Suomessa 1 732 uutta koronavirustartuntaa – katso oman kotikuntasi tilanne

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä nousi viikonloppuna kymmenellä.

THL:n tilaston mukaan Suomessa on maanantaina todettu 1732 uutta koronavirustartuntaa.

Suomessa on todettu maanantaina 1 732 uutta koronavirustartuntaa.

Koronatartuntoja ei julkaista viikonloppuisin, vaan luvussa on mukana todettuja tartuntoja edeltäviltä päiviltä

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut perjantaista kymmenellä ihmisellä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Suomessa on nyt sairaalahoidossa 215 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta, joista tehohoidossa on 34.

Tehohoidossa olevien määrä on noussut perjantaista neljällä.

Perjantain jälkeen on raportoitu 11 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 150.

Helsingin seudun liikenne HSL ja VR ilmoittivat maanantaina luopuvansa kasvomaskin käyttöpakosta joukkoliikenteessä. Uusi käytäntö astuu voimaan heti.

Samalla maskipakko poistuu yleisistä matkustus- ja lippuehdoista.

HSL kuitenkin kehottaa matkustajia edelleen käyttämään kasvomaskia joukkoliikenteessä kansallisen maskisuosituksen mukaisesti.