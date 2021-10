Merja Kyllönen kertoo Ylellä lapsettomuudestaan – saanut asiasta kommentteja, jotka olivat kuin puukko sydämeen

”Ehkä perhe on politiikan huipulla työskenteleville naisille mahdoton yhtälö”, Merja Kyllönen kertoi liikenneministerinä vuonna 2013.

Lapsettomuuteen liittyvät ilkeät kommentit ovat olleet kuin puukko sydämeen, kertoo vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen tuoreessa Flinkkilä & Kellomäki -ohjelmassa.

Kyllösellä, 44, on perinnöllinen suolistosairaus, joka aiheuttaa lapsettomuutta. On hänelle todennäköisempää saada lottovoitto kuin saada lapsi, Kyllönen on sanonut useissa haastatteluissa ja lisännyt, että kyllä pääpottejakin voitetaan.

Lapsettomuus on ollut välillä tosi kipeä asia, hän kertoo toimittaja Anne Flinkkilälle.

Hän kertoo saaneensa varovaisia uteluita lapsista jo silloin, kun hän oli ollut muutaman vuoden yhdessä puolisonsa Mikan kanssa. Pariskunta tapasi vuonna 1994, kun Kyllönen oli 18-vuotias. He menivät naimisiin 2005.

Vasemmistoliiton Merja Kyllönen ja silloinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki nousivat ministereiksi kesällä 2011.

Kyllönen päätti kertoa lapsettomuudesta julkisesti, kun politiikkaan menon myötä asiaa oli puitu toreilla ja keskustelupalstoilla. Hän oli ajatellut, että hänen sisimpänsä ympärillä on kova teflon-kuori, mutta kun keskustelupalstoilla kirjoiteltiin hänen miehensä lisääntymiskyvyistä, hän päätti avata asiaa julkisuudessa.

– Siinä vaiheessa räjähdin, että ei ole oikeutta tulla niin iholle.

Tuntui vaikealta olla vereslihalla toisten edessä, hän kertoo Flinkkilälle.

– Saanko mä tälläkään anteeksi sitä, että en ymmärrä vanhemmuutta tai äitiyttä tai en ymmärrä maailmanmenosta tuon taivaallista, kun en ole itse äiti, hän sanoo.

– Mietin joskus, että millainen ihminen laittaa viestiä, että sinäkin maholehmä hait itsellesi huomiota tällaisella asialla. Mistä syntyy sellainen viha ja ahdistus, joka purkautuu näin? Siihen mulla ei riittänyt enää ymmärrystä. Se tuntuu vain silkalta pahuudelta ja ilkeydeltä.

Puheet osuivat suoraan sydämeen, Kyllönen kuvailee.

Merja Kyllönen kertoo pitkän linjan toimittaja Anne Flinkkilälle lapsettomuudesta.

Bioanalyytikoksi opiskellut suomussalmelainen Merja Kyllönen nousi Jyrki Kataisen (kok) hallituksen liikenneministeriksi kesällä 2011. Hän oli 34-vuotias toisen kauden kansanedustaja ja hallituksen nuorin.

Vuonna 2013 hän kertoi Ilta-Sanomille lapsettomuudestaan. Hän kertoi, ettei käynyt lapsettomuushoidoissa kiireisen työnkuvansa takia.

– Se asia on nyt jäähyllä, koska ammattini on tällainen, hän kertoi.

– Se on kuitenkin hirveän raskas prosessi, vaatii paljon sekä aikaa että sitoutumista. Koen, että olisi mahdotonta viedä se prosessi läpi ministerin tehtävien ohessa.

Hän kertoi epäilleensä jo nuoresta, että hän ei voi saada lapsia. Utelut olivat satuttaneet.

– Jos olet itse vereslihalla asian kanssa, se on aika kipeä kysymys. Jos kysytään, että senkö takia et halua lapsia, koska haluat olla villi ja vapaa ja tehdä asioita, joihin lapset eivät sovi, hän kertoi.

Kyllönen kertoi myös miettineensä adoptiota.

