomessakin esiintyvästä deltavariantista on tullut uusia linjoja. Viimeisimmästä tiedotettiin viime viikolla. Delta plus -viruksenakin kutsuttu AY.4.2. leviää Britanniassa ja Suomessa sitä on todettu kaksi tartuntaa.

CNN kirjoitti viime viikolla, että asiantuntijoiden mukaan noin 6% syyskuun lopulla Britanniassa todetuista tartuntatauksista on tätä uutta Delta plus -varianttia.

Britanniassa koronaluvut ovat korkeimmillaan kolmeen kuukauteen. Tartuntoja määrä vaihtelee päivittäin 30 000—50 000 tapauksen korvilla.

Uuden variantin todetaan toistaiseksi olevan ainakin hieman edellistä tarttuvampi, Lontoon Queen Mary -yliopiston Deepti Gurdasani kertoo CNN:lle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Niina Ikonen uskaltaa antaa varovaisen arvion tarttuvuudesta.

– On arveltu että tämä uusi variantti voisi olla 10% alkuperäistä deltavarianttia tartuttavampi, mutta tästä ei ole vielä pitävää tutkimusnäyttöä, hän sanoo.

Tällä hetkellä THL:n tiedossa on ainoastaan kaksi AY.4.2 variantin aiheuttamaa tartuntaa. Molemmat tapaukset on todettu elokuulta.

Ikonen kertoo, ettei THL tiedota jokaisesta uudenlaisesta delta-alatyypin havaitsemisesta. Deltavarianttiviruksesta on tunnistettu kymmeniä erilaisia alatyyppejä (alalinjoja), joiden piikkiproteiinissa on erilaisia muutoksia verrattuna alkuperäiseen deltavarianttiin, Ikonen kertoo.

Tutkija Aivelon mielestä Suomen rokotuskattavuus on vielä niin matala, että se tulee aiheuttamaan haasteita.

Tilanteen pitkittymisen ja vaikeuden määrittää hänen mielestään juuri rokotuskattavuuden nousu.

– En uskalla ottaa siihen kantaa, mutta tämä talvi mennään vielä sen (viruksen) kanssa. Toivottavasti tilanne sen jälkeen normalisoituu, hän sanoo.

Tutkija Tuomas Aivelo uskoo, että ensi talvi eletään koronaviruksen kanssa.

– Ei kuitenkaan ole varmaa, miten nopeasti evoluutio menee eteenpäin. Esimerkiksi flunssaviruksen immuniteetti kestää yhdestä kolmeen vuoteen, Aivelo tietää.

– Kaikkien koronaviruksen muunnosten suoja toimii vielä jonkin aikaa.

– Vain aika näyttää, kuinka nopeaa evoluutio on - se myös määrittää sen, koska rokotetta pitää päivittää, Aivelo kiteyttää.

THL muistuttaa eilen julkaistussa tiedotteessaan, että pandemia ei ole vielä ohi. Varsinkin niiden, joilla ei ole vielä täyttä rokotussarjaa - suositellaan käytettävän maskia.

Maskia suositellaan käytettävän edelleen myös julkisessa liikenteessä, vaikka maskipakko purettiinkin tämän viikon alussa.

VR ja HSL kertoivat maanantaina luopuvansa maskipakosta. Suositus kasvomaskin käyttämisestä pysyy edelleen voimassa.