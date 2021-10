Pogostantautiin sairastuneiden suomalaisten määrässä raju kasvu – tällaiset ovat taudin oireet

Pogostantauti vaatii usein sairausloman ja taukoa niveliä kuormittavasta liikunnasta. Oireet voivat kestää kuukausia eikä työkyvyn pitkäaikainen heikkeneminen ole mahdotonta.

Hyttysen pisto marjametsässä voi käynnistää vakavan taudin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisterin mukaan Suomessa on vuonna 2021 rekisteröity jo 517 pogostantaudin tapausta. Edellisenä vuonna 2020 tapauksia oli vain 53. Tauti tarttuu ihmisiin hyttysten välityksellä.

Tapaukset ovat siis melkein kymmenkertaistuneet viime vuodesta. Lääkärin kokemus vahvistaa tilastojen lukujen osoittaman kasvun.

– Olen hoitanut tänä syksynä aiempia vuosia useampia potilaita, joilla on todettu pogostantauti, sisätautien- ja infektiosairauksien erikoislääkäri Arto Nieminen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitesta kertoo Ilta-Sanomille.

Suunta on selvä, sillä potilaita on ollut syksyllä kymmeniä.

Kasvaneisiin pogostantaudin lukuihin vaikutti todennäköisesti paha hyttyskesä.

Edellinen runsas tautivuosi oli 2012. Silloin tartuntoja oli 189 kappaletta.

Pogostan tauti + Pogostantauti havaittiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1974 Ilomantsissa. Tauti sai nimensä Ilomantsin kirkonkylän, Pogostan, mukaan. + Taudista käytetään myös nimeä nivelrokko. + Taudin oireita ovat ihottuma, kuume sekä nivelkipu. + Tautiin ei ole parantavaa hoitoa eikä rokotetta. + Nivelkipuja ja kuumetta voidaan lievittää tulehduskipulääkkeillä. + Hyttysten pistojen välttäminen loppukesällä on ainoa suojautumiskeino. Lähteet: Duodecim ja THL.

Alkuvaiheessa hyttysten levittämä Sindbis-virus aiheuttaa muutamaksi päiväksi pienipunapilkkuisen, vähäoireisen ihottuman. Sitten alkavat nivelten kivut.

– Joillakin potilailla oireet voivat kestää jopa viikkoja tai kuukausia. Itse en ole kohdannut potilasta, jolle tauti olisi aiheuttanut työkyvyttömyyden, mutta sekin on mahdollista, Soiten erikoislääkäri Nieminen sanoo.

Hän korostaa, että jo alkuoireiden oireiden ilmaantuessa on tultava lääkäriin.

– Nopea hoitoon tulo on tärkeää, ettei tauti pitkity. Joskus minulta kysytään, miksi on syytä tulla hoitoon, jos pogostantautiin ei ole erityistä lääkitystä tulehduskipulääkkeiden lisäksi. On tärkeää saada oikea diagnoosi, ettei tautia aleta hoitaa turhaan reumatautien lääkkeillä, hän sanoo.

Diagnoosi saadaan varmasti vasta-ainetestillä. Pogostan taudin esiintyvyydelle on tyypillistä vuosivaihtelu, isompia epidemioita esiintyy Suomessa noin 7 vuoden välein.

– Pogostantautia esiintyy syyskesällä, kun loppukesän hyttyslajit siirtävät viruksen ihmiseen, reumatologian erikoislääkäri Susanne Ekblom-Kullberg kertoo Ilta-Sanomille.

Pogostantaudin tyyppioireisiin kuuluvat nivelkivut, kutiava ihottuma, väsymys, kuume, lihaskivut ja päänsärky. Niveloireisiin kuuluvat liikearkuus, särky ja turvotus. Reumataudille tyypillisiä nivelten pysyviä vaurioita ei kuitenkaan kehity.

– Pogostantauti voi aiheuttaa pienelle osalle potilaista vuosikausia kestäviä niveloireita, mikä voi johtaa jopa työkyvyn heikkenemiseen, Ekblom-Kullberg kertoo.

– Pitkittyneessä pogostantaudissa niveloireita tulee esimerkiksi jänteiden kiinnityskohtiin. Voimakasta nivelkipua saattaa esiintyä ilman erityisiä ulkoisia niveltulehduksen merkkejä. Tutkimusten mukaan noin 25 prosentilla on ylipäänsä nivelvaivoja ja objektiivisesti havaittavissa vaivoja on 14 prosentilla potilaista, Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professorin Olli Vapalahti kertoo.

Pogostantaudin aiheuttamat vaivat voivat olla hänen mukaansa enemminkin nivelten ja jänteiden kipuja kuin selkeästi ulospäin tulehtuneen näköisiä.

– Alkuvaiheessa on hyvä välttää kovempaa rasitusta, mutta on toki hyvä harrastaa kevyttä liikuntaa, kun vointi sallii eli kun kuume on jo poissa, Ekblom-Kullberg sanoo.

Arto Niemisen mukaan tähän on selkeä käytännön syy.

– Kun nivelet ovat kipeät, niitä ei pidä kuormittaa, hän sanoo.

Pogostantautia esiintyy eniten Itä- ja Keski-Suomessa.

Oireet alkavat noin viikon kuluttua tartuttavasta hyttysen pistosta. Vartalolle ja raajoihin ilmaantuu ihosta koholla olevia pieniä punaisia näppyjä.

Niveloireet alkavat joko samaan aikaan ihottuman kanssa tai muutamia päiviä myöhemmin. Nivelistä yleisimmin kipeytyvät nilkat, polvet, ranteet ja sormien pikkunivelet.