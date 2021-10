Lapsille suunnattuja juomapulloja vedetään markkinoilta tukehtumisvaaran vuoksi

Juomapullojen tuotenimi on Juomapullo Little Z-350 ml.

Lapsille suunnattuja juomapulloja vedetään markkinoilta, koska Tukesin suorittamassa testissä on havaittu, että suukappale saattaa irrota ja aiheuttaa tukehtumisvaaran, kertoo Huntteri tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan juomapullon käyttö tulee lopettaa välittömästi ja pullo on poistettava lasten saatavilta.

Juomapullojen tuotenimi on Juomapullo Little Z-350 ml. Osa juomapulloista on ninjateemaisia. Takaisinvedettävien juomapullojen valmistaja on Zefál.

Huntteri pyytää juomapullon hankkineita kuluttajia palauttamaan tuotteen ostopaikkaan. Tuotteen hinta hyvitetään asiakkaalle eikä tuotetta palauttaessa tarvitse esittää ostokuittia hyvityksen saadakseen.