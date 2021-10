Pääministeri Sanna Marin pyysi Instagram-julkaisussaan boomereita ottamaan coolimmin. Onko boomer suuria ikäluokkia parjaava sana?

Pääministeri Sanna Marin (sd) julkaisi lauantaina Instagram-tarinoissaan kuvan, jossa oli Benjamin Peltosen kappaleen Boomeri kertosäkeen sanoja: ”Hei, boom-boom-boomeri, jäitä hattuun, ota coolimmin.”

Ilmeisesti Marinin päivitys oli kommentti uutisiin hänen virka-asunnollaan järjestetyistä juhlista ja tästä alkaneeseen somekuohuntaan.

Päivitys aloitti uuden somekohinan. Osa kommentoijista piti pääministerin julkaisua hauskana ja tuoreena tapana ravistella pääministeri-instituutiota. Toiset taas paheksuivat päivitystä, joka heidän mukaansa oli halventava suuria ikäluokkia ja vanhempia kansalaisia kohtaan.

Boomer lisättiin Kotimaisten kielten keskuksen sanatietokantaan vuonna 2020. Sananselitys kuuluu seuraavasti:

boomer (engl., < baby boomer) erityisesti sanonnassa ”OK, boomer”, jolla kuitataan nuoria ymmärtämättömien henkilöiden mielipiteet vanhentuneina.

Sana on peräisin englannin kielestä, ja sillä viitataan Yhdysvalloissa baby boomer -sukupolveen eli 1946–1964-syntyneisiin. Suomessa baby boomereiden vastine on suuret ikäluokat eli vuosina 1945–1950-syntyneet.

Boomer-termi on levinnyt Suomessakin yleiseen käyttöön. Nykyään termiä käytetään ikäluokkaan kuulumisen sijaan aiempaa laveammin kuvaamaan ihmisiä, joita termin käyttäjä pitää esimerkiksi aatteiltaan tai mielipiteiltään ajastaan jääneinä.

Boomer-sana otettiin poikkeuksellisesti mukaan myös uuteen versioon sananselityspeli Aliakseen. Yleensä peliin ei yleensä oteta mukaan suoria lainoja englannin kielestä, mutta boomerin kohdalla tehtiin poikkeus.

– Boomerin merkitys on mielenkiintoinen: aluksi nuoret viittasivat sillä yli 55-vuotiaisiin, joita he pitävät jollain tapaa rajoittuneina, vanhanaikaisina valittajina. Myöhemmin sana on alkanut tarkoittaa oikeastaan kaikkia kalkkiksia, vaikka kalkkis-sanaahan taas nykynuoriso ei käytä. Jos siis kuulet Ok, boomer -huudahduksen, sinua nimitetään vähän vanhaksi ja tyhmäksi, kertoi Virpi Vuorijärvi Kotuksen sivuilla. Vuorijärvi on kääntäjä ja sisällöntuottaja Tactic Games Oy:stä.

ISTV kysyi nuorilta syyskuussa jo ennen tuoretta kohua, mistä he tunnistavat boomerin ja mitä boomer heidän mielestään tarkoittaa. Vastauksia näet myös oheiselta videolta.

Jenna, 20, vastasi tunnistavansa boomerin sosiaalisen median kautta.

– Ehkä ei aina maailman positiivisimmassa kuvassa, hän kertoo videolla.

– On tavallaan jäänyt jälkeen trendeistä, kuvailee puolestaan 19-vuotias Piia.

Piian ja Kertun, 18, vastausten mukaan boomerit saattavat kommentoida erityisesti revittyjä farkkuja, meikin määrää, lävistyksiä ja tatuointeja. Tai sitä, miksi koko ajan pitää olla puhelimella.

Markus, 19, ja Teemu, 18, sanovat boomeriuden tulevan ilmi kankeana suhtautumisena kaikkeen uuteen ja ennakkoluuloisuutena.

– Ja se tuodaan vahvasti esille, Markus sanoo.

Boomerius ei välttämättä ole sidoksissa henkilön ikään.

– 25-vuotias voi ihan hyvin olla jo ”boomeri”, kun taas 75-vuotias voi olla kaikkea muuta kuin boomeri, Teemu kertoo.