– Henkilökohtaisesti koen, että lapselle pitää olla aikaa. Varsinkin, jos lapsi tulee toisenlaisista olosuhteista eikä biologisen äitiyden kautta, pitäisi olla vielä enemmän aikaa ja mahdollisuuksia olla lapsen kanssa, Kyllönen sanoi.

Samana kesänä hän puhui aiheesta Me Naisille ja kertoi, että he olivat yrittäneet lasta jo 17 vuotta. Myös Me Naisten haastatteluissa hän kertoi, että adoptio tuntui kiireisen hallitustyön takia mahdottomalta.

– Tajusin yksi päivä, että hallituksemme naisministereistä suuri osa on lapsettomia. Miesministereillä sen sijaan on perheet. Ehkä perhe on politiikan huipulla työskenteleville naisille mahdoton yhtälö, hän sanoi.

Anne Flinkkilälle Kyllönen kertoo, että adoptio tai sijaisvanhemmuus olivat puheissa, mutta ne tuntuivat vaikeilta, kun politiikan virta lähti viemään.

– Se oli hankala paikka. Olisi pitänyt tehdä se valinta, että joku on kotona ja antaa sen. Oli selvää, että lapsille pitää olla, että se ei ole mikään statussymboli, joka hankitaan vain siksi, että pitää olla, eikä voi antaa aikaa vaan on aina menossa.

Merja Kyllönen koiriensa kanssa vuonna 2013. ”Minulta ei ole lapsettomuudesta kyselty sen jälkeen, kun meille tuli viides koira”, hän kertoi samana vuonna Me Naisille.

Merja Kyllönen toivoo Flinkkilä & Kellomäessä, että yhteiskunnassa puhuttaisiin enemmän siitä, että kaikki perheet eivät voi valita, saavatko he lapsia vai eivät.

– Ihmisellä on myös oikeus valita, haluaako lasta vai eikö halua. Se on tietynlainen tabu yhteiskunnassa. Se on ikään kuin on tai off, että onko sulla perhettä vai ei.

Terveyskirjaston mukaan 15 prosenttia kaikista pareista on kärsinyt tahattomasta lapsettomuudesta jossakin elämänsä vaiheessa. Lääketieteellisesti lapsettomuudesta puhutaan, kun raskaus ei ole alkanut vuoden kuluessa, vaikka suojaamattomia yhdyntöjä on ollut säännöllisesti tai nainen ei pysty kantamaan sikiötä täysiaikaiseksi. Lääketieteellisen lapsettomuuden lisäksi puhutaan sosiaalisesta lapsettomuudesta, jos tahdottujen lasten tiellä on kumppanin puute.

Monet lapsettomuutta kokeneet miehet ovat ottaneet Kyllöseen yhteyttä. Kyllönen kertoo, että miesten lapsettomuudesta puhuminen on usein vielä naisiakin vaikeampaa.

Kyllösen elämässä on ollut rakkaita lapsia, vaikka omia ei ole.

– Olen saanut ollut maaemo ja sijaisäiti monelle lapselle tässä elämässä ja yrittänyt antaa sen, minkä olen pystynyt antamaan. Se että en ole ollut kirjaimellisesti kenenkään äiti, ei ole poistanut sitä, ettenkö olisi voinut olla se lämmin aikuinen syli jollekin toiselle, hän kertoo Flinkkilälle.

Tällä hetkellä hän huolehtii useista iäkkäistä perheenjäsenistään.

Kyllönen sivusi lapsettomuuttaan ensimmäisen kerran, kun hän julkaisi runoblogissaan sitä käsittelevän runon. Vuonna 2013 hän oli mukana lapsettomien Simpukka-yhdistyksen Lapsettoman paikka -runokirjassa. Simpukka-yhdistys on palkinnut Kyllösen Simpukka-helmellä lapsettomien aseman parantamisesta yhteiskunnassa. Helmen ovat saaneet myös muun muassa Antti Wiskari, Elina Brotherus, Sauli Niinistö ja Jenni Haukio ja viimeisenä Pauliina Orrensuo.

Flinkkilä & Kellomäki TV1 lauantaina 30.10. kello 17.10 ja Yle Areena