Maailmaa puhuttaa Hollywood-elokuvan kuvauksissa tapahtunut ampumaonnettomuus, jossa rekvisiittana käytettyyn aseeseen oli jäänyt oikea luoti. Karjalan prikaatin everstiluutnantti kertoo, miten Suomessa huolehditaan turvallisuudesta sekä oikeiden patruunoiden että paukkujen kanssa työskennellessä.

Maailmaa on puhuttanut viime viikolla Yhdysvalloissa Hollywood-elokuvan kuvauksissa tapahtunut ampumaonnettomuus, jossa tähtinäyttelijä Alec Baldwin laukaisi rekvisiittana käytetyn aseen ja ampui vahingossa kuvaaja Halyna Hutchinsin kuoliaaksi. Myös ohjaaja Joel Souza joutui vakavasti loukkaantuneena sairaalaan, mutta on sittemmin kotiutunut.

Aluksi julkisuuteen kerrottiin, että Baldwinin käyttämässä aseessa olisi ollut paukkupatruunoita. Sittemmin paikallinen poliisi vahvisti, että aseeseen oli vahingossa jäänyt oikea luoti.

Myös Suomessa paukkupatruunoita käytetään esimerkiksi Puolustusvoimissa. Niiden ja oikeiden luotien sekoittuminen ei kuitenkaan olisi helppoa useiden turvallisuuskäytäntöjen ansiosta.

Puolustusvoimain Karjalan prikaatin everstiluutnantti Riku Mikkonen kertoo, että paukkupatruunoita käytetään elävöittämään koulutusta.

– Käytämme paukkupatruunoita muun muassa valmistauduttaessa kovilla ampumatarvikkeilla suoritettaviin taisteluammuntoihin sekä simulaattorijärjestelmien kanssa, hän kertoo.

Puolustusvoimissa paukkupatruunat tultaneen tulevaisuudessa kuitenkin korvaamaan muilla järjestelmillä taloudellisista ja palvelusturvallisuuteen liittyvistä syistä.

–Hankkeita on käynnissä, mutta aikatauluista ei ole vielä varmuutta, Mikkonen kertoo.

Kovia patruunoita on erilaisia; metsästykseen, urheiluun ja taisteluammuntaan tarkoitettuja. Kovat patruunat ovat niitä kuolettavia. Paukkupatruuna taas on erilainen kuin normaali patruuna.

Puolustusvoimissa käytössä olevissa paukkupatruunoissa luotina on puuluoti, joka murskaantuu piipusta lähtiessä, Mikkonen kertoo.

Paukkupatruunoilla ammuttaessa rynnäkkökiväärin piippuun laitetaan niin sanottu ”sysäyksen vahvistin”. Sen tarkoitus on rikkoa puuluoti, jolloin se silpoutuu pieniksi säleiksi. Hylsy lentää ulos aseesta joka tapauksessa.

Molemmissa patruunoissa rekyyli ja ääni ovat samankaltaisia.

– Laukauksen ääni on molemmissa aika lailla samanlainen. Kuulosuojaus on molemmissa tapauksissa oltava käytössä, everstiluutnantti kertoo.

Puolustusvoimilla on käytössä varusmiespalveluksessa perusaseena rynnäkkökivääri. Sellaisia harvoin käytetään suomalaisten elokuvien filmatisoinneissa. Ajatus on kuitenkin sama: silloin kun ei haluta vahingoittaa vastapuolta, käytetään aseissa paukkupatruunoita.

Puolustusvoimissa turvallisuus on Mikkosen mukaan sisäänrakennettua, ja ohjeet ja käytännöt ovat vakiintuneita paukkupatruunoita ja kovia ammuksia käytettäessä.

Paukkupatruunoilla ampuessa varoetäisyys taisteluharjoituksessa, jossa käytetään harjoitusampumatarvikkeita, on yleensä 5–30 metriä, riippuen siitä kuinka henkilöstö on suojautunut.

Puolustusvoimat käyttää lisäksi harjoitusampumatarvikkeita ja paukkupatruunoita huolellisesti ja palvelusturvallisuus on ykkösasia, Mikkonen sanoo.

Vahinko on mahdollinen muutamissa tilanteissa. Mikkonen kertoo, että sysäyksen vahvistimen kiinnitys on tärkeä osa turvallisuutta. Sen on oltava ruuvattu hyvin piippuun. Tämä myös tarkistetaan ennen harjoituksen alkamista. Toinen vaaran paikka on ammuslaatikoissa – etteivät kovat ja paukkupatruunat mene sekaisin.

Mikäli valoa on riittävästi, luoteja ei voi sekoittaa, koska paukkupatruunan luoti on puinen ja maalattu siniseksi.

– Siinä mielessä eroaa kyllä niin sanotusta kovasta patruunasta selvästi, Mikkonen tietää.

Ilta-Sanomien aiemmin haastatteleman stunt- ja actionkoordinaattori Kimmo Rajalan mukaan yleinen käytäntö ympäri maailman kuitenkin on, että oikeita luoteja ei saa tuoda edes kuvauspaikan lähelle.

Lisäksi näyttelijöille näytetään aina, että aseet ovat tyhjiä ja mitä patruunoita niihin laitetaan. Aseen käyttöä myös harjoitellaan etukäteen ennen kuin ase laukaistaan.

Helsinki Filmin tuottaja, toimitusjohtaja Aleksi Bardy kertoo, että Suomessa tehdään pääosin draamaa ja komediaa, eli aseenkäyttö ei ole elokuvissa ja tv-sarjoissa niin yleistä kuin Yhdysvalloissa.

– Se oli järkyttävä tapaus, hän kommentoi Alec Baldwinin tapausta.

– Turvallisuus on pakko ottaa huomioon, ja pääosin tämä onkin tosi turvallista työtä.

Bardyn mielestä normaalit vaaratilanteet kuvauksissa johtuvat pääosin väsymyksestä, ihmisten ja joukkojen liikkumisesta paikasta toiseen ja tilanteista, joihin liittyy autoja.

– Pääosin siis inhimilliset syyt, mitä jokaisella työpaikalla voi tapahtua, hän miettii asiasta.

Suomessa kohtausten turvallisuudesta ja ihmisistä vastaa yleensä apulaisohjaaja sekä varsinainen stuntkoordinaattori - jos sellaiselle on tarvetta.

Vastuu siitä, että työskentely on turvallista ja että kaikki tietävät, mitä se tarkoittaa, on viime kädessä työnantajalla eli tuotantoyhtiöllä, Bardy sanoo.