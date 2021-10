Sanna Marin väläytteli kolmansien rokotteiden antamista koko väestölle – THL:n Nohynek: ”Aika näyttää”

Kaikille 12 vuotta täyttäneille suomalaisille annettava kolmas koronarokoteannos on Hanna Nohynekin mukaan tulevaisuudessa mahdollinen, muttei vielä ajankohtainen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi sunnuntaina Yle Radio Suomessa pitävänsä kaikkia suomalaisia koskevaa kolmatta koronarokotekierrosta todennäköisenä.

– On hyvin mahdollista, että koko väestö tulee rokotettavaksi kolmannella rokoteannoksella. Nyt on jo tietoa, että nämä kaksi rokoteannosta eivät suojaa loputtomasti, vaan tarvitaan myös tehosterokoteannos. Uskon kyllä, että Suomessakin tuo kolmas rokoteannos tullaan antamaan kaikille, Marin sanoi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti tiistaina suosittelevansa kolmatta koronarokoteannosta kaikille 60 vuotta täyttäneille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville sekä lääketieteellisille riskiryhmille.

Kolmatta annosta suositellaan näille ryhmille aikaisintaan kuusi kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen. Kunnat voivat aloittaa annosten tarjoamisen oman rokotusaikataulunsa mukaisesti.

Uusimman tutkimustiedon mukaan koronarokotteen teho tartuntaa vastaan hiipuu asteittain toisen annoksen saamisen jälkeen. Rokotteen suojateho vakavaa koronavirustautia vastaan säilyy valtaosalla väestöstä kuitenkin hyvänä ainakin kuuden kuukauden ajan.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan kaikkiin 12 vuotta täyttäneisiin ulottuva kolmas koronarokotekierros on tulevaisuudessa mahdollinen, muttei vielä ajankohtainen.

– Se riippuu siitä, miten koronarokotteiden suojateho säilyy. Teho vakavaa koronatautia vastaan on säilynyt oikein hyvänä, mutta vanhemmilla ihmisillä ja riskiryhmiin kuuluvilla teho on alkanut hiipua kuuden kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Sen vuoksi THL on suositellut heille kolmatta annosta. Miten käy muiden kohdalla, aika näyttää.

Kolmansien rokotteiden kohdalla rokotusjärjestys olisi todennäköisesti aiempaa vapaampi paremmasta saatavuudesta johtuen.

Nohynek muistuttaa, että koronarokotusohjelman strateginen päämäärä on nimenomaan vakavien tautien ja kuolemien sekä elinvuosien menetyksen estäminen, ja siltä osin tilanne on toistaiseksi erittäin hyvä. Kolmas rokoteannos on perusterveelle ajankohtainen siinä vaiheessa, jos aikaisempien annosten antama suojateho hiipuu merkittävästi.

Jos kolmatta rokotetta alettaisiin tarjoamaan kaikille yli 12-vuotiaille, olisi rokotusjärjestys todennäköisesti aiempaa vapaampi paremmasta saatavuudesta johtuen.

Kevään tiukka rokotusjärjestys johtui Nohynekin mukaan siitä, rokotteita oli saatavilla vain vähän. Tästä johtuen oli tärkeää pitää huolta siitä, että kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevat saivat rokotteensa ensin.

– Tällä hetkellä kun kolmatta rokoteannosta on suositeltu 60 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisille riskiryhmille, on sanottu, että kannattaa aloittaa sieltä vanhimmasta ikäryhmästä. Meillä on kuitenkin sen verran hyvin rokotteita, että nyt järjestykseen ei tarvitse niin orjallisesti tuijottaa.

Tällä kertaa ongelmaksi muodostuu Nohynekin mukaan rokotteiden saatavuuden sijaan enemmänkin se, onko rokotusaikoja ja rokottajia tarpeeksi vastaamaan kysyntään.

– Vuodenvaihteessa ja ensi vuoden puolella ei tule olemaan pulaa rokotteista, niitä on sitouduttu hankkimaan niin paljon, että ne tulevat riittämään.

Mikäli kolmas koronarokoteannos todettaisiin kaikille tarpeelliseksi, uskoo Nohynek suurimman osan suomalaisista sen kyllä ottavan.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan kolmas rokoteannos on perusterveelle ajankohtainen siinä vaiheessa, jos aikaisempien annosten antama suojateho hiipuu merkittävästi.

– Uskon, että valtaosa suomalaisista on kuitenkin tiedelukutaitoisia. Jos voidaan osoittaa, että rokotteen teho selvästi heikkenee myös nuorempien ihmisten kohdalla, uskoisin, että silloin jokainen, joka haluaa pitää itsensä koronalta suojassa käy hakemassa tehosteannoksen.

– Jos taas näyttää siltä, että kahdenkin rokoteannoksen jälkeen suoja vakavalta taudilta pysyy hyvin vakaalla tasolla, silloin kysymys tietysti kuuluu, tarvitsevatko nuoremmat ihmiset ja kuinka nuoret ihmiset niitä tehosteannoksia, hän jatkaa.

Ennen päätöksiä massoihin ulottuvasta kolmannesta rokotuskierroksesta täytyy selvittää myös esimerkiksi se, toimiiko kahden rokoteannoksen jälkeen saatu korona-altistus tai sairastettu lievä koronatauti kolmannen annoksen korvaavana tehosteena.

– Sitten kun meillä on enemmän näyttöä ja vastauksia, voimme ohjeistaa sen mukaisesti.