Yöhoitaja raiskasi vammaisten asuntolan asukkaan

Rikos tapahtui vammaispalvelujen asumisyksikössä. Uhri oli asukas.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 29-vuotiaan Abdulhakim Irfanin törkeästä raiskauksesta 4 vuoden ja 9 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Mies työskenteli tapahtuma-aikaan, eli tämän vuoden toukokuussa helsinkiläisessä vammaispalvelujen asumisyksikössä yöhoitajana. Uhriksi joutui yksikön asukas.

Teot tapahtuivat kahtena yönä. Mies meni asukkaan asuntoon lukuisia kertoja, ja oli tämän kanssa monesti sukupuoliyhteydessä. Niistä yksi tapahtui sukupuolielimellä.

Uhri ei pystynyt sairautensa takia juuri liikkumaan eikä tuottamaan ymmärrettävää puhetta. Nainen oli hereillä ja käsitti teot, mutta ei voinut puolustautua eikä hälyttää apua.

– Vastaajan menettelyä on pidettävä poikkeuksellisen julmana ottaen huomioon asianomistajan sairaus. Vastaaja on toteuttanut useita raiskaustekoja asianomistajaan kahden eri yön aikana. Vastaaja on käyttänyt hyväkseen asemaansa hoitajana ja häneen ammattiinsa puolesta kohdistettua luottamusta.Tekoa on näillä perusteilla pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, käräjäoikeus kirjoitti.

Jälkimmäisen yön jälkeen uhri kertoi tapahtumista hoitopaikan toiselle työntekijälle, joka ilmoitti asiasta poliisille. Mies on ollut vangittuna 29. toukokuuta lähtien. Hän pysyy yhä vangittuna.

Mies joutuu maksamaan uhrille 13 000 euron kärsimyskorvaukset. Helsingin käräjäoikeus antoi tuomion maanantaina, eikä se ole lainvoimainen.